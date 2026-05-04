দিছপুৰত বিজয়ধ্বজা উৰুৱালে ন-বিজেপি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে

দিছপুৰত বিজয়ধ্বজা উৰুৱালে ন-বিজেপি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ১,০৩,৩৩৬ টা ভোট লাভ কৰি মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক ৪৯,৬৬৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
Published : May 4, 2026 at 6:09 PM IST
গুৱাহাটী : সৌ সিদিনালৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ, প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে পৰিচয় থকা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পৰিচয় এতিয়া বিজেপিৰ দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক । সোমবাৰে ভোটগণনাৰ ঘোষিত ফলাফলত দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ১,০৩,৩৩৬ টা ভোট লাভ কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে । তেওঁ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক ৪৯,৬৬৬ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে ।
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ১,০৩,৩৩৬ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে ৫৩,৬৭০ টা ভোট লাভ কৰে । ২০ টা ৰাউণ্ডত হৈছিল ভোটগণনা । আনহাতে, তৃতীয় স্থানত থাকে বিজেপিৰ পৰা টিকট নাপাই নিৰ্দলীয় হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা জয়ন্ত কুমাৰ দাস । জয়ন্ত কুমাৰ দাসে ২২,৮০২ টা ভোট লাভ কৰে ।
দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰে । ধাৰণা কৰা হৈছিল যে বিজেপি ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা জয়ন্ত কুমাৰ দাস ফেক্টৰ হৈ পৰিব । কিন্তু দিছপুৰ সমষ্টিত কোনো প্ৰভাৱ পৰা দেখা নগ'ল । আনকি মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী আৰু জয়ন্ত কুমাৰ দাসে লাভ কৰা ভোট যোগ কৰিলেও প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে লাভ কৰা ভোটৰ মাজত বহুত ব্যৱধান থাকে । গতিকে দিছপুৰ সমষ্টিত অনায়াসে বিজেপিৰ জয় হয় ।
সমষ্টিটোত পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীতকৈ নোটাত বেছি ভোট পৰে । নোটাত ভোট পৰে ২,৯৪১ টা । ইয়াৰ বিপৰীতে আপৰ বল্লভ পাত্রই ১,৩২৩ টা আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আয়ুষ কুমাৰ সিঙে ৮১৭ টা ভোট লাভ কৰে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ নগাঁৱৰ সাংসদৰূপে পৰিচিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল আৰু যোগদান কৰাৰ পাছতে লাভ কৰিছিল দিছপুৰ সমষ্টিৰ টিকট । দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সমষ্টিটোত চলাইছিল ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান । সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ন্ত দাসে টিকট নাপাই দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।
ধাৰণা কৰা হৈছিল যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি হঠাতে আহি বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিছপুৰৰ ভোটাৰ ৰাইজে আঁকোৱালি নল'ব । কিন্তু ফলাফলত তাৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল । বিপুল ভোটত জয়ী হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । ইফালে ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিম গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু ২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈ পৰাজিত হোৱা মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে এইবাৰো পৰাজয়ৰ মুখ দেখিবলগীয়া হয় ।
দিছপুৰ সমষ্টিত জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই একপ্ৰকাৰ জয়ী হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ থকা মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত এসময়ৰ সতীৰ্থ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হাতত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হ'য় ।
উল্লেখ্য যে দিছপুৰ সমষ্টিত মুঠ পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে মূল যুঁজখন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল ২,৪৪,৭২৫ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,১৭,৭৭১ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,২৬,৯৪৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ১১ গৰাকী । দিছপুৰ সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৭৫.০৪ শতাংশ ।
লক্ষণীয় বিষয় যে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ হৈ দিছপুৰৰ পৰা জয়ী হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ কমিটীৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিল । সুদীৰ্ঘ সময় কংগ্ৰেছ দলত থাকি এগৰাকী শক্তিশালী ৰাজনীতিক হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ২০১৯ চনৰ পৰা একেলেথাৰিয়ে দুবাৰ নগাঁৱৰ পৰা সাংসদ হৈ জয়ী হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯৯৮ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক হিচাপে জয়ী হৈছিল ।
আনহাতে, ২০০১ চনৰ পৰা ২০১৫ চনলৈ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্রী আছিল । ১৯৯৮ চনত মাৰ্ঘেৰিটাত অনুষ্ঠিত উপ-নিৰ্বাচনৰ যোগেদি বিধায়ক হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ২০০১ চনত, ২০০৬ চনত আৰু ২০১১ চনত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল । তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত ২০০১ চনৰ পৰা ২০০৬ চনলৈ তেওঁ ৰাজ্যিক মন্ত্রী আছিল । ইয়াৰ পাছত ২০০৬ চনৰ আৰু ২০১১ চনৰ কাৰ্যকালত তেওঁ তৰুণ গগৈ মন্ত্রীসভাৰ কেবিনেট মন্ত্রী আছিল ।
তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত তেওঁ চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ উপদেষ্টা পদত আছিল । তাৰ পিছত ২০১৯ আৰু ২০২৪ চনত তেওঁ নগাঁৱৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । কংগ্ৰেছত থাকি সকলো পোৱাৰ পিছতো নিশাটোৰ ভিতৰতে দল ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ আশ্ৰয়লৈ আহি বিধায়ক হ'য় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । বিপুল ভোটত জয়ী হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰত মন্ত্রিত্ব লাভৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।