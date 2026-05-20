কংগ্ৰেছক ভোট দি একো লাভ নহয়...অহা ২০-৩০ বছৰলৈ কংগ্ৰেছ শাসনলৈ নাহে: পীযুষ হাজৰীকা

কংগ্ৰেছক ভোট দি একো লাভ নহয়...অহা ২০-৩০ বছৰলৈ কংগ্ৰেছ শাসনলৈ নাহে: পীযুষ হাজৰীকা
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে । সংখ্যলঘু অধ্যুষিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি দখলৰ কি অংক বিজেপিৰ ?
Published : May 20, 2026 at 3:27 PM IST
নগাঁও: পুনৰ এক নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু নগাঁও, কাৰণ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ’ব উপ-নিৰ্বাচন । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছৰ পৰাই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে । বিশেষকৈ শাসকীয় বিজেপি দলে উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে তৎপৰতা ।
সুদীৰ্ঘ প্ৰায় ৩৫ বছৰৰ পাছত ২০১৯ আৰু ২০২৪ চনত দুবাৰকৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি সমষ্টিটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কংগ্ৰেছ দল ৷ কিন্তু ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পদ ত্যাগ কৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰে । বৰ্তমান তেওঁ দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৷ বৰদলৈৰ বিজেপি গমনৰ পিছৰ পৰাই সংসদীয় সমষ্টিটোৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আৰম্ভ হৈছে কুচকাৱাজ ।
বৰ্তমান ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো এইবাৰ হ’বলগীয়া উপ-নিৰ্বাচনত দখল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি দল । নিৰ্বাচনৰ দিন তাৰিখ ঘোষণা হোৱা নাই যদিও লোকসভা সমষ্টিটোৰ অধীনৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা বিধানসভা সমষ্টিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিৰ দুই বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা আৰু জিতু গোস্বামীয়ে ।
ইতিমধ্যেই চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে, লাহৰীঘাট সমষ্টিত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাই সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে । মঙলবাৰেও কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ জুৰীয়াত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে হাজৰীকাই ৷
সমষ্টিটোত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি যথেষ্ট শক্তিশালী নহয় বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাই সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উপৰিও জনসম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ জৰিয়তে উপ-নিৰ্বাচনত লোকসভা সমষ্টিটো দখল কৰিব বুলি দাবী কৰে । লগতে সংখ্যালঘুসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰি কংগ্ৰেছে কেৱল ভোট আদায় কৰি অহা বুলিও কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰে পীযুষ হাজৰীকাই ।
তেওঁ কয়, ‘‘দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত অলপ যোগাযোগ কৰা চেষ্টা কৰিছোঁ ৷ ইয়াত আমাৰ সংগঠন ইমান শক্তিশালী নহয়, কিন্তু সংগঠনৰ মানুহ নথকাও নহয়৷ যদি আমি সংগঠন ভালকৈ কৰোঁ তেন্তে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিম ৷ ৰাইজে বুজিব, কংগ্ৰেছক ভোট দি লাভ নাই৷ অসমত অহা ২০-৩০ বছৰলৈ কংগ্ৰেছ শাসনলৈ অহাৰ কোনো আশা নাই । কিয় ৰূপহীৰ মানুহে ভুল কৰে সেয়া বুজি নাপাওঁ । গতিকে এই উপ-নিৰ্বাচনত ৰাইজে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ ত্যাগ কৰি বিজেপিক ভোট দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ । সংখ্যালঘু মানুহক মিছা কথা কৈ কংগ্ৰেছে কিমান ভোট ল’ব, এদিন ৰাইজে বুজিব ৷ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে কাম কৰিব নোৱাৰে, গতিকে সমষ্টিবোৰ পিছুৱাই গৈছে ৷’’
ধিঙত আন এখন সভাত অংশ লৈ সাংবাদিকৰ আগত পীযুষ হাজৰীকাই কয়, ‘‘উপ-নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ চলাইছোঁ ৷ আমাৰ দলে নিৰ্বাচনক অত্যন্ত গুৰুত্বসহকাৰে লয় ৷ সেয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, নগৰ সমিতিৰ নিৰ্বাচন, বিধানসভা নিৰ্বাচন বা লোকসভা নিৰ্বাচন যিয়েই নহওক, হাৰো-জিকো আমি গুৰুত্বসহকাৰে লওঁ ৷ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ জনসমৰ্থন অত্যন্ত শক্তিশালী নহয় ৷ তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ ৷ ৰাইজে বুজি পাইছে, উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক ভোট দি কি লাভ, সাধাৰণ নিৰ্বাচনতেই কংগ্ৰেছক ভোট দি লাভ নহয় ৷ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন সাংসদে উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিব ৷’’
অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত বিজেপি দল বা এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ’ব সেয়া নিশ্চিত হোৱা যদিও শাসকীয় দলে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা নতুন মুখক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে সমষ্টিটো বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব বুলিও সৰৱ আলোচনা চলিছে নগাঁৱৰ ৰাজনৈতিক মহলত । শাসকীয় বিজেপি দলে ইতিমধ্যেই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ এখন ১১ জনীয়া কমিটীও গঠন কৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ।
ইপিনে, নগাঁও লোসকভা সমষ্টি দখলৰ বাবে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলে এই পৰ্যন্ত বিশেষ কোনো তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা নাই যদিও প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিবামনি বৰাক কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলিও আৰম্ভ হৈছে চর্চা ।
উল্লেখ্য যে, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৰূপ সম্পূৰ্ণভাৱে সলনি হয় ৷ হোজাই জিলাৰ তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি কৰ্তন কৰি পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে চামগুৰি, ৰূপহীহাট আৰু ধিং বিধানসভা সমষ্টিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ৷
নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ ৮ টা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠন হোৱা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিগত ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক ২,১২,২৩১ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সাংসদ হিচাপে জয়লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । সমষ্টিটোত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰলদৈয়ে বিগত নিৰ্বাচনত ৭,৮৮,৮৫০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ সুৰেশ বৰাই লাভ কৰিছিল ৫,৭৬,৬১৯ টা ভোট ।
