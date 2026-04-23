হিংগলগঞ্জত ধন বিতৰণ তথা গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাক অপপ্ৰচাৰ আখ্যা কিশোৰ নাথৰ

পশ্চিমবংগত টকা বিতৰণ কৰাৰ বিতৰ্কত নাম সাঙোৰ খাইছে অসমৰ বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক কিশোৰ নাথৰ ।

Published : April 23, 2026 at 9:54 PM IST

শিলচৰ: পশ্চিমবংগৰ ২৪ উত্তৰ পৰগণা জিলাৰ হিংগলগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ এটা অঞ্চলত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি টকা বিতৰণ কৰাৰ বিতৰ্কত নাম সাঙোৰ খাইছে অসমৰ বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক কিশোৰ নাথৰ । হিংগলগঞ্জ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰেখা পাত্ৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল বিজেপি নেতা কিশোৰ নাথ ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে । খবৰ ওলাইছে যে টকা বিতৰণ কৰাৰ পিছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিছুমান দূৰত থকা তেওঁৰ বাহনত আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশে তালাচী চলায় আৰু তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

বৃহস্পতিবাৰে ইটিভি ভাৰতক দিয়া টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত বিজেপি নেতা কিশোৰ নাথে ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘২১ এপ্ৰিল মঙলবাৰে হিংগলগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত মই আৰু মোৰ লগত থকা বিজেপি দলৰ স্থানীয় এজন কাৰ্যকৰ্তাই এটা স্থানীয় সভাত যোগদান কৰোঁ । তাত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে আলোচনাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে অষ্টপ্ৰহৰ কীৰ্তনৰ বাবে আৰ্থিক সহায় বিচাৰে । তেতিয়া মোৰ লগতে থকা বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাজনে তেওঁলোকক পাঁচ হাজাৰ টকাৰ সহায় আগবঢ়ায় । পিছত সেই স্থানৰ পৰা চাৰি-পাঁচশ মিটাৰ দূৰত থকা বাহনলৈ যেতিয়া আহোঁ, তেতিয়া কিছুমান মানুহ বাহনখনৰ ঘেৰি ধৰে । তেওঁলোকে আমাক টকা বিতৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ আমি উপস্থিত ৰাইজক জনাওঁ যে কীৰ্তনৰ কাৰণে এই সাহায্য দিয়া হৈছিল ৷’’

কিশোৰ নাথে আৰু কয়, "উপস্থিত ৰাইজে আমাক কয় আৰক্ষী আহিব লাগিব, তাৰ পিছত আপুনি যাব পাৰিব । ইতিমধ্যে মই দলৰ ঊৰ্ধতন নেতৃবৃন্দক মোবাইলযোগে ঘটনাৰ সবিশেষ জনাওঁ । তাৰ পিছত আৰক্ষী বিষয়া ঘটনাস্থলীত আহে । তেওঁৰ লগত কথা পতাৰ পিছত তেওঁ জনায়, নিৰ্বাচন চলি থকা হেতুকে তেওঁ নিজে বাহনত তালাচী চলাব নোৱাৰে, দণ্ডাধীশক মাতিব লাগিব । কিছু সময়ৰ পিছত দণ্ডাধীশ আৰু আন বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত হয় । কেমেৰাৰ সন্মুখতে মোৰ বাহনত তালাচী অভিযান চলায় । বাহনত একো নাপাই দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষীয়ে আমাক ঘটনাস্থলীৰ পৰা যাবলৈ দিয়ে ৷’’

তেওঁ লগতে কয় যে যেতিয়া চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকলে বাহনত তালাচী চলাই আছিল, পিছৰ পৰা বিৰোধী দলৰ কোনোবাই মোবাইল দি সেইটো ৰেকৰ্ড কৰে আৰু পিছত ফেচবুকত পোষ্ট কৰে । সেই পোষ্টটো অতিৰঞ্জিত কৰি কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰি আছে ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ কৰা বাতৰিটো সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু চক্ৰান্তমূলক বুলি কয় কিশোৰ নাথে ।

লগতে পঢ়ক: পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ টিএমচি কৰ্মীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ

