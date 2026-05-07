ETV Bharat / politics

হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ বিজয়ৰ হেট্ৰিক, বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানেৰে বিধানসভালৈ ৰূপালী

এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত হাফলং সমষ্টিত ধৰাশায়ী কংগ্ৰেছ দল । তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে মাৰিলে বিজয়ৰ হাঁহি ।

BJP candidate
ৰূপালী লংথাচা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 7:12 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএই । শোচনীয় পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছে । ৰাজ্যৰ আন কেইবাটাও সমষ্টিৰ দৰে হাফলং সমষ্টিটো দেখা গ'ল কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শন । এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত আছিল হাফলং সমষ্টি । কিন্তু বৰ্তমান সমষ্টিটো বিজেপিৰ দুৰ্গ হিচাপেহে পৰিগণিত হৈছে । কিয়নো ২০১৬, ২০২১ আৰু এইবাৰ অৰ্থাৎ ২০২৬ চনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে হাফলং বিধানসভা সমষ্টি বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

বিধানসভা নিৰ্বাচনত হাফলং সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লংথাচা, টিকট লাভ নকৰি কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নন্দিতা গাৰ্লোচা আৰু এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাৰ মাজত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হ’ব বুলি চৰ্চা চলিছিল । হাফলং সমষ্টিত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত কঠোৰ যুঁজ হ’ব বুলিও বহুতে মতামত প্ৰকাশ কৰিছিল । কিন্তু ৪ মে’ত ভোট গণনাৰ পাছত দেখা গ’ল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাই একপ্ৰকাৰ একপক্ষীয়ভাৱেই বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ লগত কংগ্ৰেছ আৰু এনপিপি দলৰ মাজত কোনো যুজঁ নহ’ব বুলি দাবী কৰি আহিছিল । কাৰ্যতঃ দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ এই দাবী সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল । কাৰণ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোচা আৰু এন পি পি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাৰ সন্মুখত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কৰিব নোৱাৰিলে ।

কাৰ্যক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ আৰু এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ ওচৰত একপ্ৰকাৰ আত্মসমৰ্পণ কৰে । এটা সময়ত হেভীৱেইট কংগ্ৰেছ নেতা গোবিন্দ চন্দ্ৰ লাংথাচা পাহাৰীয়া জিলাখনৰ ৰাজনীতিত আছিল শেষ কথা । কিন্তু এতিয়া সময় সলনি হৈছে । যোৱা চাৰি-পাঁচটা দশকত নিৰ্বাচনত হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দল কেতিয়াও এনে দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই । ২০২৪ চনত উত্তৰ-কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আৰু ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডিমা হাছাও জিলাত মুখথেকেছা খালে কংগ্ৰেছ দলে ।

BJP candidate's victory for the third time in Haflong Assembly constituency
কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নন্দিতা গাৰ্লোচা (ETV Bharat Assam)

২০২১ চনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল লাংথাচা বিজেপি প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল যদিও কংগ্ৰেছ পোৱা ভোটৰ সংখ্যা আছিল ৪৯ হাজাৰৰ অধিক । কিন্তু পাঁচ বছৰত ডিমা হাছাও জিলাত কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক খহি পৰিল । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃতীয় স্থানত আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোচা । সৰ্বমুঠ ২৪,০৮৪ টা ভোট লাভ কৰে নন্দিতা গাৰ্লোচাই । আনহাতে, দ্বিতীয় স্থানত থকা এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাই লাভ কৰে ২৮,৩৬৮ টা ভোট ।

বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাই লাভ কৰে ৭৮,৬৭৪ টা ভোট । বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাই তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এনপিপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাক ৫০,৩০৬ ভোটৰ বিশাল ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । তেওঁৰ আগত হাফলং সমষ্টিত ইমান বৃহৎ ব্যৱধানত কোনো প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ অভিলেখ নাই । ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অভিলেখ ভোটত জয়ী হৈ এক নতুন নজিৰ সৃষ্টি কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাই ।

BJP candidate's victory for the third time in Haflong Assembly constituency
এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচা (ETV Bharat Assam)

এনে পৰিস্থিতিত পাহাৰৰ ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ডিমা হাছাও জিলাত বিজেপিৰ উত্থানৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংকত ব্যাপক খহনীয়া দেখা গৈছে । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে যেনেধৰণৰ ফলাফল কৰিছে তাৰ পৰা এটা বিষয় স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পাহাৰীয়া জিলাখনত বিজেপি দলৰ ভেঁটি বহু শক্তিশালী হৈ উঠিছে । ইফালে, এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত হাফলং সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হোৱা বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৰূপালী লাংথাচা বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে আটাইতকৈ কম বয়সীয়া মহিলা বিধায়িকা হিচাপে ।

লগতে পঢ়ক: জনগণক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ছাতিলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব কংগ্ৰেছ: সামাজিক মাধ্যমত ঘোষণা গৌৰৱৰ

এটা বিশেষ কোঠা, ১১ জন মানুহ আৰু হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন
বিজেপি
ৰূপালী লাংঠাচা
হাফলং সমষ্টি
ASSAM 2026 ASSEMBLY ELECTION RESULT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.