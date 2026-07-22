ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ গণতান্ত্রিক ব্যৱস্থাটোক ভেঙুচালি কৰিব বিচাৰিছে: অসম বিজেপি

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে অসম প্রদেশ বিজেপিয়ে ।

BJP Assam Pradesh condemns protest carried out by Congress in front of PM's residence
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদক বিজেপি অসম প্রদেশে তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ভাৰতীয় জনতা পার্টি, অসম প্রদেশে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত মঙলবাৰে হোৱা প্রতিবাদক তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছে । ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ইয়াক গণতান্ত্রিক আলোচনাৰ প্ৰতি গঠনমূলকভাৱে অৱদান আগবঢ়োৱাৰ পৰিৱৰ্তে এক সংবেদনশীল বিষয়কো কংগ্রেছ দলে ৰাজনৈতিককৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা বুলি অভিহিত কৰিছে ।

ৰাহুল গান্ধীয়ে চৰকাৰ সলনি কৰাৰ আহ্বান জনোৱা আৰু বাংলাদেশ, শ্রীলংকা তথা নেপালৰ দৰে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা কথাবোৰ প্ৰচাৰ কৰি দেশৰ যুৱক-যুৱতীক বাৰে বাৰে বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদক বিজেপি অসম প্রদেশে তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ জনতাৰ এটা সমদলক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনলৈ যোৱাৰ কাৰ্য অগণতান্ত্রিক আৰু অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন আছিল । এই প্রতিবাদত সুৰক্ষিত অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বা প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল, য'ত অংশগ্রহণকাৰীসকলে সম্পূর্ণৰূপে অৱগত আছিল যে এনে কাৰ্যৰ ফলত তেওঁলোকক আটক কৰা হ'ব পাৰে ।

এই কাৰ্যৰ প্রতিবাদ স্বৰূপে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বক ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহক ৰাজনৈতিককৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস আৰু গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠানসমূহৰ মৰ্যাদা ভুলণ্ঠিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক গৰিহণা জনাই বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত এক প্রতিবাদী কার্যসূচী পালন কৰে ।

ৰাহুল গান্ধী আৰু প্রিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাৰ এনে কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ বিজেপিৰ নেতাসকল, নির্বাচিত প্রতিনিধিসকল, কার্য-কর্তা আৰু সমর্থকসকলে এই প্রতিবাদত অংশগ্রহণ কৰে ৷ তেওঁলোকে জনায় যে এই প্রতিবাদে দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক আচৰণ তথা জনসাধাৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ গঠনমূলক আলোচনা আৰু সংসদীয় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰাৰ বিপৰীতে আন্দোলন কৰি কংগ্ৰেছ দলে গণতান্ত্রিক ব্যৱস্থাটোকে ভেঙুচালি কৰিব বিচাৰিছে ।

ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে বিশ্বাস কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত অৰ্থপূর্ণ আলোচনাৰ বাবে সংসদেই হৈছে উপযুক্ত মঞ্চ আৰু ৰাজনৈতিক মতবিৰোধসমূহ সংবিধানসন্মত তথা গণতান্ত্রিক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সমাধান কৰা উচিত ।

দলটোৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে সংবিধানৰ নামত শপত গ্রহণ কৰা জনপ্রতিনিধিসকলে সংযম প্রদর্শন, গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠানসমূহৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখা আৰু ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সলনি গঠনমূলক আলোচনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো সকলোৰে দায়িত্ব থকা উচিত ।

অসম চৰকাৰৰ মন্ত্রী ক্রমে পীযুষ হাজৰীকা, অশোক সিংঘল, নীলিমা দেৱী, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, কৌশিক ৰায়, কৃষ্ণেন্দু পাল আদিয়ে এই প্ৰতিবাদী সভাত অংশগ্রহণ কৰে ।

উক্ত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক ক্রমে ভৱেশ কলিতা, প্রশান্ত ফুকন, ৰাজদ্বীপ ৰয়ে বক্তব্য ৰাখি কয়, "শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এক মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকাৰ হ'লেও, ইয়াক শাসন ব্যৱস্থা আৰু জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ৰাজনৈতিক তামাচা সৃষ্টি কৰিবলৈ বা দলীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মঞ্চ নহয় ।"

দলটোৱে সকলো ৰাজনৈতিক দলকে সাংবিধানিক নিয়ম, আইন শৃংখলা আৰু আইনৰ শাসনক সন্মান জনাই ৰাষ্ট্ৰীয় প্রগতিলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা তথ্যভিত্তিক বিষয়সমূহক যুক্তিসংগতভাৱে আলোচনাত অংশগ্রহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ; ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী

দহ বছৰত ১৫২টা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা; বিজেপিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুলৰ

TAGGED:

বিজেপি অসম প্রদেশ
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱন
কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
BJP ASSAM PRADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.