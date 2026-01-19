ETV Bharat / politics

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বাবে মনোনীত নীতিন নবীন : মঙলবাৰে ​​ওলাব ফলাফল

বিজেপিৰ দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হ’ব পাৰে নীতিন নবীনে !

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বাবে মনোনীত নীতিন নবীন (PTI)
By ANI

Published : January 19, 2026 at 4:55 PM IST

নতুন দিল্লী : সোমবাৰে নতুন দিল্লীস্থিত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে নীতিন নবীনে । গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে নিৰ্বাচনৰ ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ কে লক্ষ্মণক নবীনৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ ছেট প্ৰদান কৰে । কাইলৈ ​​অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা হ’ব বিজেপিৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ।

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীন দলৰ দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি দলৰ নেতৃত্বই এই পদৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰে ।

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিটাৰ্নিং বিষয়া কে লক্ষ্মণে প্ৰদান কৰা নিৰ্বাচনী সূচী অনুসৰি, সোমবাৰে বিয়লি ২ বজাৰ পৰা ৪ বজাৰ ভিতৰত এই পদৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰা হয় আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছদিনা নতুন দলৰ মুৰব্বীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ’ব । ১৯ জানুৱাৰীৰ বিয়লি ৪ বজাৰ পৰা ৫ বজাৰ ভিতৰত মনোনয়ন পত্ৰৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব ।

আনহাতে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য নেতাসকলে যোৱা মাহত কৰ্মৰত সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি পোৱা নীতিন নবীনৰ সমৰ্থনত আন এক ছেট মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, পুষ্কৰ সিং ধামী, নয়ব সিং ছাইনী আৰু প্ৰমোদ সাৱন্তো উপস্থিত থাকে ।

লগতে বিহাৰ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, অসম, ঝাৰখণ্ড আদি ৰাজ্যৰ নেতাসকলেও নবীনৰ সমৰ্থনত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ আৰু ৰাজ্যিক পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰে গঠিত নিৰ্বাচনী মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত কৰা হয়, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ তদাৰক কৰে ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিটাৰ্নিং বিষয়াই ।

বিজেপিৰ সংবিধান মতে, ৰাজ্য এখনৰ নিৰ্বাচনী মহাবিদ্যালয়ৰ যিকোনো ২০ জন সদস্যই যৌথভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পদৰ বাবে চাৰিটা কাৰ্যকাল সক্ৰিয় সদস্য হৈ থকা আৰু ১৫ বছৰীয়া সদস্যপদ থকা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে । কিন্তু চৰ্তটো হ’ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ হোৱা কমেও পাঁচখন ৰাজ্যৰ পৰা এনে এক যৌথ প্ৰস্তাৱ আহিব লাগিব ।

বিহাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা আৰু দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই উৎসাহ আৰু গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰি নীতিন নবীনৰ মনোনয়নক দলৰ “শক্তিশালী সাংগঠনিক গাঁথনি” আৰু “তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা নেতৃত্বক প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি”ৰ প্ৰতিফলন বুলি অভিহিত কৰে ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিহাৰৰ মন্ত্ৰী ৰামকৃপাল যাদৱে কয়, "নীতিন নবীন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হ'ব; তেওঁৰ কাৰ্যকাল আমাৰ ইতিহাসত সোণৰ আখৰেৰে লিখা হ'ব । তেওঁৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশতে বিজেপিৰ সংগঠন শক্তিশালী হ'ব ।"

বিজেপি গঠনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ পৰা নেতৃত্বৰ অধীনত উন্নয়নৰ নতুন যুগ উত্থাপন হোৱাক লৈ দলীয় কৰ্মীসকল আশাবাদী বুলি উল্লেখ কৰে যাদৱে ।

বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধৰীয়ে কয়, "বিহাৰৰ বাবে এয়া এক আনন্দৰ মুহূৰ্ত আৰু বিজেপিৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । আজি কনিষ্ঠতম ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে মনোনয়ন দাখিল কৰিব । এয়া কেৱল বিহাৰৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ দলটোৰ বাবেও এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ।"

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিটাৰ্নিং বিষয়া তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কে লক্ষ্মণে জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা অনুসৰি ১৯ জানুৱাৰীত মনোনয়ন মুকলি কৰা হৈছিল, একেদিনাই তদাৰক আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ কথা । যদিহে মাত্ৰ এটা বৈধ মনোনয়ন দাখিল কৰা হয় তেন্তে প্ৰাৰ্থীজনক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত বুলি ঘোষণা কৰা হ’ব ।

BJP NATIONAL PRESIDENT ELECTION
BJP NEW NATIONAL PRESIDENT
BJP INTERNAL ELECTORAL ROLLS
ইটিভি ভাৰত অসম
BJP NATIONAL WORKING PRESIDENT

