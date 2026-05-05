তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰস্তুতি: জেপি নাড্ডা আৰু নায়ব সিং ছৈনীক দায়িত্ব বিজেপিৰ

তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰস্তুতি: জেপি নাড্ডা আৰু নায়ব সিং ছৈনীক দায়িত্ব বিজেপিৰ
অসমত বিজেপি বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা আৰু হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং ছৈনীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
Published : May 5, 2026 at 7:15 PM IST
গুৱাহাটী: অভূতপূৰ্ব জয়ৰ পাছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ । ইয়াৰ বাবে দলৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডাক পৰ্যবেক্ষক হিচাপে বিজেপিয়ে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে । ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ লগতে চৰকাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া তদাৰক কৰিব নাড্ডাই ।
আনহাতে, হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং ছৈনীক সহ-পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে । দলৰ দুয়োগৰাকী নেতাই দলীয় বিধায়িনী দলৰ বৈঠক, নেতা নিৰ্বাচন, শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বপ্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিব । অসমত বিজেপি বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা আৰু হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং ছৈনীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে অভিলেখসংখ্যক আসনত জয়ী হৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ কৰিব বিজেপিয়ে । অসমৰ এই অভূতপূৰ্ব সাফল্যত উৎফুল্লিত বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব । সোমবাৰে ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে মঙলবাৰে বিজেপিয়ে সকলো দিশ তদাৰক কৰাৰ বাবে পৰ্যবেক্ষক আৰু সহ-পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিয়ে । ইতিমধ্যে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিত্রদলৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ-পত্ৰ দিব আৰু নতুন চৰকাৰ গঠনৰ শৃংখলা আৰম্ভ কৰিব । সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক আৰু যিখন বৈঠকত নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে তেওঁলোকৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰিব । তাৰ পাছতে সেই নতুন নেতাই সাংবিধানিক বিধি অনুসৰি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত দাবী জনাব ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰ বিজেপিয়ে অকলেই ৮২ খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে, এনডিএই লাভ কৰে মুঠ ১০২ খন আসন ।