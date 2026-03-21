ETV Bharat / politics

মুঠ ৯০ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিলে বিজেপিয়ে : আৰু দুটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে শনিবাৰে বিজেপি দলে দ্বিতীয়খন তালিকা মুকলি কৰে ।

ELECTION 2026
প্ৰতীকী ফটো (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৮৮ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পাছত শনিবাৰে বিজেপিয়ে দুজনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে । শনিবাৰে ঘোষণা কৰা দুই সমষ্টিৰ সৈতে মুঠ ৯০টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে ।

বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰা দুজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি, ধেমাজিৰ চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত জীৱন গগৈক আৰু দলগাঁও সমষ্টিত সুশ্ৰী কৃষ্ণা সাহাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।

BJP HAS FIELDED CANDIDATES IN 90 CONSTITUENCIES INCLUDING THE SECOND LIST OF TWO CONSTITUENCIES
দলগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সুশ্ৰী কৃষ্ণা সাহা (ETV Bharat)
চিচিবৰগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন গগৈ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমখন তালিকাত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল ৮৮গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম । শনিবাৰে দ্বিতীয় তালিকাত প্ৰকাশ কৰে দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ।

ৰ‍াজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৯০ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে বিজেপিয়ে । ইফালে মিত্রদল অগপই ২৬ টা সমষ্টিত আৰু বি পি এফ দলে ১১ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে ।

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাত কেবিনেট মন্ত্রী নন্দিতা গাৰ্লোচাকে ধৰি প্ৰায় ১৯ গৰাকী বিধায়কৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছিল । দলৰ জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠকে ধৰি নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীৰে বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল । দুজনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাতো নতুনক প্ৰাধান্য দিছে বিজেপি দলে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা
বিজেপিৰ ৯০ প্ৰাৰ্থী
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.