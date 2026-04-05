সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সবল খোজ, ১০০ শতাংশ ভোট লাভৰ দাবী

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সবল খোজ, ১০০ শতাংশ ভোট লাভৰ দাবী
নলবাৰী সমষ্টিৰ সংখ্যলঘু অধ্যুষিত অঞ্চল লাউতোলাত উৰিল বিজেপিৰ পতাকা । বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ।
Published : April 5, 2026 at 7:48 PM IST
নলবাৰী : দেওবাৰে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লাউতোলাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ এক বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় । সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা নৱগঠিত নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত ঘোগা, লাউতোলা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
খিলঞ্জীয়া মুছলমান অধ্যুষিত এই অঞ্চলটোত দেওবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপিক যথেষ্টসংখ্যক ভোটদান কৰিছিল । আজিৰ সভাখনৰ উপস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ ঘোগা, লাউতোলা অঞ্চলত এশ শতাশ ভোটলাভ কৰাৰ আশা কৰিছোঁ । নলবাৰী সমষ্টিত বিগত পাঁচ বছৰত বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনতো এই উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিবলৈ বিজেপিক ভোট দিব লাগিব ।"
বিশেষকৈ ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ন, শিক্ষা খণ্ড, স্বাস্থ্য সেৱা আৰু যুৱ সমাজৰ বাবে নতুন সুযোগ দিয়াৰ লগতে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয় যে ঘোগা, লাউতোলা অঞ্চলত নলবাৰীৰ দৰে উন্নয়ন লাগিলে নিৰ্বাচনত অঞ্চলটোৰ পৰা বিজেপিক সমৰ্থন দিব লাগিব । আনহাতে, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই অঞ্চলটোৰ সকলো স্তৰতে উন্নয়ন কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে, নলবাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ হৈ গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰসংগত জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "আহক তেখেত । নলবাৰী সমষ্টিৰ উন্নয়ন চাই যাওক । নলবাৰী চহৰৰ ৰাস্তা-ঘাট, ষ্ট্ৰীট লাইট আদি চাই যাওক । নলবাৰীৰ উন্নয়ন চাওক ।"
ইপিনে অঞ্চলটোৰ ভালেসংখ্যক কংগ্ৰেছ দলৰ বুথ কৰ্মীয়ে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ উপস্থিতিত বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে । এই সভাত উপস্থিত থাকে বাঁহজানী মণ্ডল বিজেপিৰ সভানেত্ৰী চপলা ৰাজবংশী, দক্ষিণ বাঁহজানী ঘোগা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি শংকৰ ডেকা, বাঁহজানী জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিতেশ তালুকদাৰকে ধৰি কেইবাজনো দলীয় বিষয়ববীয়াসহ অঞ্চলটোৰ দলীয় সমৰ্থকসকল ।