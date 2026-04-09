জীৱনৰ ধুমুহাই কাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যায় কোনো ঠিক নাই : ভোট দিবলৈ আহি ক'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে

জীৱনৰ ধুমুহাই কাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যায় কোনো ঠিক নাই : ভোট দিবলৈ আহি ক'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে
পুৱাই নগাঁৱত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৷
Published : April 9, 2026 at 10:55 AM IST
নগাঁও: বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ ৷ পুৱাৰ পৰা ভোটকেন্দ্ৰত ভিৰ কৰিছে ভোটাৰে ৷ ইফালে পুৱাই নগাঁৱত উপস্থিত হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৷
পুৱাই নগাঁৱৰ মৰিকলং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৬১ নং ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বৰদলৈয়ে ৷
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, “মোৰ জীৱনৰ এটা নতুন পাক ৷ এনেকুৱা পাকৰ বাবে মই কেতিয়াও মানসিক ভাবে প্ৰস্তুতি নাছিলো ৷ ঘটনাক্ৰমত জীৱনৰ ধুমুহাই ক'ৰ পৰা কলৈ লয় যায় সেয়া কোনো ঠিক নাই ৷ কিয়নো সেই ধুমুহা কাৰো হাতত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে ৷ এতিয়া মই আগলৈ চাম, পিছলৈ নাচাও ৷"
নগাঁওবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বৰদলৈয়ে কয়,"নগাঁওবাসীৰ ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ ৷ যিদৰে ৰাইজে মৰম আৰু সন্মান দিলে তাৰ বাবে চিৰ কৃতজ্ঞ ৷ পূৰ্বে নগাঁও সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে দখল কৰিব পৰা নাছিল ৷ কিন্তু মই ২০১৯ চনত নগাঁৱৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলো ৷ এয়া মোৰ সৌভাগ্য আছিল ৷ "
কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়," টেনশ্যনত কেতিয়াবা আবোল-তাবোল কয় ৷ মই ভাবো তেওঁৰ মানসিক অৱস্থা সুস্থ হৈ উঠিব ৷ তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ সদায় শুভেচ্ছা আছে, তেওঁৰ মংগল হওঁক ৷" এইবাৰ দিছপুৰত কাৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়,"দিছপুৰত বিজেপিৰে চৰকাৰ আহিব, সেয়া নিশ্চিত ৷ এইক্ষেত্ৰত তিলমানো সন্দেহ নাই ৷"
