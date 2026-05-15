কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য সদায় বিজেপিৰ কাম-কাজৰ বিৰোধিতা কৰা: পীযুষ হাজৰীকা

কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য সদায় বিজেপিৰ কাম-কাজৰ বিৰোধিতা কৰা: পীযুষ হাজৰীকা
গৌৰৱ গগৈক অহংকাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই হাজৰীকাই কয় যে অসমৰ ইতিহাসত কোনো দলেই ১০২ খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷
Published : May 15, 2026 at 4:10 PM IST
লাহৰীঘাট: একক দেৱানী বিধিৰ বিৰোধিতা কৰা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক কটাক্ষ পীযুষ হাজৰীকাৰ ৷ বিজেপিৰ সকলো কামৰ বিৰোধিতা কৰাই কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুলি মন্তব্য কৰে জাগীৰোডৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ গৌৰৱ গগৈক অহংকাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই হাজৰীকাই কয় যে অসমৰ ইতিহাসত কোনো দলেই ১০২ খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ একমাত্ৰ বিজেপি চৰকাৰে এই অভিলেখ ৰচিছে ৷
তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছে সদায় বিজেপি দলৰ ভাল কামৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ৷ গুৱাহাটীত এতিয়া যান-জঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস পাইছে ৷ কিন্তু উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ত কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰিছিল ৷ জাগীৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খাৰ্গেই ৷ গৌৰৱ গগৈয়েও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ৷ কিন্তু বিজেপিয়ে সদায় ভাল কাম কৰি যাব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে কোনেও কেতিয়াও নকৰা কাম লাহৰীঘাটত বিজেপিয়ে কৰিছে ৷ কংগ্ৰেছে ইমান বছৰে নিৰ্মাণ নকৰা লাহৰীঘাটৰ মথাউৰিটো ৫০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি বিজেপিয়ে ৰাইজক সকাহ দিছে ৷ ধিং, লাহৰীঘাটৰ মথাউৰিৰ পকীকৰণো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে হোৱা বুলি দাবী কৰে পীযুষ হাজৰীকাই ৷
উল্লেখ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে আৰু দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ বিধানসভালৈ আহে ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও লোকসভা আসনখনৰ বাবে অচিৰেই উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই আসনখন যাতে এইবাৰ বিজেপিৰ দখললৈ আনিব পৰা যায়, তাৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে ৷ বৃহস্পতিবাৰে পীযুষ হাজৰীকাই লাহৰীঘাট সমষ্টিত দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তাৰেই ইংগিত প্ৰদান কৰে ৷
তেওঁ কয় যে, বিজেপি দলে ৰাইজৰ বাবে সকলোখিনি কাম কৰিছে, গতিকে ৰাইজে এতিয়া প্ৰতিদান দিয়া উচিত ৷ আগন্তুক উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও সমষ্টিত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰেই জয় হ’ব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় হাজৰীকাই ৷ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লাহৰীঘাটত অনুষ্ঠিত দলীয় এক সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকি দলীয় কৰ্মীসকলক সংগঠনটো অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
