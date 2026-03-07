ETV Bharat / politics

ভোলেবাবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে সাজু বিস্মিতা গগৈ

ঐতিহাসিক দুৱৰণি শিৱ মন্দিৰত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচনী যুঁজৰ বাবে সাজু হোৱাৰ ইংগিত দিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী বিস্মিতা গগৈয়ে ।

Bismita Gogoi
ভোলেবাবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে সাজু বিস্মিতা গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 1:14 PM IST

সৰুপথাৰ : ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী বতাহ । শাসক-বিৰোধী উভয়ে কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈছে বেলট যুদ্ধৰ বাবে । অৱশ্যে শাসকীয় দলে এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত নাইবা প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও বিৰোধী কংগ্ৰেছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । সমান্তৰালভাৱে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ আসন বুজাপৰাও আগবঢ়াই লৈ গৈছে । তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়া ৰাজনৈতিক মহল তথা বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীসকলে ঘোষণা হ'বলগা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকালৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে । অৱশ্যে তাৰ মাজতে দুই-এজনে আকৌ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰি দিছে ।

ইফালে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলি থকাৰ মাজতে দেৰগাঁও সমষ্টিত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ । দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চাত থকা প্ৰাক্তন বিধায়িকা বিস্মিতা গগৈয়ে শনিবাৰে পুৱাতেই সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বৰপথাৰৰ অন্যতম আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰস্থল ঐতিহাসিক দুৱৰণি শিৱ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । বিস্মিতা গগৈয়ে মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সেৱা লয় । তেওঁৰ সৈতে ভালেসংখ্যক সমৰ্থক আৰু স্থানীয় বিজেপি কৰ্মীও উপস্থিত থাকে ।

ভোলেবাবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে সাজু বিস্মিতা গগৈ (ETV Bharat Assam)

বিস্মিতা গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

মন্দিৰত সেৱা জনোৱাৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত বিস্মিতা গগৈয়ে কয়, "খুবেই ভাললগা কথা । কাৰণ আমাৰ গোটেই অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীজন আজি গোলাঘাট জিলালৈ আহিছে, জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ তেওঁ অংশীদাৰ হ'ব । গোটেই গোলাঘাটবাসী ৰাইজ উদ্বিগ্ন হৈ আছে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিবৰ বাবে । কাৰণ এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান আমি পাইছোঁ, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমখনক তড়িৎ গতিৰে উন্নতিৰ পথলৈ লৈ গৈছে ।"

প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ব্যাপক চৰ্চা

দেৰগাঁও সমষ্টিত বিস্মিতা গগৈৰ সক্ৰিয়তা লক্ষণীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষকৈ বিজেপিৰ বিভিন্ন সাংগঠনিক কাৰ্যসূচী আৰু সামাজিক অনুষ্ঠানত তেওঁৰ অংশগ্ৰহণ উল্লেখযোগ্য । যদিও দলীয়ভাৱে প্ৰাৰ্থিত্বৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এতিয়াও হোৱা নাই, তথাপিও তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত বিস্মিতা গগৈয়েই বিজেপিৰ মূল কাণ্ডাৰী হ’ব বুলি চৰ্চা চলিছে ।

Bismita Gogoi
ভোলেবাবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে সাজু বিস্মিতা গগৈ (ETV Bharat Assam)

ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব

দেৰগাঁও সমষ্টিটোৰ বাবে বিজেপিৰ টিকট প্ৰত্যাশীৰ তালিকাত বিস্মিতা গগৈৰ সমান্তৰালকৈ আকাশ ফুকনৰ নামো চৰ্চিত হৈছে । শনিবাৰৰ এই মন্দিৰ দৰ্শন কেৱল এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ ই এক শক্তিশালী ৰাজনৈতিক বাৰ্তা হিচাপেও বিবেচিত হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ ভোটাৰৰ সৈতে আৱেগিক সংযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ লগতে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবী অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।

ঐতিহাসিক দুৱৰণি শিৱ মন্দিৰৰ এই ভ্ৰমণে দেৰগাঁৱৰ ৰাজনৈতিক মহলত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব নেকি ? এতিয়া লক্ষণীয় হ’ব যে আগন্তুক দিনত বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দেৰগাঁৱৰ বাবে কাৰ নামত মোহৰ মাৰে ।

বিস্মিতা গগৈ
দুৱৰণি শিৱ মন্দিৰ সৰুপথাৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬

