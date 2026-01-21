ETV Bharat / politics

অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ দৃঢ় স্থিতিৰ বিপৰীতে বিজেপিৰো আগ্ৰাসী মনোভাব; কি হ'ব অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰতা ?

বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ তৎপৰ মিত্রদল অগপ । এইবাৰ গাঢ় নহ'ব পাৰে মিত্রতা, বহু সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সম্ভাৱনা ।

BJP AGP alliance
কি হ'ব অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰতা ? (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । ৰাজ্যত এতিয়া আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণদুন্দুভি বাজিছে । দিছপুৰৰ ৰাজপাট দখলৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসক-বিৰোধী উভয়ে । ২০২১ৰ বিধানসভা নির্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈছিল । বিজেপিয়ে সর্বাধিক ৬০ খন আসন লাভ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত উপ-নির্বাচনত চাৰিখন আসনত জয়লাভ কৰি দলটোৰ বিধায়কৰ সংখ্যা ৬৪ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছিল ।

অগপ দলে ৯ খন আসনত আৰু প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলে ৭ খন আসনত জয়লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ অংশীদাৰ হৈছিল । হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফ দলে তিনিখন আসনত জয়লাভ কৰিছিল যদিও নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান গ্রহণ কৰিছিল ।

২০২১ৰ বিধানসভা নির্বাচনত বড়ো ৰাজনীতিত পৰিৱৰ্তন ঘটাই বি পি এফৰ সংগ এৰি ইউ পি পি এলৰ সৈতে নির্বাচনী মিত্রতা গঢ়ি তুলিছিল বিজেপিয়ে । বিজেপিৰ এনে ৰণনীতিয়ে দলটোক সামগ্ৰিকভাৱে লাভৱান কৰিছিল । কিয়নো ১৭ বছৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিষ্ঠানবিৰোধী ঢৌৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বত বড়ো ৰাজনীতিৰ উত্থানৰ ফলত ৰাজনৈতিকভাৱে স্থিতি সলনি কৰিছিল বিজেপিয়ে ।

BJP AGP alliance
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অগপ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)

কিন্তু ২০২৫ত বিটিচি নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চমকপ্ৰদ সাফল্যৰ পাছত বিজেপিয়ে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত নতুন সমীকৰণ আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইউ পি পি এল দল এতিয়াও অংশীদাৰ হৈ আছে যদিও দলটোৰ সৈতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিদৰে মিত্ৰতাই গতি লাভ কৰে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । কিন্তু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এলৰ বিপৰীতে বি পি এফৰ সৈতে বিজেপিৰ নতুন মিত্ৰতাই গতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ।

বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতিত বিজেপি সর্বশক্তিমান দল । ২০১৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চমকপ্ৰদ সাফল্য লাভ কৰি দিছপুৰৰ ক্ষমতা দখলৰ অন্তৰালত আছিল খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস । অসমৰ আঞ্চলিক আৰু জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতিক দীৰ্ঘকাল উজ্জীৱিত কৰা অগপ দলৰ উপৰি সৰু-বৰ আঞ্চলিক দল-সংগঠনৰ সৈতে মিত্রতা স্থাপন কৰি বিজেপিয়ে অসমত এক নতুন ৰাজনৈতিক ধাৰা প্রবহমান কৰিছে ।

এইবাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শানসৰ বাঘজৰী নিজৰ অধীনত ৰখাৰ বাবে বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছে গেৰুৱা বাহিনী । লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্যখনত খিলঞ্জীয়া জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত অগপ দলৰ সাংগঠনিক ভেঁটি এতিয়াও বৰ্তী আছে ।

BJP AGP alliance
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপি-অগপ নেতৃত্বৰ বৈঠক (ETV Bharat Assam)

১৯৮৫ চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছত গঠিত অগপ দলক দুটা কার্যকাল ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কৰিছিল অসমবাসীয়ে । ক্ষমতাত থকাৰ সময়ত দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বই কৰা ভুলৰ বাবে আঞ্চলিক দলটোৰ ভেটি ক্রমে দুৰ্বল হৈছে যদিও ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক আৰু জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতিৰ গুৰিব'ঠা ধৰি আছে অগপ দলে ।

বিগত তিনি দশকে বিজেপিৰ বিশ্বস্ত সংগী অগপ দলক যিদৰে বিজেপিৰ প্ৰয়োজন, ঠিক একেদৰে বিজেপিকো প্রয়োজন অগপ দলৰ । অগপৰ পূৰ্বৰ শক্তি নাথাকিলেও বিজেপিৰ নির্বাচনী ৰণৰ সাফল্যৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক দলটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ শক্তি এতিয়াও আছে । একেদৰে বিজেপিৰ সহযোগ অবিহনে আঞ্চলিক দলটোৱে নিৰ্বাচনী ৰণ জিকাৰ শক্তি আহৰণ কৰাটো সহজসাধ্য নহয় ।

অসমৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিত বিজেপি আৰু অগপৰ মিত্রতা খিলঞ্জীয়া জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বাবে এক শক্তি । এনে শক্তিৰ আধাৰতে বিগত ১০ বছৰত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত এন ডি এয়ে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ লগতে শতিকা পুৰণি কংগ্ৰেছ দলৰ বিপদঘণ্টা বজাইছে ।

তৃণমূল পৰ্যায়ত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি যিমানেই শক্তিশালী হৈছে সিমানেই নির্বাচনসমূহত প্রার্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে । ফলত মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰিও অগপ দলে নির্বাচনসমূহত প্রার্থিত্বক লৈ নীৰৱে যুঁজ দিবলগা হৈছে ।

