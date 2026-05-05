বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল: অসম-বংগত বিজেপিৰ ইতিহাস ৰচনা, তামিলনাডুত বিজয়ৰ চমক, কেৰালামত সন্মান ৰক্ষা কংগ্ৰেছৰ

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল: অসম-বংগত বিজেপিৰ ইতিহাস ৰচনা, তামিলনাডুত বিজয়ৰ চমক, কেৰালামত সন্মান ৰক্ষা কংগ্ৰেছৰ
২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম আৰু বংগত চমকপ্ৰদ ফলাফল লাভ বিজেপিৰ । তামিলনাডুত ছয় দশকৰ ৰাজনৈতিক আধিপত্যক ওফৰালে বিজয়ে । কেৰালামত সন্মান ৰক্ষা কংগ্ৰেছৰ ।
By ANI
Published : May 5, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : May 5, 2026 at 11:49 AM IST
নিউজ ডেস্ক: ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে বিজেপিয়ে । অসমত বিজেপিৰ হেট-ট্ৰিক, আনহাতে বহু দিনীয়া সপোন পূৰণ কৰি বংগ জয় বিজেপিৰ । এই ফলাফলে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৷
ইফালে তামিলনাডুত অভিনেতা বিজয়ে দেখুৱালে চমক ৷ তেওঁৰ দল তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগমে ৰাজ্যখনৰ ১০৮ খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দুটাকৈ দ্ৰাৱিড়ীয় দলক এই নিৰ্বাচনত পৰাস্ত কৰি এক সন্তোষজনক ফলাফলত উপনীত হয় টিভিকে ।
আনহাতে, কেৰালাত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা (UDF) ৰ এক বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে ৷ পুডুচেৰীত এনআৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে নিজৰ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
বছৰ বছৰ ধৰি বংগত কংগ্ৰেছ, বাওঁ দল আৰু শেহতীয়াকৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছে শাসন চলাই আছিল ৷ বিগত সময়ছোৱাত এটি প্ৰান্তীয় দল হিচাপেহে বংগত স্থিতি লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে ৷ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচত বিজেপিয়ে ৭৭ খন আসন লাভ কৰিছিল বংগত । কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে ২০৬ খন আসন দখলেৰে কেৱল নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাই নহয়, তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আন বিৰোধী দলক ধূলিস্যাৎ কৰি পেলায় ৷ এই বিজয় বিজেপিৰ বাবে এক সপোনতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় ৷
এই সফলতাই বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ দৃঢ়তাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত বিজেপিয়ে শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি ল’ব পৰা প্ৰতিটো বিষয়ক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR)ক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক আৰু ধূসৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাত সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো বিজেপিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছক চেৰ পেলাইছিল ।
বিগত ২০২১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে বংগত ২১২ খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ছুনামিত তচনচ হৈ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছ ৮১ খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকিবলগীয়া হয় । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী তথা বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ভবানীপুৰ আসনত বিজেপিৰ শুভেন্দু অধিকাৰীৰ হাত পৰাস্ত হোৱাটোও এক আশ্চৰ্যকৰ বিষয় ৷
ইফালে বংগত কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁদলৰ প্ৰদৰ্শন খুবেই হতাশজনক ৷ কংগ্ৰেছে দুখন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চিপিআই-এমে মাত্ৰ এখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনত বিগত ১৫ বছৰ ধৰি শাসন কৰিছিল ৷
তামিলনাডুৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে এইবাৰ সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ৷ দুটাকৈ দ্ৰাৱিড়ীয় দল ডিএমকে আৰু এআইএডিএমকেক চেৰ পেলাই অকলেই ১০৭ খন আসন দখল কৰিলে অভিনেতা থালাপতি বিজয়ৰ তামিলাগা ভেট্ৰি কাজাগম দলে । প্ৰায় ছটা দশক ধৰি তামিলনাডুত শাসন কৰি আহিছিল ডিএমকে আৰু এডিএমকেই । কিন্তু এইবাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট চিনেমাৰ দৰেই সলনি কৰি পেলালে বিজয়ে ।
বিজয়ৰ টিভিকে দলে ১০৮ খন আসন লাভ কৰিছে যদিও চৰকাৰ গঠনৰ মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰাৰ বাবে এতিয়াও তেওঁলোকক আৰু ১০ খন আসনৰ প্ৰয়োজন । তামিলনাডুৰ মুঠ বিধানসভা আসনৰ সংখ্যা ২৩৪ খন । সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ এটা দল বা মিত্ৰজোঁটক প্ৰয়োজন ১১৮ খন আসনৰ । ইফালে তামিলনাডুত ডিএমকেই ৫৯ খন আৰু এআইএডিএমকেই ৪৭ খন আসন লাভ কৰিছে । কংগ্ৰেছে পাঁচখন আৰু ডিএমডিকেই তিনিখন আসন লাভ কৰে ।
অভিনেতা হিচাপে দাক্ষিণাত্যত অতি জনপ্ৰিয় বিজয়ে তামিলনাডুত যুৱপ্ৰজন্মৰ ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তেওঁ নিজৰ আবেদনক এক এজেণ্ডাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিছিল, যিয়ে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি কৰে । বিগত সময়ছোৱাত তামিলানাডুৰ জনতা মাত্ৰ দুটা বিকল্পৰ মাজত বান্ধ খাই আছিল । সেয়া হৈছে ডিএমকে আৰু এআইডিএমকে । কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে এক নতুন বিকল্পৰ সন্ধান পালে আৰু সেই বিকল্পক গ্ৰহণ কৰিলে ।
কেৰালামত বাওঁ গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা (LDF)ৰ দহবছৰীয়া শাসনক ওফৰাই ক্ষমতালৈ আহিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা (UDF) । কেৰালাৰ ফলাফলে কংগ্ৰেছৰ মানসিকস্থিতিক কিছু শক্তি যোগান ধৰিব । কিয়নো অসমত কংগ্ৰেছৰ প্ৰদৰ্শন খুবেই শোচনীয় হয় । কেৰালামত কংগ্ৰেছে ৬৩ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চিপিআই-এমে ২৬ খন আৰু চিপিআই দললে ৮ খন আসন লাভ কৰে ।
ইফালে অসমত একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ ৰাজপাট দখল কৰিলে এনডিএই । এইবাৰ অসমত শতক অৰ্জন শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ । বিজেপিয়ে অকলেই ৮২ খন আসন লাভ কৰে ৰাজ্যখনত । আনহাতে মিত্ৰদল অগপই ১০ খন আৰু বিপিএফে ১০ খন আসন লাভ কৰে । ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত এনডিএই ১০২ খন আসনত ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইটো প্ৰথম নিৰ্বাচন, আৰু এই নিৰ্বাচনত ২০২১ চনৰ তুলনাত এইবাৰ বিজেপিয়ে আকৰ্ষণীয় ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অতি শোচনীয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰে । কংগ্ৰেছে ২১ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ দলে ২ খন আসন লাভ কৰে । এআইইউডিএফে দুখন আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে এখন আসন লাভ কৰে ।
