বিজেপি এতিয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কংগ্ৰেছ নেতাৰ পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰ : ক্ষোভিত বিজেপি কৰ্মীৰ দলত্যাগ

বিজেপি এতিয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কংগ্ৰেছ নেতাৰ পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰ : ক্ষোভিত বিজেপি কৰ্মীৰ দলত্যাগ
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিজেপিত বিদ্ৰোহ । উধাৰবন্দৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাৰ দলত্যাগ ।
Published : March 21, 2026 at 2:18 PM IST
শিলচৰ : ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্ব অব্যাহত আছে । লগে লগে দল তথা প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বিজেপিত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছ নেতাক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আৰু পিছত তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাক লৈ একপ্ৰকাৰ বিজেপিৰ ভিতৰচ'ৰাত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে ।
ইতিমধ্যে বহু পুৰণি বিজেপি নেতাই মুকলিকৈ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ একাংশই পদত্যাগ কৰিছে । কাছাৰতো তেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । উধাৰবন্দ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক লৈ সন্তুষ্ট নহয় একাংশ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তথা পুৰণি বিজেপি নেতা । যাৰ বাবে ৭ জনকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা-কৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰে ।
পদত্যাগ কৰা নেতাসকল হৈছে ক্ৰমে বাসুদেৱ শৰ্মা, শামু ৰায়, নবাৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, জয়জ্যোতি দে', হেমাঙ্গ শেখৰ দাস, বিশ্বজিৎ দাস আৰু কাঞ্চন সিং । পদত্যাগ কৰি ক্ষোভিত নেতাসকলে কয়, "উধাৰবন্দ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বহিৰাগত ৰাজদ্বীপ গোৱালাক টিকট দিয়াটো কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰো । দলৰ বাবে ত্যাগ আৰু সংঘৰ্ষ কৰি, আজীৱন বিজেপি দলৰ বাবে কাম কৰা কৰ্মীসকলক বঞ্চিত কৰি এজন বহিৰাগতক মনোনয়ন দি দলৰ নীতি আদৰ্শক জলাঞ্জলি দিয়া হৈছে । বিজেপি দলৰ স্থপতি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু লাল কৃষ্ণ আদৱানীৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি সেই সময়ৰ পৰাই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ । দলৰ হৈ বহু সংঘৰ্ষ কৰিছোঁ । কিন্তু আজি আমাৰ দাবী আওকাণ কৰি এজন বহিৰাগতক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে । যিজন আগতে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক আছিল ।"
আন এজন নেতাই কয়, "বৰ্তমান বিজেপি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কংগ্ৰেছ নেতাৰ পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে । যিসকলে কৰ্মীয়ে দলৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হৈ পৰিছে । তেওঁলোক গুৰুত্বহীন হৈ গৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :
