ETV Bharat / politics

৯ মে’ত পশ্চিমবংগত বিজেপি চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ: মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে অমিত শ্বাহক দায়িত্ব

দুই শতাধিক আসন লাভ কৰি বিজেপিৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে পশ্চিমবংগত । দুখনকৈ আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ।

BJP Assigns Amit Shah Role of Observer to Select Bengal Chief Minister
পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে অমিত শ্বাহক পৰ্যবেক্ষক হিচাপে ঘোষণা বিজেপিৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 5:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা: পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ ছুনামি । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে পশ্চিম বংগত দুই তৃতীয়াংশ আসন দখল কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে । কিন্তু সেই চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ’ব ? তাক লৈ চলিছে চৰ্চা । ইয়াৰ মাজতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্ণয় কৰিবলৈ বিজেপিয়ে পৰ্যবেক্ষক হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক । ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিক বংগত বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াত সহ-পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব অৰ্পন কৰে ।

পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ২৯৪খন । চৰকাৰ গঠনৰ মেজিক নম্বৰ ১৪৮ । কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ মেজিক নম্বৰ আছিল ১৪৭ । কাৰণ, বৰ্তমানো ফলতা বিধানসভাৰ আসনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টিটোত পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে । বাকী ২৯৩খন আসনৰ ফলাফল সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হয় । ইয়াৰে ২০৭খন আসন লাভ কৰি বিজেপিয়ে বংগত চৰকাৰ গঠন নিশ্চিত কৰিছে ।

পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়াটো হ’ল বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচন । ২০৬ বিধায়কে যিগৰাকী নেতাক বাচনি কৰিব । সেই নেতাগৰাকীয়েই হ’ব পশ্চিমবংগৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী । প্ৰতিখন ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে বিধানসভা দলৰ বৈঠকৰ বাবে এজন কেন্দ্ৰীয় নেতাক পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । পশ্চিমবংগৰ বাবে অমিত শ্বাহক দিয়া হৈছে সেই দায়িত্ব । এই প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁৰ সহায়ক হ’ব ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝি ।

পশ্চিমবংগৰ বিধায়কসকলে নিজৰ নেতা বাচনি কৰিব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অমিত শ্বাহ কলকাতালৈ আহিব । কেতিয়া আহিব সেই সন্দৰ্ভত নতুনকৈ জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে সোমবাৰে নিশা ঘোষণা কৰা হৈছিল যে শনিবাৰে বিজেপি চৰকাৰে ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীৰ দিনা শপত গ্ৰহণ কৰিব । সেই অনুসৰি বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক এই সপ্তাহতে সম্পন্ন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।

২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ২০০ তকৈও অধিক আসন দখল কৰি এক অভূতপূৰ্ব বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে । এই ফলাফলে ৰাজ্যখনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া শাসনৰ অন্ত পেলালে । পশ্চিমবংগৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শমীক ভট্টাচাৰ্যই নিশ্চিত কৰিছে যে অহা ৯ মে’ তাৰিখে নতুন বিজেপি চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব । উল্লেখনীয় যে, এই ৯ মে’ দিনটো বিশ্ববৰেণ্য কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্মজয়ন্তী । এই পবিত্ৰ দিনটোতে নতুন চৰকাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

শমীক ভট্টাচাৰ্যই এই বিজয়ক 'ঐতিহাসিক' বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁৰ মতে, ৰাইজৰ এই জনাদেশে ৰাজ্যখনত এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ ইচ্ছা আৰু ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিৰ সালসলনিকে সূচাইছে । বিজয় উল্লাসৰ মাজতে তেওঁ দলীয় কৰ্মীসকলক সংযত হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । তেওঁ কয়, "বিজয় উদযাপন কৰক, কিন্তু এনে কোনো কাম নকৰিব যিয়ে আনৰ অনুভৱত আঘাত কৰে । আমাৰ বিজয় যিমান বিশাল, আমাৰ দায়িত্বও সিমানেই বেছি ।"

ইফালে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত দুখন আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে । নন্দীগ্ৰাম আৰু ভৱনীপুৰ দুয়োখন আসনতে তেওঁ জয়লাভ কৰে । মঙলবাৰে পুৱা সামাজিক মাধ্যমত প'ষ্ট কৰি বিজেপিৰ কাষত থিয় দিয়াৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ লিখে,"পশ্চিম বংগৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক অপৰিসীম সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ বাবে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আস্থা ৰখাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেককে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এই বিজয় প্ৰতিজন দেশপ্ৰেমিক ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ জয়, প্ৰতিজন বিজেপি কৰ্মীৰ জয় । বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে এখন উন্নত, সমৃদ্ধিশালী আৰু সুৰক্ষিত পশ্চিমবংগ । আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ । সকলোৰে সৈতে মিলি আমি এখন সুস্থ, সুন্দৰ আৰু উন্নত ৰাজ্য গঢ়িম । ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰাটোৱেই হ'ব নতুন চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য ।"

শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে লগতে লিখে,"বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে চলোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, কেন্দ্ৰীয় বাহিনী, ৰাজ্য আৰু কলকাতা আৰক্ষী বাহিনীক বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত এখন উন্নত আৰু স্বাৱলম্বী পশ্চিমবংগ গঢ়ি তোলা ।"

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও মঙলবাৰৰ দিনটোত ছ’চিয়েল মিডিয়াযোগে এক বাৰ্তা প্ৰদান কৰে । এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি তেওঁ লিখে, "অক্লান্ত কৰ্ম আৰু সত্যৰ পথ অনুসৰণৰ জৰিয়তে লাভ কৰা সফলতা স্থায়ী । ই কেৱল আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাই নহয়, মনলৈ এক আচৰিত সন্তুষ্টিও আনে ।"

উক্ত প'ষ্টটোত এটা সংস্কৃত শ্লোক সংযোগ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, যাৰ অৰ্থ - যিসকলে বিজয়ী হ’ব বিচাৰে, তেওঁলোকে কেৱল শক্তি আৰু বীৰত্বৰে জয় নকৰে । বৰঞ্চ সত্য, দয়া, ন্যায় আৰু অধ্যৱসায়ৰ দ্বাৰা জয়ী হয় ।

লগতে পঢ়ক: দুসপ্তাহৰ ভিতৰত তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজয়ে

টিএমচি কৰ্মীক উজাগৰে থাকি ষ্ট্ৰং ৰূমৰ বাহিৰত পহৰা দিবলৈ আহ্বান মমতা বেনাৰ্জীৰ

TAGGED:

BENGAL ELECTION RESULTS 2026
অমিত শ্বাহ
বিজেপি
পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.