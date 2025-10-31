ETV Bharat / politics

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতি আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবী; চিন্তিত বিজেপিৰ বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল

পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত বিজেপিৰ বিশেষ ৰণকৌশল । নতুন মুখৰ সন্ধান, নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব পৰা সমষ্টিহে দিব মিত্রদল অগপক ।

BJP strategy for 2026 election
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সদৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2025 at 5:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে শাসকীয় দল বিজেপিৰ তৎপৰতা বিশেষভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সদৰ কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত বৃদ্ধি পাইছে ব্যস্ততা আৰু তৎপৰতা । দলীয় বিভিন্ন স্তৰত আৰম্ভ হৈছে বৈঠক আৰু নিৰ্বাচনী ৰণনীতি । কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশ আৰু পৰস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শাসকীয় দলটো যথেষ্ট পৰিমাণে উদ্ধিগ্ন হৈ পৰিছে ।

দলীয় নেতৃত্বই মুকলিকৈ নক'লেও পূৰ্বৰ আত্মবিশ্বাস কিছু পৰিমাণে হ'লেও হ্ৰাস পাইছে । কাৰণ বৰ্তমান সময়ত পৰিৱেশ-পৰিস্থিতি যথেষ্ট সলনি হৈছে । যাৰ বাবে গেৰুৱা দলটোৱে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে । বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতি আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীক লৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তাল পৰিৱেশে বিজেপিক চিন্তিত কৰি তুলিছে ।

BJP strategy for 2026 election
বিজেপিৰ বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল (ETV Bharat Assam)

পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপিয়ে এইবাৰ নতুন মুখৰ সন্ধানত নামিছে । পুৰণি আৰু জনসমর্থন হ্ৰাস পোৱা নেতাৰ বিপৰীতে এইবাৰ শক্তিশালী যুৱনেতাক প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে শাসকীয় দলটো ।

পৰিৱেশ-পৰিস্থিতিক লৈ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল

আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা কৰিয়েই দলটোৱে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষ ৰণকৌশল । লক্ষণীয় বিষয় যে উজনি অসমত সর্বাধিক গুৰুত্ব দি গেৰুৱা দলটোৱে প্ৰস্তুত কৰা এই ৰণনীতি অনুসৰি, প্রার্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ আপোচ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

BJP strategy for 2026 election
বিজেপিৰ বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বাজপেয়ী ভৱনত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এগৰাকী মুখপাত্র তথা মিডিয়া পেনেলিষ্টে কয়, "ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে । পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয়, বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে ৰাইজৰ পক্ষত থাকিয়েই কাম কৰি আছে । ৰাইজে বিচৰা ধৰণেই চৰকাৰখনে সকলো কাম কৰি আহিছে । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি দলে প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে । এইবাৰ বহু নতুন মুখৰ নেতাক নিজা নিজা সমষ্টিত কাম কৰাৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বই নির্দেশ দিছে ।"

অন্য ৰাজ্যৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ৰাজস্থান, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশত নতুন মুখক প্রাধান্য দি বিজেপি লাভৱান হৈছিল । সেই একেই সূত্রকে অসমতো এইবাৰ প্ৰয়োগ কৰা হ'ব । এইবাৰ কোনোধৰণৰ হেঁচা বা কাৰোবাৰ অনুগ্ৰহ অনুসৰি কাকো প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰা নহ'ব । ইয়াৰ বিপৰীতে সমীক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে সম্পূৰ্ণ যোগ্যতাৰ ভিত্তিতহে প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব ।"

BJP strategy for 2026 election
বিজেপিৰ বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল (ETV Bharat Assam)

মুখপাত্রগৰাকীয়ে লগতে কয়, "প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থীৰ তিনি-চাৰিজনীয়া এখন পেনেল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব । ইয়াৰ পাছতহে সমীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাজনক প্রার্থিত্ব দিয়া হ'ব । ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীসকলক নিজ নিজ সমষ্টিত ২৪ ঘণ্টাই কাম কৰাৰ লগতে জনসম্পর্ক স্থাপন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।"

আনহাতে, মিত্রদল অগপৰ প্ৰসংগত মুখপাত্রগৰাকীয়ে কয়, "অগপৰ সৈতে বিজেপিয়ে আসন ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিলেও এইবাৰ বহুকেইটা সমষ্টি সালসলনি হ'ব । নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব পৰা আসনহে বিজেপিয়ে মিত্রদল অগপক এৰি দিব ।"

BJP strategy for 2026 election
বিজেপিৰ বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে অগপই শিপাৰ সন্ধানত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা সদৰী কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল । মিত্রতা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিল যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত মিত্রতা সন্দৰ্ভত অগপৰে আলোচনা হ'ব । আলোচনাৰ পাছতেহে মিত্রতা আৰু আসন সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত হ'ব ।

