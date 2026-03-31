সুনীল চেত্ৰীক বিজেপিয়ে আক্ৰমণ কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে ৰাজনৈতিক সন্য়াস ল'ব পদ্ম হাজৰিকাই

সুনীল চেত্ৰীক বিজেপিয়ে আক্ৰমণ কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে ৰাজনৈতিক সন্য়াস ল'ব পদ্ম হাজৰিকাই
তেজপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নহৈ দূৰৰ চিকিৎসালয়লৈ কিয় গ'ল ? কংগ্ৰেছক প্ৰত্য়াহ্বান বিধায়কৰ ।
Published : March 31, 2026 at 11:43 AM IST
তেজপুৰ : নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নপামত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰীৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এয়া এক ৰাজনৈতিক নাটক আখ্য়া দিয়াৰ লগতে এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকীয়াই দিছে ।
সোমবাৰে সন্ধিয়া চাৰিদুৱাৰত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কয়, "আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত এটা ভিডিঅ’ক কেন্দ্ৰ কৰি তোলপাৰ হৈছে । ভিডিঅ’ মই চাইছো যে তেজপুৰ সমষ্টিত এঠাইত কংগ্ৰেছে পথ অৱৰোধ কৰি এক প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰিব বিচাৰিছে । মোৰ সমষ্টিত পাঁচমাইল অঞ্চলত তেওঁলোকে গাড়ী লৈ সমদল উলিয়াইছে । কংগ্ৰেছ দলটোক পাঁচমাইলৰ ৰাইজে সঁহাৰি জনোৱা নাই, সেইবাবে তেওঁলোকৰ ডিপ্ৰেচন হৈছে । "
পদ্ম হাজৰিকাই কয়, "কিছুমান ঠাইত ৰাইজে আমাৰ দলৰ পতাকা উৰুৱাইছে বা গ্ৰহণ কৰিছে অথবা তেওঁলোকক দেখুৱাইছে । মই আছিলো চাৰিদুৱাৰত । তাৰপিচত তেওঁলোকে যেতিয়া মোৰ সমষ্টিৰ পৰা তেজপুৰত সোমাইছে । তাত এঠাইত বোলে সুনীল চেত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰূপা কলিতাই চিঞৰি চিঞৰি কথা কোৱা মই দেখিলো । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে চেত্ৰীক মাৰধৰ কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ বাবে দায়ী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।"
এই ঘটনাটোৰ পিছতে অঞ্চলটোত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় । ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত ফটো আৰু ভিডিঅ’ত সুনীল চেত্ৰীক আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত দেখা গৈছে বুলি দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি পদ্ম হাজৰিকাই পৰা ইয়াক নাটক আৰু ষড়যন্ত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে । বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "আৰক্ষী আৰু পেৰামিলিটেৰী উপস্থিত থকাৰ মাজতে ঘটনাটো ইচ্ছাকৃতভাৱে নাটকীয় ৰূপ দিয়া হৈছে । যদি চেত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, তেন্তে তেওঁ ওচৰৰ তেজপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নহৈ দূৰত থকা চাৰিদুৱাৰ চিকিৎসালয়লৈ কেনেকৈ নিজে খোজকাঢ়ি গৈ সোমাব পাৰিলে ।"
চিকিৎসকে গুৰুতৰ আঘাতৰ কোনো নিশ্চিতি নিদিয়া বুলিও বিধায়ক হাজৰিকাই দাবী কৰে । ইয়াৰ উপৰি চেত্ৰীক পিছত বালিপাৰাৰ এখন ধাবাত সাধাৰণভাৱে বহি থকা দেখা গৈছিল বুলিও তেওঁ কয় । বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে এক প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়াই কয়, "যদি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে যে বিজেপি কৰ্মীয়ে সুনীল চেত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে,তেন্তে মই ৰাজনৈতিক সন্য়াস লম ।"
ইফালে, ঘটনাটোক লৈ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি নষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি পদ্ম হাজৰিকাই বহু বছৰ ধৰি গঢ়ি উঠা সামাজিক সমন্বয় বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
আগছুৰ গৰিহণা, তদন্তৰ দাবী :
ইপিনে,সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই ৬৯ নং নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিত সোমবাৰে এজন ৰাজনৈতিক প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । এই ঘটনাই গণতান্ত্ৰিক পৰিবেশক বিপদত পেলোৱাৰ লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত ভয়ৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে বুলি সংগঠনটোৱে উল্লেখ কৰিছে ।
এক প্ৰেছ বিবৃতিত আগছুই কয় যে এই আক্ৰমণৰ বলি হোৱা সুনীল কুমাৰ চেত্ৰী সংগঠনটোৰ প্ৰাক্তন সভাপতি । এনে ধৰণৰ ঘটনাই কেৱল এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত আক্ৰমণ নহয়, বৰং সমগ্ৰ গোৰ্খা সমাজক লক্ষ্য কৰি কৰা এক প্ৰচেষ্টা বুলিও সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই মন্তব্য় কৰিছে ।
সংগঠনটোৱে নিৰ্বাচনী আয়োগ আৰু জিলা প্ৰশাসনক ঘটনাটো গুৰুত্বসহকাৰে ল’বলৈ আহ্বান জনাইছে । সংগঠনটোৱে এক নিৰপেক্ষ তথা পূৰ্ণাঙ্গ তদন্তৰ লগতে দোষীক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে । এই ঘটনাৰ লগত জড়িত অভিযুক্তক সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি প্ৰদান নকৰিলে সংগঠনটোৱে ৰাজ্যজুৰি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব বুলিও সকীয়াই দিছে ।
লগতে পঢ়ক : ন-দুৱাৰত প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসা, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ অভিযোগ