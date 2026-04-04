খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপি কৰ্মীক লক্ষ্মণৰেখা টানি দিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই

ইতিহাস বৰ নিষ্ঠুৰ বুলি উল্লেখ কৰি দলীয় কৰ্মীক সতৰ্কবাণী ৷

Mrinal Saikia
খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপি কৰ্মীক লক্ষ্মণ ৰেখা টানি দিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 3:10 PM IST

গোলাঘাট : শাসক-বিৰোধীৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰেৰে ভৰিছে অসম ৷ ভিন্ন প্ৰান্তত নিজৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ৷ বিপৰীতে কোনো ষ্টাৰ কেম্পেনাৰে অবিহনে নিজে প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খুমটাইৰ বিধায়ক তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই ৷ কেতিয়াবা চাইকেল, কেতিয়াবা খোজ কাঢ়ি শইকীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে সমষ্টিটো ৷ বিৰোধীক মাৰ্জিত ভাষাৰে সমালোচনা কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা নিৰ্বাচনী হিংসাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে শইকীয়াই ৷

২০১৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ কথা উল্লেখ কৰি খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই লক্ষ্মণৰেখা বান্ধি দিলে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক ৷ বিস্মিতা গগৈয়ে কংগ্ৰেছত থকাৰ সময়ত কি দৰে বিজেপি কৰ্মী আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল সেই কথা উল্লেখ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ মৃণাল শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ইতিহাস বৰ নিষ্ঠুৰ ৷"

খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপি কৰ্মীক লক্ষ্মণ ৰেখা টানি দিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই (ETV Bharat Assam)

সেই সময়ত বিজেপিৰ বাহন ভাঙি দিয়াৰ প্ৰসংগৰে দলীয় কৰ্মীক সাৱধানবাণীৰে শইকীয়াই কয়, "২০১৬ চনত মই যেতিয়া খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথম বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলো তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ সেই সময়ৰ প্ৰাৰ্থী বিস্মিতা গগৈ ৷ মই প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ লোকে মোৰ বিৰুদ্ধে গ' বেক ধ্বনি দিয়াৰ লগতে আমাৰ এখন গাড়ী ভাঙি পেলাইছিল ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"এতিয়া দুবাৰকৈ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে ৷ ইতিহাস বৰ নিষ্ঠুৰ সেই বাবে সকলোৱে সমিলমিলেৰে থাকিব লাগে ৷ সেই বাবে মোৰ দলীয় সকলো কাৰ্যকৰ্তাক মই সকীয়াই দিছো যাতে কোনো বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক গ' বেক ধ্বনি নিদিয়ে আৰু যদি দিয়ে মোৰ কাৰ্যকৰ্তা হৈ থাকিব নালাগে ৷ গণতন্ত্ৰত সকলোৰে অধিকাৰ আছে ৷"

উল্লেখ্য যে, কেইদিনমানৰ পূৰ্বে বঢ়মপুৰ সমষ্টিত অজাপৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহাইৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা চলি থাকোতে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে ৰাজেন গোহাঁই গ' বেগ ধ্বনি দিছিল ৷ সেই প্ৰসংগৰে দলীয় কৰ্মীক সকীয়নি প্ৰদান কৰিলে মৃণাল শইকীয়াই ৷ তেওঁ লগতে কয় যে, সমষ্টিত ভাল কাম কৰিলে, ৰাইজৰ লগত থাকিলে কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই ৷ ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেয়া গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে শইকীয়াই ৷

লগতে পঢ়ক: সংখ্য়ালঘুৰ মৌলিক সমস্যা সমাধান নোহোৱাত বিজেপি-কংগ্ৰেছক সমালোচনা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ

