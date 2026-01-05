নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে শাসকীয় দলটোৱে; আজিৰে পৰা বিজেপিৰ দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী

নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে শাসকীয় দলটোৱে; আজিৰে পৰা বিজেপিৰ দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৰ বাবে সাজু বিজেপি ৷ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰম্ভ কৰিব বিজেপিৰ দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী ৷
গুৱাহাটী : মাজত আৰু কেইটামান মাহ বাকী ৷ কিয়নো এই বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৷ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দল-সংগঠনমূহ ৷ সকলো দলেই আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাত ৷
বাদ পৰি ৰোৱা নাই শাসকীয় বিজেপি দলো ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধি থিয় হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টি আৰু পঞ্চায়তত বিজেপিৰ নির্বাচন প্রৱন্ধন কমিটীসমূহ গঠন কৰা হৈছে ৷ এই কথা সদৰী কৰে অসম প্রদেশ বিজেপিৰ ২০২৬ ৰ বিধানসভা নির্বাচন প্ৰৱন্ধন সমিতিৰ আহ্বায়ক তথা লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্রদান বৰুৱাই ।
আনকি আজিৰে পৰা অৰ্থাৎ ৫ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ বিজেপিৰ দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী ৷ আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজধানী মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত খানাপাৰা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমতে বিজেপিৰ সাংসদ, মন্ত্রী-বিধায়ক, ৰাজ্যিক মৰ্চাৰ সভাপতি, জিলা সভাপতি, জিলা পৰিষদৰ সদস্য, মেয়ৰ-পৌৰপতি তথা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে নিজ নিজ এলেকাত দেৱাল লিখন কার্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব । এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে সাংসদ প্রদান বৰুৱাই ৷
লগতে প্রথম পৰ্যায়ত দেৱাল লিখনৰ বাবে বাচনি কৰা শ্ল’গানসমূহ ঘোষণা কৰে অনুপ বৰ্মনে । সেই অনুসৰি শ্ল’গানসমূহ হৈছে - "অসমৰ সুৰক্ষা বিজেপিৰ প্ৰতিজ্ঞা, অসমৰ দৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ, বিকশিত অসমৰ বাবে বিজেপিক ভোট দিওঁ আহক, সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু জীৱন সুৰক্ষাৰ বাবে-আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, আমাৰ মাটি, আমাৰ অধিকাৰৰ বাবে-আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, মহিলাৰ আৰ্থিক সৱলীকৰণৰ বাবে-আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, মেধাৰ ভিত্তিত স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ বাবে- আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, বিকশিত, সুৰক্ষিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বাবে-আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ ।"
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সাংসদ প্রদান বৰুৱাই ৷ তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত থাকে নির্বাচন প্ৰৱন্ধন সমিতিৰ সহঃআহ্বায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ বর্মন ৷ এই সংবাদমেলতেই সাংসদ প্রদান বৰুৱা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ বর্মনে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত ৰাজ্যজুৰি হ'বলগীয়া দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচীৰ বিস্তৃত বর্ণনা দাঙি ধৰে ।