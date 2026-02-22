ETV Bharat / politics

দৈনিক এক লাখ লোকক স্পৰ্শ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব 'জন আশীর্বাদ যাত্রা'

ঢেকীয়াজুলিৰ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা জন আশীর্বাদ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই । ১৫ মাৰ্চত হ'ব বিজেপিৰ বিশাল যুৱ সমাৱেশ ।

Assam BJP
'জন আশীর্বাদ যাত্রা' সম্পৰ্কে বিজেপিৰ সংবাদমেল
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 22, 2026 at 9:30 PM IST

গুৱাহাটী : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ জয় সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হৈছে 'জন আশীৰ্বাদ যাত্রা'। এই যাত্রাই দৈনিক এক লাখ লোকক স্পৰ্শ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । দেওবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কার্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই বিজেপিৰ 'জন আশীৰ্বাদ যাত্রা' কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে সবিশেষ সদৰি কৰে ।

তেওঁ কয়, "অহা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী পৰা ৯ মাৰ্চলৈ প্রথম পর্যায়ত ৩৪ টা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি 'জন আশীর্বাদ যাত্রা' ৰূপায়ণ কৰা হ'ব । এই যাত্ৰাৰ মুখ্য আহ্বায়ক হিচাপে কেবিনেট মন্ত্রী অশোক সিংহলৰ লগতে সহ আহ্বায়ক হিচাপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটা, সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ বর্মন আৰু যোৰহাট জিলাৰ প্রভাৰী মৃগাংক বর্মনক বিজেপি দলে দায়িত্ব অর্পণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অহা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা বিজেপিৰ 'জন আশীর্বাদ যাত্রা' আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে প্ৰতিখন সভাত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী উপস্থিত থাকিব ।"

দৈনিক এক লাখ লোকক স্পৰ্শ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব 'জন আশীর্বাদ যাত্রা'

এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত শইকীয়াই লগতে কয়, "২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা বৰছলা, তেজপুৰ, নদুৱাৰ আৰু ৰঙাপাৰা সমষ্টিত হ'বলগীয়া এই যাত্ৰাৰ তত্বাৱধায়ক হিচাপে অশোক সিংহল, অভিজিৎ নাথ আৰু জুৰি শৰ্মা বৰদলৈক দায়িত্ব অর্পণ কৰা হৈছে । একেদৰে ১ মাৰ্চত জাগীৰোড, মৰিগাঁও, ৰহা, নগাঁও, বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বাবে তত্বাৱধায়ক হিচাপে পীযুষ হাজৰীকা, দিপ্লু ৰঞ্জন শর্মা, নবাৰুণ বুঢ়াগোঁহাই, ২ মাৰ্চত গহপুৰ, বিহপুৰীয়া, ৰঙানদী, নাওবৈছা সমষ্টিৰ বাবে তত্বাৱধায়ক হিচাপে অশোক সিংহল, পল্লৱ লোচন দাস আৰু অশোক ভট্টাৰায়, ৫ মাৰ্চত ধেমাজি চিচিবৰগাঁও, জোনাই সমষ্টিৰ বাবে তত্বাৱধায়ক হিচাপে ডাঃ ৰণোজ পেণ্ড, প্রদান বৰুৱা, বিতুপন দলে, ৬ মার্চত খোৱাং, টিংখাং, নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান সমষ্টিৰ বাবে তত্বাৱধায়ক হিচাপে অশোক সিংহল, বিমল বড়া, ঋতুপর্ণ বৰুৱা, লক্ষ্য কোঁৱৰ, ৭ মাৰ্চত সৰুপথাৰ, গোলাঘাট, খুমটাই, দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বাবে তত্বাৱধায়ক হিচাপে অজন্তা নেওগ, কমাখ্যা প্রসাদ তাছা, সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱা, ৮ মাৰ্চত মাৰ্ঘেৰিটা, ডিগবৈ, মাকুম, তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বাবে তত্বাৱধায়ক হিচাপে ৰূপেশ গোৱালা, পুলক গোহাঁই, মহেশ দেউৰী, ৯ মাৰ্চত সৰভোগ, বজালী, টিহু, নলবাৰী, ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বাবে তত্বাৱধায়ক হিচাপে ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, মনোজ বৰুৱা আৰু ৰাতুল শৰ্মাক দায়িত্ব অর্পণ কৰা হৈছে ।"

Assam BJP
'জন আশীর্বাদ যাত্রা' সম্পৰ্কে বিজেপিৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)

সংবাদমেলত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "জন আশীর্বাদ যাত্রা অনুষ্ঠিত নকৰা সমষ্টিসমূহত 'জন আশীর্বাদ সভা' অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । এই যাত্রাত দৈনিক ৭০ পৰা ৮০ কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰি ১ লাখ লোকৰ সৈতে জনসম্পৰ্কৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে ।"

প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "অহা ১৩ আৰু ১৪ মার্চত দুদিনীয় ভ্রমণসূচীৰে পুনৰ অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদী । ১৩ মাৰ্চত কোকৰাঝাৰ, গুৱাহাটীত আৰু ১৪ মাৰ্চত শিলচৰত হ'বলগীয়া চৰকাৰী তথা দলীয় কার্যসূচীত প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে অংশগ্রহণ কৰিব ।"

সংবাদমেলত তেওঁ ৰাজ্যৰ যুৱ ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণৰ লক্ষ্যৰে অহা ১৫ মার্চত গুৱাহাটীত ১ লাখ যুৱ ভোটাৰৰ উপস্থিতিত বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা সদৰি কৰে । আনহাতে কেলেংকাৰীত জড়িত দুজন নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "আজি যোগদান কৰাসকলৰ ভিতৰত অভিযুক্ত হিচাপে কাৰো বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ চাৰ্জশ্বীট হোৱা নাই । চাৰ্জশ্বীট থকা হ'লে বিষয়টো বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিলোঁ হয় । কংগ্ৰেছত এনেকুৱা ক্ষেত্রত এৱাৰ্ড পায় । কিন্তু বিজেপিত আহিলে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে । কংগ্ৰেছে এতিয়া ৰাইজৰ বিশ্বাসযোগ্যতা হেৰুৱাইছে ।"

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত দিলীপ শইকীয়াই কয়, "আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে । ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী কমিটীৰ মিটিং হ'ব আৰু সেই মিটিঙত আমি এটা পেনেল প্ৰস্তুত কৰিম । সেই পেনেল আমি ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিম । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতি বা সংসদীয় পৰিষদৰ সভাত প্ৰাৰ্থীৰ বাচনি চূড়ান্ত হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে দিল্লীৰ পৰাই প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে । সেইটো আমাৰ দলৰ পৰম্পৰা ।"

সংবাদমেলত বিধানসভা নির্বাচন পৰিচালনা সমিতিৰ আহ্বায়ক তথা সাংসদ প্রদান বৰুৱা, সাধাৰণ সম্পাদক দিপ্লু ৰঞ্জন শর্মা, কেবিনেট মন্ত্রী অশোক সিংহল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সংবাদ বিভাগৰ আহ্বায়ক ৰূপম গোস্বামী উপস্থিত থাকে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

