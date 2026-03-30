বিধায়ক পদ ত্যাগ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ

বিধায়ক পদ ত্যাগ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ
বাংকীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক নীতিন নবীনে বিহাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সঞ্জয় সৰাবগীলৈ সোমবাৰে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
Published : March 30, 2026 at 6:18 PM IST
পাটনা: বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে বিধায়ক পদৰ পৰা সোমবাৰে পদত্যাগ কৰে । নবীনে বিহাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সঞ্জয় সৰাবগীলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । সঞ্জয় সৰাবগীয়ে সোমবাৰে বিহাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰেম কুমাৰক এই পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে ৷
দলটোৱে উল্লেখ কৰে যে নীতিন নবীন সম্প্ৰতি অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকাৰ বাবে শাৰীৰিকভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে তাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে ।
নীতিন নবীনৰ পদত্যাগ স্বীকাৰ
ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত পদত্যাগ কৰে নীতিন নবীনে । পাটনাৰ বাংকীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদত অধিষ্ঠিত আছিল নীতিন নবীন । বিহাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰেম কুমাৰে এই পদত্যাগ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘বিহাৰ বিধানসভাৰ সদস্য নীতিন নবীনৰ পদত্যাগ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সঞ্জয় সৰাবগীৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছো । আমি পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থাৰ বাবে আগবাঢ়িছো ।’’
সঞ্জয় সৰাবগীয়ে দাখিল কৰা পদত্যাগ পত্ৰ
পূৰ্বে বিহাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সঞ্জয় সৰাবগীয়ে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে আজি পদত্যাগ কৰিব । তেওঁ কালি নিজেই মোলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ আজি সময়মতে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰা হ'ব ।’’
বাংকীপুৰবাসীলৈ আৱেগিক বাৰ্তা
बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी,— Nitin Nabin (@NitinNabin) March 30, 2026
जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत… pic.twitter.com/IHhLpd0aJD
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে পাটনাৰ বাংকীপুৰবাসীক নিজৰ পৰিয়াল বুলি আখ্যা দি এক আৱেগিক বাৰ্তা প্ৰকাশ কৰে ৷ বাৰ্তাটোৰ জৰিয়তে তেওঁ কয়, ‘‘বাংকীপুৰ আৰু বিহাৰৰ মোৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য আৰু সহকৰ্মীসকল… ২০০৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত মোৰ পিতৃৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছত দলটোৱে মোক পশ্চিম পাটনাৰ পৰা উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ দিছিল ৷ ২০০৬ চনৰ ২৭ এপ্ৰিলত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে পশ্চিম পাটনা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ মোৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলো । বিগত ২০ বছৰ ধৰি মই অবিৰতভাৱে কৰি আহিছো । মোৰ দেউতা প্ৰয়াত নবীন কিশোৰ প্ৰসাদ সিনহাই সৃষ্টি কৰা এই অঞ্চলটোক পাৰিবাৰিক অনুভৱেৰে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ।’’
ৰাইজে মোক একেৰাহে পাঁচবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিলে...
পোষ্টটোত নবীনে পুনৰ লিখিছে, ‘‘মই সদায় মোৰ অঞ্চল আৰু বিহাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছো । ফলস্বৰূপে এই ঠাইৰ ৰাইজে মোক একেৰাহে পাঁচবাৰ সদনত নিজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সৌভাগ্য প্ৰদান কৰিছে । সদনৰ ভিতৰতেই হওক বা বাহিৰতেই হওক, দুয়োটা স্থানকে মই মোৰ অঞ্চলৰ আৰু বিহাৰৰ ৰাইজৰ মাত মাতিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো ৷ বিহাৰ আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰিবলৈ বিহাৰ বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে শাসকীয় দল আৰু বিৰোধী উভয়ৰে বহু জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ পৰা বহুখিনি শিকিবলৈ সুযোগ পাইছো ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু নীতিশ কুমাৰক প্ৰশংসা
পত্ৰখনত নীতিন নবীনে লিখিছে, ‘‘মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত যেতিয়া দলে মোক বিহাৰ চৰকাৰত মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সুযোগ দিছিল, তেতিয়া মই বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, নীতি, আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাত সফল হৈছিলো । ইয়াৰ বাবে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো ।’’
তাৰোপৰি নবীনে লিখিছে, ‘‘মই সদায় কৈ আহিছো যে জনসাধাৰণে মোক সমস্যাৰ বিষয়ে জনাইছিল আৰু মোক সেইবোৰ সমাধানৰ পথ দেখুৱাইছিল । শ্ৰমিকসকলে মোক আজি ভাই হিচাপে, পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে আৰু অভিভাৱক হিচাপে মোৰ হাতত ধৰি এই পদলৈ লৈ গৈছে । মই পাটনা আৰু বিহাৰৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিছো যে তেওঁলোকে মোক দিয়া পৰিয়ালৰ অনুভৱক মই সদায় সন্মান কৰিম ।’’
‘‘আজি মই বাংকীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিহাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্য হিচাপে পদত্যাগ কৰিছো । দলে মোক দিয়া নতুন ভূমিকাৰ জৰিয়তে মই মোৰ সমষ্টি আৰু বিহাৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আৰু সদায়ে একেদৰে দায়বদ্ধ হৈ থাকিম । মোৰ কৰ্মী আৰু বিহাৰৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মোৰ যি অবিচ্ছেদ্য বন্ধন আছে, সেয়া চিৰদিন বৰ্তি থাকিব আৰু মোক নৱ শক্তি, প্ৰেৰণা আৰু পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব । মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত বিকশিত ভাৰত আৰু বিকশিত বিহাৰৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত মই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম’’ বুলিও নবীনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷
১৪ দিনৰ ভিতৰত সদস্যপদ ত্যাগ কৰিব লাগিব
কিছুদিন পূৰ্বে বিহাৰত ৰাজ্যসভাৰ পাঁচখন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । পাঁচখন আসনত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে । নীতিন নবীন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰো ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় । সংবিধান অনুসৰি ৰাজ্যসভাৰ যিকোনো সদস্য হ’লে ১৪ দিনৰ ভিতৰত সদস্যপদ ত্যাগ কৰিব লাগিব ।
