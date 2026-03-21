অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ নাহে, প্ৰাৰ্থীও জিকিব বুলিও মই নাভাবো: অশোক সিংহল
বিহালী, বিশ্বনাথ, ঢেকীয়াজুলিৰ বাবে বিজেপি, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল ৷ বিধায়ক অশোক সিংহলেও দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷
Published : March 21, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 11:17 AM IST
বিশ্বনাথ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ ১৮ দিন বাকী ৷ শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ আন আন সমষ্টিৰ লগতে বিহালী, বিশ্বনাথ, ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বাবে শাসক-বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷ বিধায়ক অশোক সিংহলেও ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বাবে শুকুৰবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্ন উত্তৰত বিধায়ক সিংহলে কয়, "মইটো কোনো প্ৰত্যাহ্বান দেখা নাই ৷ দৈনিক কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰি আছে ৷ যিহেতু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অসমত নাহে, দলটোৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীও জয় নহয় ৷ তাৰ বাবে দৈনিক কংগ্ৰেছৰ দলৰ নেতা বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলাত আমি দৈনিক কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীক আমাৰ দললৈ আদৰণি জনাই আছো ৷"
আনহাতে শুকুৰবাৰে বিহালীত দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ ৷ শ্ৰী শ্ৰী গাংমৌ থানত সেৱা লৈ সাংসদ তথা বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাস । মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বেই মুনীন্দ্ৰ দাসে ৰাজনীতি গুৰু ৰঞ্জিত দত্তৰ ভৰি চুই তেওঁ আশীৰ্বাদ লয় ৷ তেওঁক সাৱটি ধৰি আৱেগিক হৈ পৰা দেখাও গ’ল ৰঞ্জিত দত্ত ৷ কেমেৰাৰ সমুখতে উচুপি উঠিল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী লগতে বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাস।
তাৰ পাছতে, ৰেলীৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মুনীন্দ্ৰ দাসে । পৰিয়ালবৰ্গ, দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকক লগত লৈ মুনীন্দ্ৰ দাসে মনোনয়ন দাখিল কৰে । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা সময়ত সংগ দিয়ে বিধায়ক অশোক সিংহল, সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই । আনহাতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা পাছতে বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, মোৰ ৰাজনীতি গুৰু 'পিতৃ-তুল্য' ৰঞ্জিত দত্ত ৷ তেওঁ দলটোৰ প্ৰতিটো যি আদৰ্শ দেখুৱাইছে সেই আদৰ্শৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি দলটোৰ হৈ কাম কৰি আছো বুলিও উল্লেখ কৰে দাসে ৷
তেওঁ লগতে কয়, "মই এজন সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা ৷ মোৰ টকা পইচা নাই ৷ কিন্তু টকা পইচা-সম্পত্তি, মা-দেউতা, ভাই-ভনী আৰু মোৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজ মোৰ লগত আছে । সমষ্টিবাসী দুখ-সুখৰ প্ৰতিটো সময়ত ভৱিষ্যত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ৷ লগতে দলে যি গধুৰ দায়িত্ব দিছে তাৰ বাবে ৰাজ্যিক সভাপতি, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৷"
আনহাতে অশোক সিংহলে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয় যে, মুনীন্দ্ৰ দাস সাধাৰণ ঘৰ ল'ৰা আৰু দলীয় সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা টিকট লাভ কৰিছে যাৰ ফলত মই সংগ দিবলৈ উপস্থিত হৈছো ৷ তেওঁ লগতে কয়, "এই নিৰ্বাচনত উত্তৰ অসমৰ সকলো মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আসনতে বিজেপি দলে জয় লাভ কৰিব তাকো বৃহৎ ভোটত জয় হ'ব ৷"