শুভেন্দু অধিকাৰী পশ্চিমবংগৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী: অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত বাছনি, শনিবাৰে শপত
বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক অমিত শ্বাহ আৰু সহ-পৰ্যবেক্ষক মোহন চৰণ মাঝিৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷
পশ্চিমবংগৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী (ETV Bharat)
Published : May 8, 2026 at 5:11 PM IST
কলকাতা: সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পৰিল । পশ্চিমবংগৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হ’ব বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰী ৷ শুকুৰবাৰে নিউ টাউনৰ বিশ্ব বাংলা কনভেনচন চেণ্টাৰত বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
তাতেই বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে শুভেন্দু অধিকাৰীক নিৰ্বাচিত কৰে । এতিয়া তেওঁ ৰাজভৱনলৈ গৈ ৰাজ্যপাল আৰ এন ৰবিক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আহ্বান জনাব ৷
অধিক তথ্যৰ অপেক্ষাত...
