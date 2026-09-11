নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচন: দেৱাশীষ শৰ্মাক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা
নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে ৷
ন-বিজেপি দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
Published : September 11, 2026 at 12:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৷
ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লৈ বিজেপিত যোগ দিয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিলে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাবে ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিয়ে শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা কৰে শৰ্মাৰ নাম ৷