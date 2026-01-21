অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ দৃঢ় স্থিতিৰ বিপৰীতে বিজেপিৰো আগ্ৰাসী মনোভাব; কি হ'ব অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰতা ?
বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ তৎপৰ মিত্রদল অগপ । এইবাৰ গাঢ় নহ'ব পাৰে মিত্রতা, বহু সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সম্ভাৱনা ।
January 21, 2026
গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । ৰাজ্যত এতিয়া আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণদুন্দুভি বাজিছে । দিছপুৰৰ ৰাজপাট দখলৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসক-বিৰোধী উভয়ে । ২০২১ৰ বিধানসভা নির্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈছিল । বিজেপিয়ে সর্বাধিক ৬০ খন আসন লাভ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত উপ-নির্বাচনত চাৰিখন আসনত জয়লাভ কৰি দলটোৰ বিধায়কৰ সংখ্যা ৬৪ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছিল ।
অগপ দলে ৯ খন আসনত আৰু প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলে ৭ খন আসনত জয়লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ অংশীদাৰ হৈছিল । হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফ দলে তিনিখন আসনত জয়লাভ কৰিছিল যদিও নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান গ্রহণ কৰিছিল ।
২০২১ৰ বিধানসভা নির্বাচনত বড়ো ৰাজনীতিত পৰিৱৰ্তন ঘটাই বি পি এফৰ সংগ এৰি ইউ পি পি এলৰ সৈতে নির্বাচনী মিত্রতা গঢ়ি তুলিছিল বিজেপিয়ে । বিজেপিৰ এনে ৰণনীতিয়ে দলটোক সামগ্ৰিকভাৱে লাভৱান কৰিছিল । কিয়নো ১৭ বছৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিষ্ঠানবিৰোধী ঢৌৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বত বড়ো ৰাজনীতিৰ উত্থানৰ ফলত ৰাজনৈতিকভাৱে স্থিতি সলনি কৰিছিল বিজেপিয়ে ।
কিন্তু ২০২৫ত বিটিচি নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চমকপ্ৰদ সাফল্যৰ পাছত বিজেপিয়ে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত নতুন সমীকৰণ আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইউ পি পি এল দল এতিয়াও অংশীদাৰ হৈ আছে যদিও দলটোৰ সৈতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিদৰে মিত্ৰতাই গতি লাভ কৰে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । কিন্তু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এলৰ বিপৰীতে বি পি এফৰ সৈতে বিজেপিৰ নতুন মিত্ৰতাই গতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ।
বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতিত বিজেপি সর্বশক্তিমান দল । ২০১৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চমকপ্ৰদ সাফল্য লাভ কৰি দিছপুৰৰ ক্ষমতা দখলৰ অন্তৰালত আছিল খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস । অসমৰ আঞ্চলিক আৰু জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতিক দীৰ্ঘকাল উজ্জীৱিত কৰা অগপ দলৰ উপৰি সৰু-বৰ আঞ্চলিক দল-সংগঠনৰ সৈতে মিত্রতা স্থাপন কৰি বিজেপিয়ে অসমত এক নতুন ৰাজনৈতিক ধাৰা প্রবহমান কৰিছে ।
এইবাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শানসৰ বাঘজৰী নিজৰ অধীনত ৰখাৰ বাবে বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছে গেৰুৱা বাহিনী । লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্যখনত খিলঞ্জীয়া জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত অগপ দলৰ সাংগঠনিক ভেঁটি এতিয়াও বৰ্তী আছে ।
১৯৮৫ চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছত গঠিত অগপ দলক দুটা কার্যকাল ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কৰিছিল অসমবাসীয়ে । ক্ষমতাত থকাৰ সময়ত দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বই কৰা ভুলৰ বাবে আঞ্চলিক দলটোৰ ভেটি ক্রমে দুৰ্বল হৈছে যদিও ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক আৰু জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতিৰ গুৰিব'ঠা ধৰি আছে অগপ দলে ।
বিগত তিনি দশকে বিজেপিৰ বিশ্বস্ত সংগী অগপ দলক যিদৰে বিজেপিৰ প্ৰয়োজন, ঠিক একেদৰে বিজেপিকো প্রয়োজন অগপ দলৰ । অগপৰ পূৰ্বৰ শক্তি নাথাকিলেও বিজেপিৰ নির্বাচনী ৰণৰ সাফল্যৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক দলটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ শক্তি এতিয়াও আছে । একেদৰে বিজেপিৰ সহযোগ অবিহনে আঞ্চলিক দলটোৱে নিৰ্বাচনী ৰণ জিকাৰ শক্তি আহৰণ কৰাটো সহজসাধ্য নহয় ।
অসমৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিত বিজেপি আৰু অগপৰ মিত্রতা খিলঞ্জীয়া জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বাবে এক শক্তি । এনে শক্তিৰ আধাৰতে বিগত ১০ বছৰত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত এন ডি এয়ে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ লগতে শতিকা পুৰণি কংগ্ৰেছ দলৰ বিপদঘণ্টা বজাইছে ।
তৃণমূল পৰ্যায়ত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি যিমানেই শক্তিশালী হৈছে সিমানেই নির্বাচনসমূহত প্রার্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে । ফলত মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰিও অগপ দলে নির্বাচনসমূহত প্রার্থিত্বক লৈ নীৰৱে যুঁজ দিবলগা হৈছে ।
যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপ দলে ২৯ খন আসনত প্রার্থিত্ব দিয়াৰ সুযোগ পাইছিল আৰু ইয়াৰে ৯ খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল । আঞ্চলিক দলটোক যিসমূহ আসন দিয়া হৈছিল সেইসমূহৰ অধিকাংশই জনগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা বিজেপিৰ বাবে অনুকূল নাছিল । অগপ দলৰ বাবে অনুকূল অধিকাংশ আসনত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি নিজৰ অধীনলৈ নিছে ।
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু অগপৰ নিৰ্বাচনী মিত্রতা নিশ্চিত যদিও আসন বুজাবুজিৰ বিষয়টো এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই ।
বিজেপি আৰু অগপৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা
বিগত পাঁচ বছৰত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট বহুখিনি সলনি হৈছে । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলতে পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে । তেনেস্থলত মিত্রতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি আসন ভাগ-বটোৱাৰা কৰাটো শাসক নাইবা বিৰোধী উভয়ৰে বাবে সহজ কথা নহয় ।
শাসকীয় দল বিজেপিত যিদৰে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ, ঠিক সেইদৰে মিত্রদল অগপতো বহু নেতাই টিকটৰ আশাৰে কাম কৰি আছে । তেনেস্থলত এইবাৰ বিজেপিয়েও মিত্রদল অগপক বেছি আসন এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা কম । ইফালে এইবাৰ অগপৰ ফালৰ পৰাও বেছি আসনৰ দাবী উত্থাপন হৈছে । পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ বিজেপি আৰু অগপৰ মিত্রতা আগৰ দৰে গাঢ় হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ।
অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই কিবা কাৰণত বিজেপিৰ ওচৰত আপোচ কৰিব বিচাৰিলেও কিন্তু এইবাৰ অগপৰ তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মী সৰৱ হৈ আছে । তেওঁলোকে আসনৰ ক্ষেত্রত আপোচ কৰিব বিচৰা নাই । লাগিলে মিত্রতা ভংগ হ'লেও হওক ।
ইতিমধ্যে অগপৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই সন্মানজনক মিত্রতা নহ'লে অগপই অকলে যুঁজাৰো পোষকতা কৰিছে । বিচৰা আসন বিজেপিয়ে নিদিলে ১২৬টা সমষ্টিতে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ইতিমধ্যে সদৰী কৰিছে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়নাথ শৰ্মাই ।
আনকি তৃণমূল পৰ্যায়তো পূৰ্বৰ তুলনাত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ দাবী উত্থাপন হৈছে । আসন নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে নিজৰ সমৰ্থনত গঢ়ি তুলিছে জনমত । বৰ্তমান সময়ত বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱা নাই । অহ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চূড়ান্ত হ'ব বিজেপি আৰু অগপৰ আসন বুজাবুজি ।
লক্ষণীয় বিষয় যে অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই নিজৰ গাদী ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নমনীয় হ'লেও কিন্তু দলটোৰ একাংশ নেতা-কৰ্মী সৰৱ হৈ আছে । জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিক কোনো কাৰণতে বিজেপিক এৰি দিব নিবিচাৰে অগপক শক্তি দি ৰখা নেতা-কৰ্মীসকলে । তেনেস্থলত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই বিজেপিয়ে বিচৰা ধৰণে সকলো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি ।
শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিত্রতা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে অগপৰে মিত্রতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ।
মুখ্যমন্ত্রীৰ স্পষ্ট কথা, "ডিমাণ্ড কৰাত কোনো আপত্তি নাই । ডিমাণ্ড কৰাত কেনেকে বাধা দিব । তেওঁলোকে উঠাতো আপত্তি নাই । আমি কোনকেইখন আসনত মিত্রতা কৰিম সেইটো ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত ল'ম । অতিৰিক্ত যিকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকে উঠিব খোজে উঠিব পাৰে, আমি বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰোঁ । কাৰো মনোনয়ন উঠাই ল'বলৈ নকওঁ । য'ত যিদৰে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব বিচাৰে থিয় কৰাব পাৰিব । আমি কেইটাত নেখেলো সেইটো সিদ্ধান্ত ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ল'ম ।"
ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে মিত্রতাৰ বিনিময়ত দিয়া আসনৰ বিপৰীতে অগপই আন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিৰে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব অগপৰ । বিজেপিয়ে অগপক কোনো বাধা নিদিয়ে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱাৰ দৰে হ'লে এইবাৰ বহুকেইটা সমষ্টিত দুয়োটা দলৰে প্ৰাৰ্থী থকাটো নিশ্চিত ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনতো ছটা সমষ্টিত বিজেপি আৰু অগপই বন্ধুত্বমূলকভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ সেই সংখ্যা বহু বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে পূৰ্বৰ দৰে সম্পৰ্ক গাঢ় নহ'বও পাৰে । অৱশ্যে এইক্ষেত্রত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ ওপৰতে সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব । তেওঁলোকে কি পৰ্যায়লৈ গৈ আপোচ কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব বন্ধুত্বমূলক যুঁজৰ প্ৰসংগটো ।
ইতিমধ্যে ৰঙিয়া, পলাশবাৰী, চাবুৱা, লাহোৱাল, নাওবৈচা, বিহপুৰীয়া আদি বহুকেইটা সমষ্টিক লৈ তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মী আঁকোৰ-গোজ হৈ আছে । ইফালে অগপৰ দৰে বিজেপিৰো তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মীসকল আঁকোৰ-গোজ হৈ আছে । অগপই দাবী কৰা তথা বিচৰা বহু সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতী নহয় বিজেপি নেতা-কৰ্মী । আনকি অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰে বিপদ বাঢ়িছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিটো নোহোৱা হৈ পৰিল । সীমাৰ সালসলনি হৈ তাৰ ঠাইত হ'ল চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি । এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে যদিও বিজেপিয়ে সমষ্টিটো অগপক এৰি দিব নে নাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই ।
কাৰণ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিত টিকটৰ আশাৰে বিজেপিৰ পাঁচ-ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াত নতুন মুখ আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীও আছে । উল্লেখ্য যে ২০২১ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিতো অগপক এৰি দিয়াত প্ৰতিবাদ হৈছিল । এইবাৰ বহুকেইগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ আশাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ কাম কৰি আছে । তেনেস্থলত সমষ্টিতো অগপই পাব নে নাই সেয়া সময়েহে ক'ব ।
হয়তো মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱাৰ দৰে অগপই প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা অৱতীৰ্ণ হ'লে বিজেপিয়েও প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব পাৰে । এইটো এটা উদাহৰণ মাত্র । বহু সমষ্টিত বিজেপি আৰু অগপ উভয় দলৰে প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে কাম কৰি আছে । আনকি বৰ্তমান অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিতো নিজা প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে ।
অগপৰ দখলত থকা দেৰগাঁও, টীয়ক সমষ্টি বিচাৰিছে বিজেপিয়ে । তেনেস্থলত এইবাৰ অগপই বিচৰা ধৰণে আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা তেনেই ক্ষীণ । অৱশ্যে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছতহে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব । এটা কথা ঠিক যে অগপৰ নেতৃত্বই এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।