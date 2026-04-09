ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিয়ে আৰক্ষী থানা পালেগৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিয়ে আৰক্ষী থানা পালেগৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন
সৰুপথাৰ আৰক্ষী থনাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন ৷ সামাজিক মাধ্যমত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল বিশ্বজিৎ ফুকনৰ ৷
Published : April 9, 2026 at 5:08 PM IST
সৰুপথাৰ: ভোটগ্ৰহণ শেষ হ'বলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ৷ বিয়লি তিনি বজালৈকে ৰাজ্যত ৭৫ শতাংশৰো অধিক ভোটদান হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিয়ে সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে । অভিযোগ অনুসৰি, বুধবাৰে নিশা এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ বাবেই সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
দুদিনৰ পূৰ্বে বিধায়কজনৰ বাসগৃহত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গ্ৰেণেড নিক্ষেপ কৰিছিল । সমান্তৰালকৈ, বুধবাৰে যোগেশ্বৰ গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে থানাৰ সন্মুখৰ পৰাই সামাজিক মাধ্যমত বিধায়কাক মুকলিকৈ হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ নিৰ্দেশতে এই কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ফুকনৰ ৷
আনহাতে, ২ নং গন্ধকৰৈ গাঁৱত সত্যজিৎ শইকীয়া নামৰ অজাপ কৰ্মী এজনক বিজেপিৰ কেইজনমান যুৱকে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি বিজেপি কৰ্মীয়ে ৰদ আৰু বাঁহেৰে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল জীৱন চুতীয়াৰ সমৰ্থকক । ঘৰলৈ ওভতি যোৱাৰ সময়তে ২ নং গন্ধকৰৈ গাঁৱৰ সত্যজিৎ শইকীয়া নামৰ যুৱকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল ৷ যাৰ বাবে বুধবাৰে নিশা নিৰ্বাচনী সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছিল অজাপৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়া আৰু তেওঁ সমৰ্থকে ৷
প্ৰতিবাদৰ মাজতেই যোগেশ্বৰ গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়া ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছিল ৷ কেৱল হত্যাৰ ভাবুকিতেই ক্ষান্ত নাথাকি, জাতীয় পৰিষদৰ একাংশ সমৰ্থকে অমল কোঁৱৰ নামৰ এজন বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত সোমাই তেওঁক মাৰপিট কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা ফুকনে কয়,"বুধবাৰে সমাজিক মাধ্যমত আমাক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছে । দুদিনৰ পূৰ্বে মোৰ গাঁৱৰ বাসগৃহত কোনোবাই গ্ৰেণেড নিক্ষেপ কৰিছিল ৷ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ নিৰ্দেশত যোগেশ্বৰ গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনে আমাক হত্যাৰ ভাবুকি দিছে ৷ গতিকে দুজনৰ বিৰুদ্ধে আমি গোচৰ তৰিছো । লগতে অজাপৰ কেইজনমান গুণ্ডাই অমল কোঁৱৰ নামৰ বিজেপি কৰ্মীক মাৰপিট কৰিছে ৷ অজাপৰ নেতৃত্বত সৰুপথাৰত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে ৷ এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছো ৷"
