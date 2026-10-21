বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়াৰ নাম ঘোষণা : অসমৰ বিশ্বজিৎ খাউণ্ডক সম্পাদকৰ দায়িত্ব

বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়াৰ নাম ঘোষণা : অসমৰ বিশ্বজিৎ খাউণ্ডক সম্পাদকৰ দায়িত্ব
বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা সাংসদ হেমাংগ যোশীৰ অধীনত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ বৃহৎ সালসলনি ঘটোৱা হৈছে ৷
Published : October 21, 2026 at 10:41 AM IST
নতুন দিল্লী : মঙলবাৰে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়াৰ নাম ঘোষণা কৰা হয় । ৭ জন যুৱ নেতাক ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি আৰু আন তিনিজনক ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
অসমৰ বিশ্বজিৎ খাউণ্ডক যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি তথা গুজৰাটৰ বদোদৰাৰ সাংসদ হেমাংগ যোশীয়ে দলৰ যুৱ শাখাৰ নৱনিযুক্ত বিষয়ববীয়াৰ নাম ঘোষণা কৰে ।
আগষ্ট মাহত বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লোৱা সাংসদ হেমাংগ যোশীৰ অধীনতে এই বৃহৎ সালসলনি কৰা হৈছে ৷
তেওঁ এক বিবৃতিত কয় যে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি উল্লেখিত সদস্যসকলক বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু অন্যান্য দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে এই নিযুক্তিসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হ’ব ।
ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি পোৱা সাতজন নেতাৰ ভিতৰত আছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰৰ বিধায়ক চগুণ পৰিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ ভাটাৰৰ বিধায়ক সৌমেন কাৰ্ফা । আন আন নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিখিল মণি তিৱাৰী, নাগালেণ্ডৰ অৰবিন্দ দমনি, তেলেংগানাৰ মালোথ কোমালি নাইক, বিহাৰৰ ৰাজেন্দ্ৰ সিং আৰু ছত্তীশগড়ৰ ভূপেন্দ্ৰ নাগ ।
অহা বছৰ উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিখিল মণি তিৱাৰীকো উপ-সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে বিনীত ভাটছ ত্যাগীক ৰাষ্ট্ৰীয় কোষাধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিছে । ওড়িশাৰ অৰ্পিতা অপৰাজিতা বডজেনা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ হৰ্ষ বৰ্ধন সিং আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মিত্ত বমশী কৃষ্ণক নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷
ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকসকলৰ ভিতৰত আছে অসমৰ পৰা বিশ্বজিৎ খাউণ্ড, মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আশীষ ঝালা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সয়ালি ৰঘুনাথ কুলকাৰ্ণী, ৰাজস্থানৰ পৰা হিমাংশু শৰ্মা, পঞ্জাবৰ পৰা চৰ্দাৰ অৰমানজোত ব্ৰাৰ, ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অমন যাদৱ আৰু বিহাৰৰ পৰা ৰাহুল ঝা ।
BJP appoints national office bearers of the party's Yuva Morcha. https://t.co/hp90dgoi1f— ANI (@ANI) October 20, 2026
বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি হেমাংগ যোশীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, গুজৰাটত বিজেপিৰ আই টি দলৰ সদস্য ধ্ৰুৱ পণ্ডিতক কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ দিল্লীৰ মোহিত ছোনীক কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সহ-প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । তেলেংগানাৰ পৰা সুশ্ৰী অখিলা বন্দামক নীতি আৰু গৱেষণা প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
- হেমাংগ যোশী কোন
২০২৭ চনত কেইবাটাও বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি হেমাংগ যোশীয়ে এই ঘোষণা কৰে । গোৱা, উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাব, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, মণিপুৰ আৰু গুজৰাটত অহা বছৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই আগষ্ট মাহত সাংসদ হেমাংগ যোশীক বিজেপিৰ যুৱ শাখাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনত ৩৩ বছৰ বয়সত বদোদৰাৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা হেমাংগ যোশী গুজৰাটৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া সাংসদ হিচাপে পৰিগণিত হয় । তেওঁ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল আৰু বিজেপিৰ মতে, পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্বৰ মাজেৰে উঠি আহি তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম অব্যাহত ৰাখি বিজেৱাইএম গুজৰাটৰ (BJYM Gujarat) ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।