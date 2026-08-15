ছোনিয়া গান্ধীয়ে সম্পূৰ্ণ বন্দে মাতৰম পৰিৱেশনত আপত্তি দৰ্শাইছিল ! বিজেপিৰ অভিযোগ, কংগ্ৰেছৰ খণ্ডন

ছোনিয়া গান্ধীয়ে সম্পূৰ্ণ বন্দে মাতৰম পৰিৱেশনত আপত্তি দৰ্শাইছিল ! বিজেপিৰ অভিযোগ, কংগ্ৰেছৰ খণ্ডন
বিজেপি নেতা গোপাল কৃষ্ণ আগৰৱালাই কয় যে ভাৰতৰ জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম ’ পৰিবেশনৰ সময়ত ছোনিয়া গান্ধীয়ে আপত্তি কৰাটোৱে কংগ্ৰেছ দলৰ মানসিকতা উদঙাই দিয়ে ।
Published : August 15, 2026 at 4:43 PM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে দলটোৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত বন্দে মাতৰমৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণ গোৱাত আপত্তি কৰিছিল । শনিবাৰে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে । আনহাতে, বিৰোধী দলটোৱে অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে ।
কংগ্ৰেছে দৃঢ়তাৰে কয় যে জাতীয় গীতৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণ গোৱা বন্ধ কৰাৰ কোনো চেষ্টা কৰা হোৱা নাই আৰু কিছু সময় থিয় হৈ থাকিবলগা হোৱা বাবে দলৰ মুৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বাবে ছোনিয়া গান্ধীয়ে চকীহে বিচাৰিছিল ।
आज स्वतंत्रता दिवस के दिन सामने आया यह दृश्य बेहद शर्मनाक है।— Gopal Krishna Agarwal (@gopalkagarwal) August 15, 2026
भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के दौरान सोनिया गांधी द्वारा आपत्ति जताना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह सवाल करना कि ‘वंदे मातरम्’ क्यों बजाया जा रहा है—कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है।
क्या यही वह… pic.twitter.com/V4I0C4ESzH
এটা X পোষ্টত কংগ্ৰেছৰ অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ’ ফুটেজ শ্বেয়াৰ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ গোপাল কৃষ্ণ আগৰৱালাই কয় যে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আজি যিটো দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে সেয়া অতি লজ্জাজনক ।
"ভাৰতৰ জাতীয় গীত 'বন্দে মাতৰম' পৰিৱেশনৰ সময়ত ছোনিয়া গান্ধীয়ে আপত্তি কৰা আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক প্ৰশ্ন কৰাটোৱে কংগ্ৰেছ দলৰ মানসিকতা উদঙাই দিয়ে ।" তেওঁ কয় ।
আগৰৱালাই কয় যে বন্দে মাতৰম কেৱল এটা গীত নহয়, বৰঞ্চ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম, জাতীয় চেতনা আৰু দেশপ্ৰেমৰ ঐতিহাসিক প্ৰতীক ।
"দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ উত্তৰাধিকাৰ দাবী উত্থাপন কৰা এইটো সেই একেটা কংগ্ৰেছেইনে ?" তেওঁ লগতে প্ৰশ্ন কৰে । আগৰৱালে অভিযোগ কৰে যে বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ মনোভাবে মানুহক দলটোৰ 'জৰুৰীকালীন মানসিকতাৰ' কথা মনত পেলাই দিয়ে ।
দেশৰ জনসাধাৰণে এই মানসিকতাক নাকচ কৰিছে আৰু প্ৰত্যাখ্যান কৰি যাব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
আনহাতে, বন্দে মাতৰমৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণ পৰিবেশন বন্ধ কৰাৰ কোনো প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি কংগ্ৰেছে কয় যে ছোনিয়া গান্ধীয়ে কেৱল খাৰ্গেৰ বাবে এখন চকীহে বিচাৰিছিল ।
এই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত সোধাত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয়, "১৯৩৭ চনৰ ২৮ অক্টোবৰত কলিকতাত মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জৱাহৰলাল নেহৰু, গোবিন্দ বল্লভ পন্ত আৰু চি ৰাজাগোপালাচাৰীৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু গুৰুদেৱ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় যে বন্দে মাতৰমৰ প্ৰাৰম্ভিক স্তৱক কংগ্ৰেছৰ অধিবেশনত গোৱা হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নেহৰু আৰু বসুক পৰামৰ্শ দিছিল যে বন্দে মাতৰমৰ প্ৰথম কেইটামান অনুচ্ছেদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।
"তেতিয়াৰে পৰা আমি প্ৰতিখন অধিৱেশনত উক্ত শাৰীবোৰ পৰিবেশন আহিছোঁ; আমাৰ সেৱা দলে গায়, আমাৰ কৰ্মীসকলে গায়, সেইটোক লৈ কোনো বিতৰ্ক নাই ।" ৰমেশে কয় । তেওঁ লগতে দৃঢ়তাৰে কয় যে শনিবাৰে জাতীয় গীতটোৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণ গোৱা হৈছিল ।
ৰমেশে কয়, "এই বিষয়ে সংসদত ১৬ ঘণ্টা ধৰি আলোচনা হৈছিল । আমি আমাৰ মতামত আগবঢ়াইছিলোঁ । মই ইয়াৰ সৈতে জড়িত থকা সমগ্ৰ ইতিহাস বৰ্ণনা কৰিলোঁ, যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে নাজানিছিল । মই সাংসদসকলক বন্দে মাতৰমৰ সিদ্ধান্ত লোৱা প্ৰেক্ষাপটৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু আজি ইন্দিৰা ভৱনত সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণ গোৱা হ'ল; ইয়াক লৈ বিতৰ্কৰ কোনো প্ৰশ্নই উত্থাপন হোৱা নাই ।" বিজেপি নেতাসকলে উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত সোধাত ৰমেশে এই কথা স্পষ্টভাৱে অস্বীকাৰ কৰে যে গীতটোৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণ গোৱা বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজন বহু সময় ধৰি থিয় হৈ থকাৰ বাবে ছোনিয়াজীয়ে তেওঁৰ বাবে এখন চকী বিচাৰিছিল ।"
ইফালে ছোনিয়া গান্ধীক আক্ৰমণ কৰি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আৰ পি সিঙে প্ৰশ্ন কৰে, "এণ্টনিঅ' মাইনোজীয়ে বন্দে মাতৰমক কিয় ইমান ঘৃণা কৰে ? যেতিয়া বন্দে মাতৰম গোৱা হৈছিল, তেতিয়া এণ্টনিঅ' মাইনোজীৰ ইমানেই খং উঠিছিল যে অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ খং কৰিছিল আৰু তেওঁৰ দলৰ কৰ্মীসকলক ইয়াক বন্ধ কৰিবলৈ কৈছিল । বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি এনে ঘৃণা কিয় ?"
উল্লেখ্য যে বিগত মাহত সংসদে এখন বিধেয়ক গৃহীত কৰি জাতীয় গীতটো সন্দৰ্ভত যিকোনো অপমানক শাস্তিযোগ্য অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । ৰাজ্যসভাত অনুমোদন জনোৱাৰ এদিন পিছতে যোৱা ৩০ জুলাইত লোকসভাত ধ্বনি ভোটেৰে ই গৃহীত হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ অপমান প্ৰতিৰোধ (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ আইনখনে বন্দে মাতৰমক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জন গণ মনৰ সমপৰ্যায়ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে ।