ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা
ৰাজ্যসভাৰ তিনিখন আসনৰ বাবে অসম বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ৷
ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা (Jogen Mohan and Terash Gowalla's FRB page)
Published : March 3, 2026 at 3:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ দুখন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম । এজন হ’ল তেৰছ গোৱালা আনজন হ’ল যোগেন মহন ৷ এই ঘোষণাৰ লগে লগে এটা কথা নিশ্চিত হ'ল যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুলিয়াজান আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিয়ে নতুন মুখক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব ৷ উল্লেখ্য় যে বৰ্তমান মন্ত্ৰী যোগেন মহন মাহমৰা সমষ্টিৰ আৰু তেৰছ গোৱালা দুলিয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছে ৷
সবিশেষ কিছু সময়ৰ পাছত...