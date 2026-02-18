ETV Bharat / politics

পাকিস্তানত থকা ১১ দিনত কি কৰিছিল গৌৰৱে ? তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰৰ

পাকিস্তান সংযোগৰ অভিযোগত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বিস্ফোৰণ বিজেপিৰ। গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তান সম্পৰ্কৰ স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰই ।

Pradeep Bhandari on Gaurav Gogoi
গৌৰৱ গগৈক তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰৰ প্ৰত্যাহ্বান (ETV Bharat Assam)


By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026 at 10:07 PM IST

6 Min Read
তেজপুৰ : বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰীয়ে বুধবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । পাকিস্তানৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই বিষয়ত তেওঁৰ মৌনতাক সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰে ।

ভাণ্ডাৰীয়ে বুধবাৰে বিয়লি তেজপুৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "পাকিস্তানৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আৰু তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী আচৰণৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তেওঁ এই অভিযোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব লাগিব ।"

আনহাতে, ভাৰতীয় সামৰিক অভিযান সন্দৰ্ভত সংসদত বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰশ্ন উত্থাপনৰ সময়ত তেওঁলোকে সুধিছে যে কিমান ভাৰতীয় যুঁজাৰু বিমান হেৰাই গ’ল । এই মানসিকতাৰ বাবেই আজি বহু নেতাই কংগ্ৰেছ দল এৰিছে ।"

ৰাফেল যুদ্ধবিমান সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যৰ পিছত এই যুদ্ধবিমানে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা যোগাইছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এতিয়া আমি সকলোৱে ফ্ৰান্সৰ লগত হোৱা ৰাফেল যুদ্ধবিমান চুক্তিৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ । ময়ো সংবাদ মাধ্যমক তীক্ষ্ণভাৱে অনুসৰণ কৰি আছোঁ । গতিকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটো আহক । কিন্তু আপোনালোকক এটা কথা আশ্বাস দিওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে প্ৰতিটো পদক্ষেপ ল’ব । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতিটো দিশত অগ্ৰাধিকাৰ দিব আৰু আগন্তুক বছৰবোৰতো ভাৰত যাতে সামৰিক মহাশক্তি হৈ থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰিব ।"

আনহাতে, শেহতীয়াকৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ কন্দল সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিৰ কথা উল্লেখ কৰি ভাণ্ডাৰীয়ে কয় যে অসমলৈ অহাৰ পূৰ্বেও অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বিদায় ল’বলৈ সাজু হোৱা বুলি খবৰ পাইছিল । বাৰে বাৰে ভাৰতবিৰোধী স্থিতি লোৱা নেতাৰ নেতৃত্বত গঠিত দল এটাৰ ভৱিষ্যত নাই বুলি তেওঁলোকে জানে ।

বৰ্তমান চৰকাৰৰ অধীনত শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস দি ভাণ্ডাৰীয়ে কয়, “প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে প্ৰতিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব । আগন্তুক বছৰবোৰতো ভাৰত সামৰিক মহাশক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি থাকিব ।”

ইফালে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক বিষয়ত তেওঁ এয়া 'তথ্য' বুলি অভিহিত কৰি ভাণ্ডাৰীয়ে পাকিস্তানৰ সৈতে গগৈৰ সম্পৰ্কক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ সাংবাদিকক ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰে, “ইয়াত বহি থকা সকলোৱে যদি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী, তেন্তে চেন্সুৰিজ ফাউণ্ডেচনৰ সৈতে কাম কৰা গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী আৰু পাকিস্তানৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ এজন উপদেষ্টাৰ সৈতে সম্পৰ্ক গৌৰৱ গগৈয়ে কিয় স্পষ্ট কৰা নাই ?”

তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুমান তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছত “পাকিস্তানী হেণ্ডলাৰসকলে নিজৰ ডিজিটেল তথ্য এক্সৰ পৰা ডিলিট কৰিলে" । “কি লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ?” ভাণ্ডাৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰে ।

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, "ভিছাতো আন ঠাইৰ বাবে আছিল, তেন্তে তেওঁ পাকিস্তানত কেনেকৈ গ’ল ? পাকিস্তানৰ আই এছ আই বা ৰাৱালপিণ্ডিত ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষ জড়িত থকাৰ অবিহনে এনে অনুমতি দিব নোৱাৰে । যদি কোনোবাই ১১ দিন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল ভাৰতৰ ভিতৰত ভ্ৰমণ নকৰিলে কিয় ? পাকিস্তানত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কি আছিল ?

ইফালে 'অধ্যয়ন ভ্ৰমণ'ৰ দাবীক উপহাস কৰি ভাণ্ডাৰীয়ে কয়, “পৃথিৱীৰ লোকসকল কেৱল সন্ত্ৰাসবাদী পৰ্যটনৰ বাবেহে পাকিস্তানলৈ যায় । তাত অধ্যয়ন কৰিব পৰা একমাত্ৰ কথাটো হ’ল সন্ত্ৰাসবাদক কেনেকৈ প্ৰচাৰ আৰু সমৰ্থন কৰা হয় ।”

তেওঁ গৌৰৱ গগৈক ৰাৱালপিণ্ডিৰ পৰা তথাকথিত বিশেষ ক্লিয়াৰেন্স লৈ পাকিস্তানত ১১ দিন ধৰি কেনেধৰণৰ অধ্যয়ন ভ্ৰমণৰ কাম হাতত লৈছিল সেই কথা বুজাবলৈ দাবী জনায় । ভাণ্ডাৰীয়ে কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক লৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে ।

তেওঁ কয়, "যেতিয়া ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰমাণ বিচাৰিছিল । বালাকোট বিমান আক্ৰমণৰ পিছত পুনৰ প্ৰমাণ দাবী কৰিছিল । অপাৰেচন সেন্দূৰৰ সময়তো তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কিমান ভাৰতীয় জেট বিমান গুলীয়াই পেলোৱা হৈছে ।"

গৌৰৱ গগৈক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাই ভাণ্ডাৰীয়ে কয়, “মই গৌৰৱ গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে যোৱা ১১ বছৰত— ‘যদি’ আৰু ‘কিন্তু’ অবিহনে— য’ত তেওঁ ভাৰতীয় সেনাক মুকলিকৈ সন্মান জনাই পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ আই এছ আইৰ বিৰুদ্ধে স্পষ্টকৈ মাত মাতিছে— এটা বক্তব্যও দেখুৱাওক । এনে এটা টুইটকো দেখুৱাওক ।”

এনে নেতা সংসদত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ উপযুক্ত নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে এছ আই টিৰ তদন্তৰ তথ্য ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, তথ্যসমূহ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আইনৰ যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

বিগত গোচৰৰ সৈতে সমান্তৰালভাৱে ভাণ্ডাৰীয়ে লগতে কয়, “চাৰ্জিল ইমাম আৰু ওমৰ খালিদৰ সন্দৰ্ভত পূৰ্বেও একেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল । ওমৰ খালিদ এতিয়াও জে'লত আছে ৷ আইনে নিজৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে ।”

এই তথ্য যদি আছে তেওঁক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই বা কৰিব নেকি বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ ফলাফলৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা নাই যদিও বিষয়টো আইনগতভাৱে চম্ভালিব বুলি দাবী কৰে ।

“তথ্যসমূহ ৰেকৰ্ডত আছে । তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি কাম কৰিব । এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে আগবাঢ়ি আহি স্পষ্টকৈ উত্তৰ দিব লাগিব— পাকিস্তানত থকা সেই ১১ দিনত তেওঁ কি কি কৰিলে ?”

সম্পাদকৰ পচন্দ

