মই আশাকৰোঁ তেওঁৰ মনোভাব সলনি হ’ব: জয়ন্ত দাস সন্দৰ্ভত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ

মই আশাকৰোঁ তেওঁৰ মনোভাব সলনি হ’ব: জয়ন্ত দাস সন্দৰ্ভত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
দিছপুৰত নিৰ্বাচনী উত্তাপ বৃদ্ধি । অগপৰ সৈতে বৈঠকত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । জয়ন্ত দাস প্ৰসংগত সঁহাৰি । মীৰা বৰঠাকুৰৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি মন্তব্য ।
Published : March 25, 2026 at 6:53 PM IST
গুৱাহাটী : দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী উত্তাপ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বুধবাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে লাষ্টগে'টৰ সমীপত অৱস্থিত এটি নামঘৰৰ সভাকক্ষত মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদ (অগপ)ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মত-বিনিময় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই সভাত উপস্থিত থাকে পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী আৰু বৰ্তমানৰ মধ্য গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ লগতে অগপৰ বহু নেতা-কৰ্মী । সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি কলিতাই স্পষ্টভাৱে কয়, “মই বিধায়কৰ টিকট নাপালেও দিছপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক পূৰ্ণ সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াম । আমাৰ অগপ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিজন নেতাই তেওঁক আগবঢ়াই লৈ যাব ।”
ডেৰ শতাধিক অগপ কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাত বৰদলৈয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কৌশল সম্পৰ্কেও বিশদভাৱে আলোচনা কৰে । দিছপুৰত কিদৰে অধিক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰচাৰ আগবঢ়াব পাৰি তাৰ এক পৰিকল্পনাও এই বৈঠকত গঢ়ি তোলা হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কথা পাতি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, “আজি অগপৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ । ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াই এই আলোচনা আগবঢ়াই নিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে সক্ৰিয়ভাৱে আমাৰ প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে । মিত্ৰদলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁলোকৰ সমস্যা-অভিযোগসমূহৰ প্ৰতি মই আগন্তুক দিনত গুৰুত্ব দিম । ইতিমধ্যে তৃণমূল পৰ্যায়ত আমাৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে মোক আন্তৰিকভাৱে আদৰণি জনাইছে ।”
ইফালে, বিজেপিৰ প্ৰাক্তন নেতা জয়ন্ত কুমাৰ দাসে সাম্প্ৰতিক সময়ত কৰা সমালোচনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত বৰদলৈয়ে সংযত সুৰত কয়, “জয়ন্ত দাসৰ প্ৰতি মোৰ সদ্ভাৱ আছে । তেওঁ বহু বছৰ ধৰি দলটোৰ বাবে কাম কৰিছে । তেওঁৰ যি ক্ষোভ আছে, সেয়া মই বুজি পাওঁ । মই আশাকৰোঁ তেওঁৰ মনোভাব সলনি হ’ব আৰু ভৱিষ্যতে আমি একেলগে কাম কৰিব পাৰিম ।”
আনহাতে, এই নিৰ্বাচনী সমীকৰণত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে শেষ হাঁহি মাৰিব পাৰে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৰদলৈয়ে কয়, “তেনেকুৱা কোনো সম্ভাৱনা মই দেখা নাই ।”
উল্লেখ্য যে দিছপুৰ সমষ্টিত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী যুঁজে ত্ৰিকোণীয়া ৰূপ ল’বলৈ গৈছে । বিজেপিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, কংগ্ৰেছৰ পৰা মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ মাজত কঠোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । এতিয়া কোনে শেষ হাঁহি মাৰে সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ।