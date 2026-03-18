নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিজেপি নেতা শান্তনু ভৰালী

প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাই নাই । বিজেপিত আৰম্ভ হ'ল বিদ্ৰোহ । জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা শান্তনু ভৰালীৰ ফেচবুক প'ষ্টে দিলে বিশেষ ইংগিত ।

BJP leader Shantanu Bharali will contest as an independent candidate in New Guwahati
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 8:01 PM IST

গুৱাহাটী: প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই বিজেপিত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি আৰম্ভ হৈছে । বিজেপিয়ে নিজাকৈ নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া ৮৯ খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই । কিন্তু ঘোষণাৰ পূৰ্বেই অনুমানৰ ভিত্তিতে দলটোৰ ভিতৰচ'ৰাত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি আৰম্ভ হৈছে । তাৰেই বহিঃপ্ৰকাশ হিচাপে বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই সামাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ হৈছে পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু আইনী উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অধিবক্তা শান্তনু ভৰালী । বৰ্তমান তেওঁ অসম ৰাজ্যিক মানৱাধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে । পূৰ্বতেও তেওঁ টিকটৰ দাবীদাৰ আছিল যদিও বঞ্চিত হৈছিল । কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাছিল । এইবাৰ নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ তেওঁ মন মেলাই নহয় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হৈছে । ইতিমধ্যে তেওঁ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ প্ৰচাৰতো ব্যস্ত হৈ আছে ।

কিন্তু বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত নিউ গুৱাহাটীত টিকট বঞ্চিত হ'ব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতে সৰৱ হৈ পৰিছে শান্তনু ভৰালী । সামাজিক মাধ্যম যোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে । টিকট নাপালে নিৰ্দলীয়ভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে । নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত শান্তনু ভৰালীয়ে কয়,"আমি স্বাধীন দেশৰ স্বাভিমানি অসমীয়া । এতিয়াওঁ শিলপুখুৰীত পিতাই বন্ধা ঘৰতে চূণ-তেল লগাই মনৰ শান্তিত আছোঁ । আজি নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ আনিছোঁ । কিমান নেতাৰ আদেশ পালন কৰিম, এইবাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ কথা স্বাধীন হৈ শুনিম ।"

তেওঁ লগতে লিখে,"২১ তাৰিখ শনিবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ । গুৱাহাটীৰ চুকে-কোনে থকা মোৰ বন্ধু-বান্ধবী, চিনাকি-অচিনাকি সকলোৰে সহযোগ বিচাৰিছোঁ । অহংকাৰী, মেজাজী, গুণ্ডা, অসভ‍্য আৰু যাত্ৰানাস্তি কৰা লোকৰ পৰা গুৱাহাটীখনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মোৰ এই প্ৰচেষ্টা । আশাকৰো নিৰ্ভয় আৰু মুকলি মনৰে মোক সমৰ্থন কৰিব । গুৱাহাটীৰ পূৰণা মানুহৰ স্বভিমান ৰক্ষা কৰি সুন্দৰ গুৱাহাটীখন ঘূৰাই আনিব লাগিব । I ❤️GUWAHATI, মই গুৱাহাটীক ভাল পাওঁ, মৰম লাগে ।"

এনেদৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে টিকট বঞ্চিত হ'ব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁ নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ।

উল্লেখ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিলুপ্ত হ'ল ৰাজ্যৰ একমাত্র নগৰীয়া সমষ্টিৰূপে পৰিচিত পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টি । তাৰ ঠাইত নতুনকৈ গঠন কৰা হয় নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি । অৱশ্যে পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ আধাৰতে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি কৰা হৈছে । কিন্তু বহু অঞ্চল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত জালুকবাৰী আৰু চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অধীনলৈ যায় ।

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৩৫নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিটোত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এইবাৰ নতুনকৈ হোৱা নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে । নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰায় সাতগৰাকী জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নেতাই টিকট বিচাৰিছে ।

