দিপ্লু মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা... দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ উত্থানৰ কৃতিত্ব ল'লে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই
ঘৰৰ ল'ৰা এটাই যদি বাপেকক নেওচি ওপৰলৈ যাব পাৰে তাত বাপেক সুখী হ'ব নে দুখী হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ।
Published : March 23, 2026 at 8:18 PM IST
গুৱাহাটী : বিজেপিৰ নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলত সোমবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই । মনোনয়ন দাখিলত অংশগ্ৰহণ কৰি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "দিল্পু মোৰ নিজৰ ল'ৰা নিচিনা । মই বিজেপিলৈ আনিছিলোঁ দিপ্লুক । মই সভাপতি হৈ থাকোতে যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি পাতিছিলো । কাৰ্যতঃ সি মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা । ঘৰৰ ল'ৰা এটাই যদি বাপেকক নেওচি ওপৰলৈ যাব পাৰে তাত বাপেক সুখী হ'ব নে দুখী হ'ব ।"
আনহাতে, বিজেপিয়ে এইবাৰ তেওঁক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, "বঞ্চিত কৰা হৈছে বুলি মই কোৱা নাই । মই দল ত্যাগ কৰি এইবিলাক নাটক কৰা দেখিছে নেকি । মই নাটক কৰা মানুহ নহয় । দলে ভৱিষ্যতে কি ঠাইত বিচাৰে সেইটো দলে সিদ্ধান্ত ল'ব । প্ৰাৰ্থিত্ব দিওঁতেও দলে দিছে । মই আগতেও নিজে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাই । দলে কৈছে খেলিবলৈ খেলিছো । দলে নালাগে বুলি কৈছে নেখেলো । মই বিধানসভা বা লোকসভাত প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচন নেখেলো । কিন্তু ৰাজনীতি কৰিম । সামাজিক জীৱনত থাকি ৰাজহুৱা কাম-কাজ কৰিম ।"
আনহাতে, তেওঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বহুতে দল ত্যাগ কৰি আন দলত যোগদান কৰা সন্দৰ্ভত কয় , "সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে দেখিছো নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক আয়াৰাম-গয়াৰামবিলাক খুব বেছি হয় । সেইটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে সঠিক নহয় । যিটো মানুহে এক ৰাতিৰ ভিতৰত, যিজন মানুহে নিজৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন এক মিনিটৰ ভিতৰত সলনি কৰিব পাৰে, তেওঁৰ আচলতে কোনো ৰাজনৈতিক দৰ্শনে নাছিল । মই ভাবোঁ বেছিভাগ মানুহে ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ বাবে নহয়, বিধায়ক-সাংসদ হোৱাৰ আশাৰে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে ।"
বিজেপিলৈ নিজৰ অৱদানৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসমত অস্তিত্ব নোহোৱাৰ পৰাই কৰি আছো । আজিও কৰিছো আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিম । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত সদায় আছো, সদায় থাকিম । ৰাজনীতিত উত্থান-পতন মত সলনি পৰিস্থিতি আৰু ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষাৰ বাবে হয় । মই ভাবো গণতন্ত্ৰৰ বাবে এইটো সঠিক নহয় ।"
ইফালে বিজেপিৰ পৰা টিকট বঞ্চিত হৈ নিৰ্দলীয় হিচাপে দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা জয়ন্ত দাস সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় , "জয়ন্ত মোৰ পুৰণি সতীৰ্থ । এসময়ত তেওঁ অগপলৈ গৈছিল, তেতিয়া মই ভাবিছিলো যে তাৰ যিহেতু উচ্চাকাংক্ষা আছে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে । মই সভাপতি হোৱাৰ পিছত সি বিজেপিলৈ অহাৰ উচ্ছা প্ৰকাশ কৰাত ওভতাই আনিছিলো । যথেষ্ট কষ্ট কৰে, জনপ্ৰিয়তাও আছে । জয়ন্তই এবাৰ সুযোগ পালে ভাল হ'ল হয় ।"
ইপিনে বিজেপিৰ মধ্য গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "খিলঞ্জীয়া, অনা অসমীয়া এই কথাটোত একমত নহয় । আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৰোতে মোৰ মূৰত আলফাই একে ৪৭ লগাইছিল । তেতিয়া এই মানুহকেইজন আমাৰ লগত আছিল । বিজয় গুপ্তা কালি ওপঙি আহি ইয়াত পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰা নাই । তেতিয়াৰ দিনৰ পৰাই বিজেপি কৰি আছে, তেওঁ কিয় সুযোগ নাপাব ।"