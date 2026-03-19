বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাত নতুন মুখৰ সমাহাৰ : মহিল‍া প্ৰাৰ্থী মাত্র ছয়গৰাকী

এইবাৰ বিজেপিৰ বহু নেতাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব । বিজেপিৰ প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠৰ বহু নতুন মুখে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ।

BJP new faces in its candidate list
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠক (Dilip Saikia's x account)
Published : March 19, 2026 at 7:43 PM IST

গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা । নতুন-পুৰণি তথা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠক প্ৰাধান্য দিয়া তালিকাত নাহিল বহুকেইজন বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ নাম । অৱশ্যে তালিকাখনত নতুন মুখক বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ।

এইবাৰ বিজেপিৰ বহু নেতাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব । বিজেপিৰ প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি এইবাৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠৰ বহু নতুন মুখে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে । তাৰ ভিতৰত আছে গোলকগঞ্জত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ । সেইদৰে ধুবুৰীত উত্তম প্ৰসাদে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব । বিৰছিং জাৰুৱাত এইবাৰ বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে মাধৱী দাসে ।

আনহাতে পশ্চিম গোৱালপাৰাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে পবিত্র ৰাভাক । দুধনৈত টংকেশ্বৰ ৰাভাই লাভ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব । সেইদৰে অভয়াপুৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ভূপেন ৰায়ে । বিজনীত নতুন প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে অৰূপ কুমাৰ দেই । সেইদৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলিব মন্দিয়াত বাদল চন্দ্ৰ আৰ্য আৰু ছমৰীয়াত জ্যোৎস্না কলিতাই । একেদৰে বকো-ছয়গাঁৱত ৰাজু মেছ আৰু পলাশবাৰীত হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যই বিজেপিৰ নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ।

ইফালে এইবাৰ বিজেপিৰ একেবাৰে নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্রী, শক্তিশালী নেতা তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বুধবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বৃহস্পতিবাৰে টিকট দিয়া হ'ল । সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ।

সেইদৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা আন এজন নতুন বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে টিকট । তেওঁ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা । কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিয়েই বিজেপিত যোগদান কৰা ভূপেন কুমাৰ বৰাক বিহপুৰীয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ।

এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিবাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু বিশ্বস্ত তুলিৰাম ৰংহাঙক ৰংখাং সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে । সেইদৰে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাক বিজেপিয়ে দুধনৈ(জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

ইফালে দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত এইবাৰ টিকট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় কুমাৰ গুপ্তাই । বহু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ মাজৰ পৰা দলে বিজয় কুমাৰ গুপ্তাক এইবাৰ টিকট প্ৰদান কৰিলে । বিজয় কুমাৰ গুপ্তাক দলে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । সেইদৰে নতুন মুখ হিচাপে বিজেপিয়ে গোৰেশ্বৰত ভিক্টৰ কুমাৰ দাস, টংলাত বিকন চন্দ্ৰ ডেকা, মঙলদৈত নীলিমা দেৱী, ধিঙত মুকুট কুমাৰ দেৱনাথ, চামগুৰিত অনিল শইকীয়া, বৰচলাত ৰিতুবৰণ শৰ্মা, তিতাবৰত ধীৰাজ গোৱালা আৰু বিহালীত মুনিন্দ্ৰ দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । সেইদৰে চৰ্চিত ৰঙানদীত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে নৱপ্ৰজন্মৰ ঋষিৰাজ হাজৰিকাক । আনহাতে দেৰগাঁৱত মৃদুল কুমাৰ দত্ত, বোকাজানত সূৰ্য ৰংফাৰ, হাওৰাঘাটত লুনছিং টেৰণ, ডিফুত নিচ' টেৰাংপী, আমৰিত হাবে টেৰণ, হাফলঙত ৰূপালী লাংথাছাক নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দলে টিকট প্ৰদান কৰিছে ।

কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ থাকোতেই বিজেপিৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়োৱা কমলাক্ষ দে’ পুৰকায়স্থই অলপতে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল । বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত বিজেপিৰ নতুন প্ৰাৰ্থী হিচাপে কাটিগড়াত কমলাক্ষ দে’ পুৰকায়স্থই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে । আনহাতে ধলাই সমষ্টিত অমিয়কান্তি দাস, হাইলাকান্দিত মিলন দাস আৰু উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত সুভ্ৰত ভট্টাচাৰ্যই এইবাৰ বিজেপিৰ নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব । এইবাৰ বিজেপিয়ে বহু নতুন মুখৰ আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে থিয় কৰাইছে ।

বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া তালিকাত ছয়গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী

বিজেপিয়ে ৮৮ টা সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত মাত্ৰ ছয়গৰাকী মহিলাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে । সকলো সময়তে মহিলা সবলীকৰণ আৰু মহিলাক লৈ ভোট লাভৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা বিজেপিয়ে মাত্র ছয়গৰাকী মহিলাকহে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাপে বহুসংখ্যাক মহিলা নেত্রী আছিল যদিও দলে মাত্র ছয়গৰাকীকহে নিৰ্বাচনী যুঁজত থিয় কৰালে । বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা মহিলা প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে - গোলাঘাটত অজন্তা নেওগ, মঙলদৈত নীলিমা দেৱী, বিৰছিং জৰুৱাত মাধবী দাস, ছমৰীয়াত জোৎস্না কলিতা, ডিফুত নিচ' টেৰাংপী আৰু হাফলং সমষ্টিত ৰূপালী লাংথাছা । অৱশ্যে মন্ত্রী অজন্তা নেওগৰ বাহিৰে বাকীসকল নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী ।

