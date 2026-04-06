পাহাৰৰ লোকক এবছৰৰ ভিতৰত ভূমিপট্টা : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক আদৰণি দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ

নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ ২ টা দিন বাকী থকা সময়ত নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিক লৈ নিজৰ পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ ।

Assam Assembly Election 2026
নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিক লৈ পৰিকল্পনা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 7:11 PM IST

গুৱাহাটী : "গুৱাহাটীৰ পাহাৰত থকা অসমীয়া আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকক এবছৰৰ ভিতৰত ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব ।" মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে গুৱাহাটীত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাক আদৰণি জনাই নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন ফুকনে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাই গুৱাহাটীৰ পাহাৰ অঞ্চলত থকা লোকৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে । নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত ১ লাখ ৯৩ হাজাৰ ভোটাৰ আছে । ইয়াৰে ৮০ শতাংশ ভোটাৰেই পাহাৰ অঞ্চলৰ ।"

সোমবাৰে ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই হেঙেৰাবাৰীৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কার্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সমষ্টিটোক লৈ তেওঁৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও সদৰি কৰে । তেওঁ কয়, "মোৰ সমষ্টিটোত বহু পৰিমাণে কষ্ট কম হৈ আছে । কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মেয়ৰ তথা পাৰিষদসকলে বহু কাম কৰি থৈছে ।"

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিক লৈ পৰিকল্পনা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ

সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত তেওঁ লগতে কয়, "নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত কিতাপ পঢ়া আৰু কিতাপ কিনাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে অত্যাধুনিক পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিম । শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসমে এক বিশেষ গতি লাভ কৰিছে । নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবেও ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । সমষ্টিবাসীয়ে খোৱাপানী যাতে পাই চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু মইও চেষ্টা কৰিম । নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"

নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি তেওঁ কয়, "স্বাধীনতাৰ পিছত পুনৰ আমি অসমত একপক্ষীয় নিৰ্বাচন দেখিছোঁ । বিপুল ভোটত মই জয়ী হ'ম । সকলো ৰাইজক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । দল, মত, জাতি, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ৯ তাৰিখে ভোটদান কৰক ।"

গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাম কিন্তু কৃত্ৰিম বান সমাধানৰ বাবে আমাৰ হাতত কোনো যাদুদণ্ড নাই । আমি শিলসাঁকো বিলত এটা পাইলট প্ৰজেক্টৰ চিন্তা কৰা হৈছে । পৰ্যায়ক্ৰমে সমাধানৰ চেষ্টা কৰিম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ পাছপ'ৰ্ট আৰু সম্পত্তিৰ তথ্য কংগ্ৰেছ দলে প্ৰকাশ কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, " কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে হতাশ হৈছে । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব নাই, সংগঠন নাই । পৱন খেৰাই নিকৃষ্টতম ৰাজনীতি কৰিছে । তেওঁ এজন হতাশগ্ৰস্ত মানুহ । আমি নিকৃষ্ট কাম বুলি কৈছোঁ ।"

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি
