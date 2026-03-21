অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ নাহে, প্ৰাৰ্থীও জিকিব বুলিও মই নাভাবো: অশোক সিংহল

বিহালী, বিশ্বনাথ, ঢেকীয়াজুলিৰ বাবে বিজেপি, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল ৷ বিধায়ক অশোক সিংহলেও দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷

Ashok Singhal
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জিকিব বুলিও মই নাভাবো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 11:11 AM IST

Updated : March 21, 2026 at 11:17 AM IST

বিশ্বনাথ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ ১৮ দিন বাকী ৷ শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ আন আন সমষ্টিৰ লগতে বিহালী, বিশ্বনাথ, ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বাবে শাসক-বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷ বিধায়ক অশোক সিংহলেও ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বাবে শুকুৰবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্ন উত্তৰত বিধায়ক সিংহলে কয়, "মইটো কোনো প্ৰত্যাহ্বান দেখা নাই ৷ দৈনিক কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰি আছে ৷ যিহেতু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অসমত নাহে, দলটোৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীও জয় নহয় ৷ তাৰ বাবে দৈনিক কংগ্ৰেছৰ দলৰ নেতা বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলাত আমি দৈনিক কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীক আমাৰ দললৈ আদৰণি জনাই আছো ৷"

আনহাতে শুকুৰবাৰে বিহালীত দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ ৷ শ্ৰী শ্ৰী গাংমৌ থানত সেৱা লৈ সাংসদ তথা বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাস । মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বেই মুনীন্দ্ৰ দাসে ৰাজনীতি গুৰু ৰঞ্জিত দত্তৰ ভৰি চুই তেওঁ আশীৰ্বাদ লয় ৷ তেওঁক সাৱটি ধৰি আৱেগিক হৈ পৰা দেখাও গ’ল ৰঞ্জিত দত্ত ৷ কেমেৰাৰ সমুখতে উচুপি উঠিল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী লগতে বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাস।

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জিকিব বুলিও মই নাভাবো (ETV Bharat Assam)

তাৰ পাছতে, ৰেলীৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মুনীন্দ্ৰ দাসে । পৰিয়ালবৰ্গ, দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকক লগত লৈ মুনীন্দ্ৰ দাসে মনোনয়ন দাখিল কৰে । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা সময়ত সংগ দিয়ে বিধায়ক অশোক সিংহল, সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই । আনহাতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা পাছতে বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, মোৰ ৰাজনীতি গুৰু 'পিতৃ-তুল্য' ৰঞ্জিত দত্ত ৷ তেওঁ দলটোৰ প্ৰতিটো যি আদৰ্শ দেখুৱাইছে সেই আদৰ্শৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি দলটোৰ হৈ কাম কৰি আছো বুলিও উল্লেখ কৰে দাসে ৷

তেওঁ লগতে কয়, "মই এজন সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা ৷ মোৰ টকা পইচা নাই ৷ কিন্তু টকা পইচা-সম্পত্তি, মা-দেউতা, ভাই-ভনী আৰু মোৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজ মোৰ লগত আছে । সমষ্টিবাসী দুখ-সুখৰ প্ৰতিটো সময়ত ভৱিষ্যত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ৷ লগতে দলে যি গধুৰ দায়িত্ব দিছে তাৰ বাবে ৰাজ্যিক সভাপতি, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৷"

আনহাতে অশোক সিংহলে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয় যে, মুনীন্দ্ৰ দাস সাধাৰণ ঘৰ ল'ৰা আৰু দলীয় সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা টিকট লাভ কৰিছে যাৰ ফলত মই সংগ দিবলৈ উপস্থিত হৈছো ৷ তেওঁ লগতে কয়, "এই নিৰ্বাচনত উত্তৰ অসমৰ সকলো মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আসনতে বিজেপি দলে জয় লাভ কৰিব তাকো বৃহৎ ভোটত জয় হ'ব ৷"

Last Updated : March 21, 2026 at 11:17 AM IST

