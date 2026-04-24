কেজৰিৱালৰ দলত এতিয়া চোৰেই চোৰ ! ৰাঘৱ চাড্ডাৰ দলত্যাগৰ ঘোষণাৰ পিছত মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰৰ কটাক্ষ

কেজৰিৱালৰ দলত এতিয়া চোৰেই চোৰ ! ৰাঘৱ চাড্ডাৰ দলত্যাগৰ ঘোষণাৰ পিছত মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰৰ কটাক্ষ
আম আদমি পাৰ্টীৰ সাতগৰাকীকৈ সাংসদৰ দলত্যাগৰ পিছতে ইজনৰ পিছত আনজনকৈ বিজেপি নেতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰিছে ৷ মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰই কি ক’লে ?
Published : April 24, 2026 at 7:06 PM IST
নতুন দিল্লী: তীব্ৰ ৰাজনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন আম আদমি পাৰ্টী ৷ দলটোৰ আগশাৰীৰ সাতগৰাকীকৈ সাংসদে দলত্যাগ কৰাৰ ঘোষণাৰ পিছতে এই সংকটৰ সন্মুখীন হয় ৷ আপৰ সাতগৰাকীকৈ সাংসদৰ দলত্যাগক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷
শুকুৰবাৰে ৰাঘৱ চাড্ডাই আন ৭ গৰাকী সাংসদৰ সৈতে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি সকলোকে হতবাক কৰি তুলিছিল । চাড্ডাই সংবাদমেলত কৈছিল, ‘‘আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমি ৰাজ্যসভাত আম আদমি পাৰ্টীৰ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যই ভাৰতীয় সংবিধানৰ নীতি ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপিৰ সৈতে একত্ৰিত হ’ম ।’’ এই খবৰে ৰাজনৈতিক মহলত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিলে ।
केजरीवाल के गैंग में अब सिर्फ चोर और भ्रष्टाचारी बचें हैं— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) April 24, 2026
जिसकी भी आत्मा जीवित है वो वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता
राघव भाई, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और बाकि साथियों का निर्णय साहसिक है और स्वागत योग्य है
पंजाब की जनता को केजरीवाल की लूट से बचाने के लिए निर्णायक साबित होगा
উল্লেখ্য যে, বিগত কিছুদিনৰে পাৰ ৰাঘৱ চাড্ডাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সন্দৰ্ভত জল্পনা-কল্পনা চলি আছিল । সংবাদমেলত ৰাঘৱ চাড্ডাৰ বিজেপি গমনৰ সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰই ৷
#WATCH | 2/3rd MPs of AAP in Rajya Sabha announce merging with the BJP.— ANI (@ANI) April 24, 2026
AAP MP Raghav Chadha says, " ...i am telling you the real reason as to why i distanced myself from party activities. i did not want to be a part of their crimes. i was not eligible for their friendship… pic.twitter.com/2bo15cJIx7
ৰাঘৱ চাড্ডাৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰই এক্সত এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ পোষ্টটো এনেধৰণৰ - ‘‘কেজৰিৱালৰ গেঙত কেৱল চোৰ আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকহে বাকী আছে । এতিয়াও জীৱিত আত্মা থকা কোনো ব্যক্তিয়ে তাত বেছি দিন থাকিব নোৱাৰে । ৰাঘৱ ভাই, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিট্টল আৰু আন সকলো সহকৰ্মীৰ সিদ্ধান্ত সাহসী আৰু প্ৰশংসনীয় । ই পঞ্জাবৰ জনসাধাৰণক কেজৰিৱালৰ লুটপাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত নিৰ্ণায়ক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব ।’’
#WATCH | 2/3rd MPs of AAP in Rajya Sabha announce merging with the BJP.— ANI (@ANI) April 24, 2026
MP Sandeep Pathak says, " i had never thought that such a situation would ever occur in my life. but it did. i was a part of this party for 10 years. today, i am separating my path from that of the aap...when… pic.twitter.com/aIHy1UlyDo
মন কৰিবলগীয়া যে ৰাঘৱ চাড্ডাৰ লগতে অশোক মিট্টল, সন্দীপ পাঠক, হৰভজন সিং, ৰাজেন্দ্ৰ গুপ্তা, বিক্ৰম সাহনী আৰু স্বাতী মালিৱালে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল ।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP के 7 राज्यसभा सांसदों के BJP में विलय पर कहा, " ये स्वाभाविक था। उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन उन्होंने दिल्ली में किया अब पंजाब… pic.twitter.com/siaqZwhVrw— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
পূৰ্বে সংবাদমেলৰ সময়ত সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডাই কৈছিল, ‘‘মই মোৰ তেজ আৰু ঘামেৰে লালন-পালন কৰা আৰু মোৰ যৌৱনৰ ১৫ টা বছৰ উৎসৰ্গা কৰা আম আদমি পাৰ্টীয়ে নিজৰ নীতিৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ।’’
আনহাতে, দলত্যাগী সাংসদ সন্দীপ পাঠকে কয়, ‘‘মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো যে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ই হৈছে । মই কৃষকৰ পৰিয়ালৰ পৰা আহিছো, তাৰ পিছত কেৱল দেশৰ বাবে কিবা এটা মহান কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন কৰি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিলো । জাতিটোৰ সেৱাৰ লক্ষ্যৰে আম আদমি পাৰ্টীত যোগদান কৰিছিলো ।’’
