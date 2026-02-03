য়ুমনাম খেমচান্দ সিং হ’ব মণিপুৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী

য়ুমনাম খেমচান্দ সিং হ’ব মণিপুৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙক বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে ।
Published : February 3, 2026 at 7:52 PM IST
নতুন দিল্লী: মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ অন্ত পৰাৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীত মঙলবাৰে ৰাজ্যখনৰ বিজেপি বিধায়কসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙক বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে ।
উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনৰ অন্ত পৰাৰ কিছুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ মঙলবাৰে সন্ধিয়া নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
সূত্ৰ অনুসৰি এই বৈঠকৰ পিছতে ৰাজ্যখনৰ এন ডি এৰ মিত্ৰদলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । যোৱা বছৰৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰা হৈছিল, যিটো বিগত বৰ্ষৰে আগষ্ট মাহত সংসদে আৰু ছমাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছিল । মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে দেওবাৰে কয় যে ৰাজ্যখনৰ এন ডি এৰ মিত্ৰদলসমূহক বৈঠকৰ বাবে দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজ্যখনৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে এনেদৰে কয়, ‘‘এন ডি এৰ সকলো মিত্ৰক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে… ইতিবাচক সঁহাৰিৰ আশা কৰা হৈছে । চৰকাৰ গঠনৰ এক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । মণিপুৰত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছো ।’’
উল্লেখ্য যে, কুকি-জো আৰু মেইটেই জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ জাতিগত হিংসাৰ ফলত ৰাজ্যখনত কেইবামাহো ধৰি হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷ সেই সময়তে এন বীৰেণ সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত ২০২৫ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰা হৈছিল ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বিগত ডিচেম্বৰ মাহত মণিপুৰৰ জাতিগত হিংসাৰ তদন্তকাৰী আয়োগক সময়সীমা বৃদ্ধিৰ অনুমতি প্ৰদান কৰি যথাসম্ভৱ ক্ষিপ্ৰতাৰে কিন্তু ২০২৬ চনৰ ২০ মে’ৰ পূৰ্বে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ত মণিপুৰত সংঘটিত হোৱা জাতিগত হিংসাৰ তদন্ত আৰু ইয়াৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ সঁহাৰিও বিশ্লেষণ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আয়োগক ।