মুখ্যমন্ত্রীয়া এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে পূৰ্বৰ দৰে অগপই ইচ্ছা অনুসৰি আসন লাভ নকৰিব । ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে এইবাৰ মিত্রতা হ'লেই পূৰ্বৰ দৰে আসন লাভ নকৰিব অগপ দলে ।

BJP strategy for 2026 election
বিজেপিৰ বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তৎপৰতা

ইফালে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থিত্ব প্রত্যাশীসকলক নিজ নিজ সমষ্টিত ব্যস্ত থকাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতেই সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তৎপৰতা । অৱশ্যে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিলেও কোনে টিকট পাব সেয়া সমীক্ষা আৰু যোগ্যতাইহে নিৰূপণ কৰিব । বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিটো সমষ্টিতে নতুন নতুন মুখৰ লগতে প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰৰ তৎপৰতা দেখা গৈছে ।

সেই অনুসৰি বিহপুৰীয়া সমষ্টিত ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য, নতুনকৈ গঠন হোৱা ৰঙানদী সমষ্টিত ঋষিৰাজ হাজৰিকা আৰু নাওবৈচাত সীমান্ত দাসে কাম-কাজ আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । সেইদৰে গোৰেশ্বৰত ৰাতুল শৰ্মা, বৰচলাত কিশোৰ কুমাৰ উপাধ্যায়, পলাশবাৰীত হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্রার্থিত্বৰ আশাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱা দেখা গৈছে ।

BJP strategy for 2026 election
বিজেপিৰ বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল (ETV Bharat Assam)

একেদৰে তিনিচুকীয়াত কাজল গোঁহাই, নৱগঠিত মাকুমত পুলক গোঁহাই, ডিগবৈত লক্ষ্য কোঁৱৰ আৰু মোলেন্দ্ৰ মৰাণ, খোৱাঙত সুভাষ দত্ত, ডিব্ৰুগড়ত উজ্জ্বল ফুকন আৰু উজ্জ্বল কাশ্যপ, দেৰগাঁৱত সুৰঞ্জন দত্ত, মাজুলীত বিতোপন দলৈ, টীয়কত সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱা, খোৱাঙত অসীম হাজৰিকা, নাজিৰাত ময়ূৰ বৰগোঁহাই, সোণাৰিত তপন কুমাৰ গগৈ, ৰঙিয়াত নৱদীপ কলিতা, হাজোত গৌতম দাস, টিহুত ড° দেৱজিৎ মহন্ত, বিহালীত বাপ্তি দাস, বিশ্বনাথত ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা, তিতাবৰত ৰাণা গোস্বামী, টংলাত শান্তিয়াজ কুজুৰ, বৰক্ষেত্ৰীত নয়ন তালুকদাৰৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে ।

BJP strategy for 2026 election
বিজেপিৰ বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে এই চৰ্চাই টিকট লাভৰ ক্ষেত্রত কিমানদূৰ কামত আহিব সেয়া সময়েহে ক'ব । ইফালে গুৱাহাটীৰ সমষ্টিকেইটাতো বহুকেইজনৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে আৰু সমষ্টিকেইটাত দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বাৰ্তা ।

তাৰে ভিতৰত দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে জয়ন্ত কুমাৰ দাস, নিউ গুৱাহাটীত শান্তনু ভৰালী আৰু ৰূপম গোস্বামী, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলত দেৱান ধ্ৰুৱজ্যোতি মৰল, মুকুতা ডেকা, জুৰী শৰ্মা বৰদলৈৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে । অৱশ্যে চৰ্চাত আন বহুতৰে নাম আছে ।

BJP strategy for 2026 election
এক দলীয় বৈঠকত বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ নেতৃত্বই চৰ্চালৈ অহাসকলক প্রার্থিত্ব দিয়ে নে নিদিয়ে সেয়া সময়তহে জানিব পৰা যাব । কাৰণ চৰ্চাত আহিলেই নহ'ব, সমীক্ষা আৰু যোগ্যতাৰ মাপকাঠিত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব ।

উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত বৰ্তমানৰ বহু বিধায়কক দলটোৱে প্রার্থিত্ব প্ৰদান নকৰে । সেই কথাৰ ইংগিত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে যে সকলো বিধায়কে পুনৰ টিকট লাভ কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই । তেনেস্থলত সমীক্ষা আৰু যোগ্যতাৰে বহু নতুন মুখে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :বৰ্তমান লুৰীণজ্যোতি গগৈ মিছা কথা কোৱা মেচিনত পৰিণত হৈছে : মুখ্যমন্ত্ৰী
লগতে পঢ়ক :কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ তৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

BJP STRATEGY FOR 2026 ELECTION
CM HIMANTA BISWA SARMA
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.