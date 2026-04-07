অসমৰ ৰাইজে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ বনাব : বৈজয়ন্ত পাণ্ডা

কংগ্ৰেছ দলে পেইড মিডিয়াৰ যোগেদি ব্যাপক অপপ্ৰচাৰ চলাইছে । এই মন্তব্য বৈজয়ন্ত পাণ্ডাৰ ।

Published : April 7, 2026 at 3:35 PM IST

শিলচৰ : "অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ বনাব । কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অসমক উন্নয়নৰ দিশত প্ৰথম শাৰীত লৈ গৈছে ।" এই মন্তব্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত পাণ্ডাৰ ।

মঙলবাৰে শিলচৰত বিজেপি দলৰ জিলা কাৰ্যালয়ত এক যোগদান অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি তেওঁ কয়, "আন দলৰ নিচিনা বিজেপি দলত পৰিয়ালতন্ত্ৰ নাই । এজন চাহ বিক্ৰেতাৰ পৰা দলৰ কাম কৰি আজি ভাৰতৰ নিচিনা বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নেতৃত্ব দি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । কংগ্ৰেছ দলে পেইড মিডিয়াৰ যোগেদি ব্যাপক অপপ্ৰচাৰ চলাইছে । কোনো ধৰণৰ তথ্য-প্ৰমাণ অবিহনে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।"

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে শিলচৰত বিজেপি দলত যোগদান কৰে কাছাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ শিলচৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সূৰ্যকান্ত সৰকাৰ আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদিকা আয়েচা চুলতানাই । তেওঁলোকক বৈজয়ন্ত পাণ্ডা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কবিতা পাতিদাৰে দললৈ স্বাগত জনায় । লগতে উপস্থিত থাকে শিলচৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু ৰাজসভাৰ সাংসদ কণাদ পুৰকায়স্থ ।

ইফালে বিজেপি দলত যোগদান কৰি সূৰ্যকান্ত সৰকাৰে কয়, "কংগ্ৰেছ দলৰ অস্তিত্ব বিপন্ন । এই দলত থাকি সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰা সম্ভৱ নহয় । কালি দলৰ সৰ্বভাৰতীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে শিলচৰলৈ আহিছিল, কিন্তু দলৰ ফালৰ পৰা সৌজন্যমূলকভাৱেও তেওঁক এটা খবৰ দিয়া নাই, য'ত তেওঁ যোৱা নিৰ্বাচনত প্ৰায় ৪ লাখৰ ওপৰত ভোট পাইছিল ।"

তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ দলত থাকি ৰাজনীতি কৰা সম্ভৱ, কিন্তু ৰাইজৰ বাবে কাম কৰা সম্ভৱ নহয় । ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিব লাগিলে এটা উন্নয়নমুখী দলৰ লগতে থাকিব লাগিব আৰু যিটো কোৱল বিজেপি দলৰ লগত থাকিলে সম্ভৱ । সেই কাৰণে মই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছোঁ ।"

আনহাতে, অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা যোগদান কৰা আয়েচা চুলতানাই কয়, "যোৱা কেইবছৰ ধৰি দলৰ হৈ বহুত কাম কৰিলোঁ । এইবাৰ সোণাই সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন বিচাৰিছিলোঁ । কিন্তু দুদিন আগতে এই আই ইউ চি এফৰ দলৰ পৰা আহি অগপ দলত যোগদান কৰা কৰিম উদ্দিন বৰভূঞাক দলে তৃতীয়দিনা মনোনয়ন প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰোঁ আৰু আগন্তুক দিনবোৰত দলীয় নিৰ্দেশ অনুসৰি কাম কৰি যাম ।"

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
বৈজয়ন্ত পাণ্ডা
শিলচৰ সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
