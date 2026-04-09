যথেষ্ট আশাবাদী মধ্য গুৱাহাটীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী : ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি মনৰ কথা ক'লে বিজয় গুপ্তাই

যথেষ্ট আশাবাদী মধ্য গুৱাহাটীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী : ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি মনৰ কথা ক'লে বিজয় গুপ্তাই
Published : April 9, 2026 at 10:55 AM IST
গুৱাহাটী: আৰম্ভ হ'ল ভোটযুদ্ধ । পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাই পুৱাৰ ভাগত সপৰিয়ালে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । ফটাশিল আমবাৰীৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শাৰী পাতি ভোটদান কৰিলে বিজয় গুপ্তাই ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰি বিজয় গুপ্তাই কয়, "ভোট দিবলৈ পুৱাৰ পৰাই ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ভিৰ হৈছে । এইটো ভাল লক্ষণ । সকলো উৎসাহত আছে । মই যথেষ্ট আশাবাদী । সকলোৱে নিজৰ গণতান্ত্রিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাটো ভাল । বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত এই কেন্দ্ৰটোত ৭২ শতাংশ ভোটদান হৈছিল । এইবাৰ ৮০ শতাংশৰো বেছি ভোটদান হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ । এতিয়া সমষ্টিৰ বাকী ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ যাম । মই প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । সকলোৰে মংগল হওক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ অন্যতম ৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ হৈছে ১,৯২,৬১৫ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৯৪,৩৪৫ জন পুৰুষ ভোটাৰ, ৯৮,২৬৮ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ২ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।
সমষ্টিটোত পুৰুষৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩৯২৩ গৰাকী বেছি । মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । আজি সমষ্টিটোৰ এই সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব ইভিএমত । পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে । অৱশ্যে বতৰে কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে ।