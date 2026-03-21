মুঠ ৯০ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিলে বিজেপিয়ে : আৰু দুটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা

মুঠ ৯০ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিলে বিজেপিয়ে : আৰু দুটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে শনিবাৰে বিজেপি দলে দ্বিতীয়খন তালিকা মুকলি কৰে ।
Published : March 21, 2026 at 4:53 PM IST
গুৱাহাটী : ৮৮ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পাছত শনিবাৰে বিজেপিয়ে দুজনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে । শনিবাৰে ঘোষণা কৰা দুই সমষ্টিৰ সৈতে মুঠ ৯০টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে ।
বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰা দুজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি, ধেমাজিৰ চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত জীৱন গগৈক আৰু দলগাঁও সমষ্টিত সুশ্ৰী কৃষ্ণা সাহাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমখন তালিকাত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল ৮৮গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম । শনিবাৰে দ্বিতীয় তালিকাত প্ৰকাশ কৰে দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ।
ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৯০ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে বিজেপিয়ে । ইফালে মিত্রদল অগপই ২৬ টা সমষ্টিত আৰু বি পি এফ দলে ১১ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে ।
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাত কেবিনেট মন্ত্রী নন্দিতা গাৰ্লোচাকে ধৰি প্ৰায় ১৯ গৰাকী বিধায়কৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছিল । দলৰ জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠকে ধৰি নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীৰে বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল । দুজনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাতো নতুনক প্ৰাধান্য দিছে বিজেপি দলে ।