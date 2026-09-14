আশীৰ্বাদৰ বন্তি জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান নীতিন নবীনৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৭ অক্টোবৰলৈকে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে এমাহজোৰা "সেৱা সংকল্প অভিযান" ঘোষণা কৰিছে ৷
By PTI
Published : September 14, 2026 at 3:08 PM IST
নতুন দিল্লী : ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এমাহজোৰা 'সেৱা সংকল্প অভিযান' আৰম্ভ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাক সন্মান জনাই বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব এই অভিযান ।
১৭ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে দেশৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰত ‘‘আশীৰ্বাদ কা দিয়া’’ অৰ্থাৎ আশীৰ্বাদৰ বন্তি জ্বলাবলৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে সকলোকে আহ্বান জনায় ৷
#WATCH | BJP National President Nitin Nabin tweets, "... To express our best wishes for the country’s progressive journey and for PM Modi’s illustrious leadership, let us light the ‘Lamp of Blessings’ in our respective homes between 6 and 7 PM on the auspicious occasion of the… pic.twitter.com/zbmqdOgf8C— ANI (@ANI) September 14, 2026
সোমবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি দেশবাসীলৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে এই আহ্বান জনোৱাৰ লগতে সকলোকে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৭ অক্টোবৰলৈকে বিজেপিয়ে এমাহজোৰা "সেৱা সংকল্প অভিযান" ঘোষণা কৰে ৷ এই অভিযানত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ, জনকল্যাণ আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ সংযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
দলটোৱে মোদীৰ জন্মদিনটোক "সেৱা দিৱস" হিচাপে পালন কৰিব আৰু এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশতে "আশীৰ্বাদ কা দিয়া" কাৰ্যসূচী আৰু ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰিব ।
এক্সত পোষ্ট কৰা এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে কয়, “জনতাৰ সেৱাই জাতিৰ সেৱা ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জীৱন পথ প্ৰদৰ্শক নীতি হৈ আহিছে ৷ তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰতে বিকশিত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়িছে ।’’ সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৭ বজাৰ ভিতৰত আশীৰ্বাদ কা দিয়া জ্বলাবলৈ আহ্বান জনায় ।
STORY | BJP chief Nitin Nabin urges people to light 'Aashirwad ka Diya' for PM Modi on birthday— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
BJP national president Nitin Nabin on Monday appealed to people to light an 'Aashirwad ka Diya' at their homes on Prime Minister Narendra Modi's birthday on September 17 and pray for… pic.twitter.com/IQkNfLrWtP
তেওঁ কয়, ‘‘মই আশীৰ্বাদ কা দিয়া জ্বলাম আৰু মোৰ সতীৰ্থ ভাৰতীয়সকলকো আহ্বান জনাইছো : আহক, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কা দিয়া জ্বলাই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু অবিৰত সফলতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক ।’’
নবীনে কয়, ‘‘মোদীয়ে দেশৰ নেতৃত্বৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত বহু কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু নতুন নীতি প্ৰণয়ন কৰিছিল, নতুন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কেইবাখনো আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, যিয়ে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিছিল ।’’
ক’ভিড মহামাৰীৰ সময়ত মোদীৰ নেতৃত্বক প্ৰশংসা কৰি নবীনে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক আশ্বাস দিছে প্ৰত্যাহ্বানক সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিলে দেশখন আগবাঢ়ি যাব ।’’
‘जनसेवा से देशसेवा’ माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जीवन का मूल ध्येय रहा है। सरकार के प्रमुख के रूप में जन-सेवा और राष्ट्र-निर्माण के संकल्प को समर्पित उनकी 25 वर्षों की यह यात्रा अभूतपूर्व रही है।— Nitin Nabin (@NitinNabin) September 14, 2026
उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने देश को एक नई दिशा और सामर्थ्य प्रदान किया… pic.twitter.com/aNxSeVP0kA
তেওঁ কয়, ‘‘কৰ’ণা ভাইৰাছৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ টীকাকৰণ কাৰ্যসূচীয়ে বিশ্ববাসীক এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল যে দেশখন আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।’’
নবীনে যুৱক-যুৱতী আৰু মহিলাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপসমূহৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰি কয়, ‘‘ষ্টাৰ্টআপৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাধীন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ৷ আনহাতে মহিলাসকলক অনাময়, শৌচাগাৰ আঁচনি আৰু লাখপতি বাইদেউ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে মৰ্যাদা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতা দিয়া হৈছে ।’’