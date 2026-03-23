ETV Bharat / politics

সুৰক্ষিত আৰু বিকশিত অসমৰ বাবে ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিব : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

মাহমৰাত বিজেপিৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী সম্পন্ন ৷ প্ৰায় ২৮০০ ভিন্ন দলৰ লোকে গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰে ৷

বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী সম্পন্ন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 12:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: মাহমৰা বিজেপিৰ উদ্য়োগত মৰাণৰ মিলিত শিল্পী সমাজৰ নাট্যমন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এক বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই অংশগ্ৰহণ কৰি সহস্ৰাধিক লোকক দলটোলৈ আদৰণি জনায় ৷ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যসভাৰ নৱ-নিৰ্বাচিত সাংসদ যোগেন মহনৰ লগতে মাহমৰা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী সুৰুয দিহিঙীয়া ৷

মাহমৰাৰ বিৰোধী শিবিৰত কঁপনি তুলি বিজেপিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা এই যোগদান কাৰ্যসূচীত প্ৰায় ২৮০০ ভিন্ন লোকৰ দলে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰে ৷

প্ৰায় ২৮০০ ভিন্ন দলৰ লোকে গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰে (ETV Bharat Assam)

যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, ‘‘এই ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী নতুন নহয় । এই মুখকেইখন আমি লিলি হোটেল বা অন্যান্য সময়ত বিগত বাৰ বছৰ ধৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অজিত ভূঞা, অখিল গগৈ, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, গৌৰৱ গগৈ এই মানুহকেইজনক আমি সদায় দেখি আহিছো । গতিকে ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী প্ৰত্যেকবাৰেই ৰাইজে নস্যাৎ কৰি আহিছে । বিধানসভা, লোকসভা, পৰিষদীয় নিৰ্বাচন নস্যাৎ কৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো নতুনত্ব নাই ।"

প্ৰত্যেককে দলীয় টুপী আৰু গলবস্ত্ৰৰে আদৰণি (ETV Bharat Assam)

মাৰ্ঘেৰিটাই লগতে কয় যে, "সুৰক্ষিত আৰু বিকশিত অসমৰ বাবে ৰাইজে যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা এন ডি এ বিজেপিৰ লগত আছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনত চাকৰিৰ বজাৰ আছিল । আজিৰ দিনত এক লাখ পয়ষষ্ঠী হাজাৰ চাকৰি দিয়া হ’ল, ক’তো এটকাও পইচা উপঢৌকন দিয়াৰ কথা নাই । কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰত্যেকদিনাই, প্ৰত্যেক সপ্তাহতে এটা এটা গঁড় হত্যা কৰা হৈছিল, মানুহৰ হত্যা, বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল ।‌"

এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহন (ETV Bharat Assam)

"বিজেপিৰ দিনত চোৰাংচিকাৰীৰ হাতত মানুহৰো‌ মৃত্যু নহয়, গঁড়ৰো মৃত্যু হোৱা নাই । কংগ্ৰেছৰ দিনৰ ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ ঘৰে‌ খিৰিকীৰ ওপৰ পোৱা নাছিলগৈ । কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মাজত কোনো দালাল নাই, কোনো মধ্যভোগী নাই, টিং কে এটা শব্দ হয় ১ লাখ ৬০ হাজাৰ টকা আজিৰ তাৰিখত হিতাধিকাৰীৰ বেংকত সোমায় । অৰুণোদয় হওক বা নিযুত মইনাই হওক বা কৃষক সন্মান নিধি হওক প্ৰত্যেকটো আঁচনিৰ ধন দালাল বিহীনভাৱে মানুহে লাভ কৰে ।’’

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘সকলোৱে জানে যে কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, ৰাজ্যত হ'বলৈ গৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ । মোৰ গাঁওখন, মোৰ ৱাৰ্ডটো, মোৰ অঞ্চলটো, মোৰ সমষ্টিটো মইনো কিয় বিকাশৰ চলমান এই ৰে'লখনত সংযুক্ত নকৰি অকলশৰীয়া হৈ দাঁতিত পৰি থাকো । আনকি কংগ্ৰেছৰ মানুহেও আজি সিদ্ধান্ত লৈ কৈছে বিকাশৰ স্বাৰ্থত বিজেপি লাগে । কাৰণ আমি দেখিছো শিৱসাগৰ, তিতাবৰ বা নাজিৰা কিদৰে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী বিৰোধী‌ হোৱা বাবেই গোটেই সমষ্টিকেইটা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি গ'ল । গতিকে সকলোৱে বিচাৰে আমাৰ মাহমৰা, সোণাৰিও যিদৰে যোগেন মহন, ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত আগতে উন্নয়নৰ মুখ দেখিছিল, ত্বৰান্বিত উন্নয়নৰ মুখ দেখক আজিৰ তাৰিখত সুৰুজ দিহিঙীয়াৰ বাবে । আজি ২৮০০ মানুহে যোগদান কৰিছে ভোট প্ৰদান কৰিব বিজেপিক ।’’

বিজেপিৰ নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ দলত যোগদান (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কেশৱ গগৈ, জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক জিতুল গগৈ, মাহমৰা ব্লক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ক্ৰমে পাৰ্থপ্ৰতীম খনিকৰ, মুলেন বৰগোহাঁই, ধ্ৰুৱজ্যোতি ফুকনৰ নেতৃত্বত প্ৰায় দুই সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দেওবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰে ।

তদুপৰি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কেইবা হাজাৰ লোকে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে । বিজেপিত নতুনকৈ যোগদান কৰা সকলোকে মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, সাংসদ যোগেন মহন আৰু প্ৰাৰ্থী সুৰুয দিহিঙীয়াই দলীয় টুপী আৰু গলবস্ত্ৰৰে আদৰণি জনায় ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.