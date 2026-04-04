গুৱাহাটীৰ ৫ টা সমষ্টিয়েই বিজেপিয়ে দখল কৰিব: দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা

পাঁচটা মূল লক্ষ্যৰে ৰাইজৰ কাষ চপাৰ চেষ্টা নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ । তুংগত তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান ।

BJP candidate Diplu Ranjan Sharma has carried out election campaign on five main issues
দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই তুংগত তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 10:37 PM IST

গুৱাহাটী: নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই প্ৰচাৰ অভিযানেৰে চমক সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজৰ সমৰ্থকক লৈ প্ৰতিদিনে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

শনিবাৰে সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত ছয়মাইলৰ ৰাধানগৰ উন্নয়ন সমিতি, মেগজিন, বামুণীমৈদাম, জ্যোতিনগৰ, হেঙেৰাবাৰী, হেঙেৰাবাৰীৰ বৰটিলা, ডাউন টাউন, চান্দমাৰী, শিলপুখুৰী কালী মন্দিৰ খেলপথাৰ আদিকে ধৰি মুঠ ১১ টা স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই ।

দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই তুংগত তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)

এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ৰাইজে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় । সভাত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই সমষ্টিবাসীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইদৰে কয়, "প্ৰথম কথা মই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী । ৰাইজে উন্নয়ন চাই মোক ভোট দিব । অসমৰ সৰ্বাত্মক উন্নয়নৰ বাবে ৰাইজে মোক ভোট দিব । সমষ্টিটোত সকলো ৰাইজ বিবেকবান সেইবাবে বিজেপিক ভোট দিব । ইতিমধ্যে নিউ গুৱাহাটীবাসীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে । সময়হে বাকী । আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত বহুত উন্নয়ন হৈছে । বিপুল ভোটত মই জিকিম । ক্লীন গুৱাহাটী, গ্ৰীণ গুৱাহাটী কৰিম ।"

ইপিনে ,বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ এইদৰে কয়, "মই তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । তিনিবাৰ তেওঁক লগ পাইছোঁ । ভাল, আমাৰ মাজত মত বিনিময় হৈছে । আমাৰ মাজত ৰাজনৈতিক যুদ্ধ আছে । তেওঁৰ খুব ভাল ব্যৱহাৰ । আমি যেতিয়াই লগ পাইছো ভালভাৱে মত বিনিময় কৰিছোঁ । গণতন্ত্ৰত শাসক বিৰোধী থাকিবই । তেওঁৰো দেশৰ বাবে কাম কৰাৰ সপোন আছে, মোৰো দেশৰ বাবে কাম কৰাৰ সপোন আছে । শান্তনু বৰা মোৰ খুব ভাল বন্ধু, তেওঁকো শুভেচ্ছা দিছোঁ ।"

আনহাতে গুৱাহাটীৰ আন আন সমষ্টিৰ বিজেপি ফলাফলক তেওঁ এনেদৰে কয়, "গুৱাহাটীৰ ৫ টা সমষ্টিয়েই বিজেপিয়ে দখল কৰিব । বিজেপি জয়ী হ'ব । দিছপুৰ সমষ্টিত জয়ন্ত কুমাৰ দাসে মুকলি বিদ্ৰোহ কৰিলেও কোনো ইমপেক্ট নাই । আমাৰ সাংগঠনিক ভেঁটি খুব মজবুত ।"

ইপিনে কি কি লক্ষ্যৰে আপুনি কাম কৰিব বুলি সাংবাদিক সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ উত্তৰ দিয়ে, "বিশুদ্ধ খোৱাপানী, কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণ, ক্লীন গুৱাহাটী, গ্ৰীণ গুৱাহাটী, যুৱ প্ৰজন্মক স্বাৱলম্বী কৰা আৰু আইন-শৃংখলা তথা ড্ৰাগছমুক্ত গুৱাহাটী এই পাঁচটা লক্ষ্যৰে মই কাম কৰিম । ৰাজনীতিবিদ হিচাপে মোৰ দায়িত্ব থাকিব ।"

আনহাতে এই প্ৰচাৰ সভাতেই প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই লগতে ৰাইজৰ আশিস গ্ৰহণ কৰি অঞ্চলটোত বসবাস কৰা লোকসকলে সন্মুখীন হৈ অহা কৃত্ৰিম বান, বাট-পথ আদি আন সমস্যাসমূহৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিজেপিক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় । ১১ টা স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

