প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে ভিক্টৰ কুমাৰ দাসে

প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে ভিক্টৰ কুমাৰ দাসে
তামুলপুৰ জিলাৰ দুয়োটা বিধানসভা সমষ্টিতে বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীয়ে । প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : May 5, 2026 at 3:44 PM IST
ৰঙিয়া: সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটগণনাৰ অন্তত তামুলপুৰ জিলাৰ দুয়োটা বিধানসভা সমষ্টিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয়ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় । জিলাখনৰ ৪৪ নং গোৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভিক্টৰ কুমাৰ দাসে এক অভিলেখসংখ্যক ভোটত জয় সাব্যস্ত কৰিছে ।
অন্তিম ৰাউণ্ডৰ গণনাৰ অন্তত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ভিক্টৰ কুমাৰ দাসে মুঠ ৯৭,১৭০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ কুমাৰ বড়োৱে মাত্ৰ ২৮,৫৬৯ টা ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যাৰ ফলত ভিক্টৰ কুমাৰ দাসে ৬৮,৬০১ টা বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।
বিজয়ী হৈ ভিক্টৰ দাসে কয়,"বিৰোধীক আমি নহয় ৰাইজে ধুলিস্যাৎ কৰিলে । কংগ্ৰেছৰ যি নীতি, অসম তথা ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁলোক যে দায়িত্বহীন সেই কথাটো ৰাইজে অনুধাৱন কৰিছে আৰু সেই কাৰণে ৰাইজে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ।"
আনহাতে, ৪৩ নং তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিতো তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত এনডিএৰ মনোনীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে সফলতাৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় । তামুলপুৰত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে সৰ্বমুঠ ৮৯,৩০৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে ৬৯,৮০৫ টা ভোট লাভ কৰে । অৱশেষত ১৯,৫০৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে জয়লাভ কৰি সমষ্টিটো পুনৰ দখল কৰে ।
নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয়,"আগন্তুক সময়ত মই সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ সমাধানৰ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম । ৰাইজে আমাক মৰম দিছে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ ।" আনহাতে মন্ত্ৰীসভাত থকা বা নথকাৰ বিষয়ে সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়,"এই বিষয়ে দলে সিদ্ধান্ত ল'ব । বাকী মইতো বিচাৰোৱেই বা ৰাইজেও বিচাৰে মন্ত্ৰী সভাত স্থান লাভ কৰাটো ।"