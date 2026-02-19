ETV Bharat / politics

ম’হৰ দৈৰ সৈতে কোমল চাউলৰ সোৱাদ ল’লে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে

বাৰেকুৰিৰ বৰনামঘৰত, গুইজানত স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ মৈদামত আশীৰ্বাদ ল’লে বিজেপিৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে ৷

BJP National President Nitin Nabine prayed at Barakuri Boronamghar in Tinichukia
ম’হৰ দৈৰ সৈতে কোমল চাউলৰ সোৱাদ ল’লে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 5:07 PM IST

তিনিচুকীয়া: আজি (বৃহস্পতিবাৰ) ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ বাৰেকুৰিৰ বৰগাঁৱত অৱস্থিত বৰনামঘৰত ভকতবৃন্দ আৰু আই-মাতৃসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ৷ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি ভকতবৃন্দৰ সৈতে কিছু বাৰ্তালাপ কৰি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পাছতে ম’হৰ দৈ ৰ সৈতে কোমল চাউলৰ সোৱাদ লয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে । কোমল চাউলৰ সোৱাদ লৈ অভিভূত হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰে ।

তাৰ পাছতে মাকুমৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বড্ৰীনাথ ডুবেৰ বাসগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰৱেশ কৰি গুইজানত অৱস্থিত মটক ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ মৈদামত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । কেউটা কাৰ্যসূচীতেই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনক দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে ফুলাম গামোছা, চেলেং, খিলাং চাহ পাতৰ টোপোলা, ফুলৰ থোপা, শৰাইৰে আদৰণি জনায় ।

তিনিচুকীয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (ETV Bharat Assam)

উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "বাৰেকুৰিক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আৰু বাৰেকুৰিৰ ঐতিহ্য বৰনামঘৰত মূৰ দোঁৱাই গুৰুজনাৰ আশিস তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে । এইখন সমাজৰ প্ৰতি তেওঁ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে । আপোনালোক সকলোৱে জানে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আমাৰ সমাজৰ সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা সংৰক্ষণ কৰা, ইয়াক জীয়াই ৰখাৰ বাবে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । সেইসমূহৰ এয়া অংশ বিশেষ ।"

BJP National President Nitin Nabine prayed at Barakuri Boronamghar in Tinsukia
বাৰেকুৰিৰ বৰনামঘৰত বন্তি জ্বলালে নীতিন নবীনে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক সংগ দিয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী বিমল বড়া, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, উপ সভাপতি পুলক গোঁহাই, মুখপাত্ৰ ত্ৰিদিৱ মৰাণ, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি কুশকান্ত বড়া, মৰাণ স্বায়ত্ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য অৰুণজ্যোতি মৰাণ, তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ কাজল গোঁহাই, তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ভাদেশ্বৰ মৰাণকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও দলীয় নেতা-কৰ্মীয়ে ।

BJP National President Nitin Nabine prayed at Barakuri Boronamghar in Tinsukia
বাৰেকুৰিৰ বৰনামঘৰত সেৱা ল'লে নীতিন নবীনে (ETV Bharat Assam)