BJP AGP alliance
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপ দলে ২৯ খন আসনত প্রার্থিত্ব দিয়াৰ সুযোগ পাইছিল আৰু ইয়াৰে ৯ খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল । আঞ্চলিক দলটোক যিসমূহ আসন দিয়া হৈছিল সেইসমূহৰ অধিকাংশই জনগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা বিজেপিৰ বাবে অনুকূল নাছিল । অগপ দলৰ বাবে অনুকূল অধিকাংশ আসনত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি নিজৰ অধীনলৈ নিছে ।

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু অগপৰ নিৰ্বাচনী মিত্রতা নিশ্চিত যদিও আসন বুজাবুজিৰ বিষয়টো এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই ।

বিজেপি আৰু অগপৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা

বিগত পাঁচ বছৰত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট বহুখিনি সলনি হৈছে । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলতে পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে । তেনেস্থলত মিত্রতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি আসন ভাগ-বটোৱাৰা কৰাটো শাসক নাইবা বিৰোধী উভয়ৰে বাবে সহজ কথা নহয় ।

শাসকীয় দল বিজেপিত যিদৰে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ, ঠিক সেইদৰে মিত্রদল অগপতো বহু নেতাই টিকটৰ আশাৰে কাম কৰি আছে । তেনেস্থলত এইবাৰ বিজেপিয়েও মিত্রদল অগপক বেছি আসন এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা কম । ইফালে এইবাৰ অগপৰ ফালৰ পৰাও বেছি আসনৰ দাবী উত্থাপন হৈছে । পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ বিজেপি আৰু অগপৰ মিত্রতা আগৰ দৰে গাঢ় হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ।

অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই কিবা কাৰণত বিজেপিৰ ওচৰত আপোচ কৰিব বিচাৰিলেও কিন্তু এইবাৰ অগপৰ তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মী সৰৱ হৈ আছে । তেওঁলোকে আসনৰ ক্ষেত্রত আপোচ কৰিব বিচৰা নাই । লাগিলে মিত্রতা ভংগ হ'লেও হওক ।

ইতিমধ্যে অগপৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই সন্মানজনক মিত্রতা নহ'লে অগপই অকলে যুঁজাৰো পোষকতা কৰিছে । বিচৰা আসন বিজেপিয়ে নিদিলে ১২৬টা সমষ্টিতে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ইতিমধ্যে সদৰী কৰিছে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেত‍া জয়নাথ শৰ্মাই ।

আনকি তৃণমূল পৰ্যায়তো পূৰ্বৰ তুলনাত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ দাবী উত্থাপন হৈছে । আসন নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে নিজৰ সমৰ্থনত গঢ়ি তুলিছে জনমত । বৰ্তমান সময়ত বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱা নাই । অহ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চূড়ান্ত হ'ব বিজেপি আৰু অগপৰ আসন বুজাবুজি ।

লক্ষণীয় বিষয় যে অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই নিজৰ গাদী ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নমনীয় হ'লেও কিন্তু দলটোৰ একাংশ নেতা-কৰ্মী সৰৱ হৈ আছে । জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিক কোনো কাৰণতে বিজেপিক এৰি দিব নিবিচাৰে অগপক শক্তি দি ৰখা নেতা-কৰ্মীসকলে । তেনেস্থলত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই বিজেপিয়ে বিচৰা ধৰণে সকলো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি ।

শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিত্রতা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে অগপৰে মিত্রতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ।

মুখ্যমন্ত্রীৰ স্পষ্ট কথা, "ডিমাণ্ড কৰাত কোনো আপত্তি নাই । ডিমাণ্ড কৰাত কেনেকে বাধা দিব । তেওঁলোকে উঠাতো আপত্তি নাই । আমি কোনকেইখন আসনত মিত্রতা কৰিম সেইটো ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত ল'ম । অতিৰিক্ত যিকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকে উঠিব খোজে উঠিব পাৰে, আমি বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰোঁ । কাৰো মনোনয়ন উঠাই ল'বলৈ নকওঁ । য'ত যিদৰে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব বিচাৰে থিয় কৰাব পাৰিব । আমি কেইটাত নেখেলো সেইটো সিদ্ধান্ত ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ল'ম ।"

BJP AGP alliance
এক বিশেষ মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে মিত্রতাৰ বিনিময়ত দিয়া আসনৰ বিপৰীতে অগপই আন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিৰে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব অগপৰ । বিজেপিয়ে অগপক কোনো বাধা নিদিয়ে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱাৰ দৰে হ'লে এইবাৰ বহুকেইটা সমষ্টিত দুয়োটা দলৰে প্ৰাৰ্থী থকাটো নিশ্চিত ।

লক্ষণীয় বিষয় যে ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনতো ছটা সমষ্টিত বিজেপি আৰু অগপই বন্ধুত্বমূলকভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ সেই সংখ্যা বহু বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে পূৰ্বৰ দৰে সম্পৰ্ক গাঢ় নহ'বও পাৰে । অৱশ্যে এইক্ষেত্রত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ ওপৰতে সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব । তেওঁলোকে কি পৰ্যায়লৈ গৈ আপোচ কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব বন্ধুত্বমূলক যুঁজৰ প্ৰসংগটো ।

BJP AGP alliance
আমবাৰীস্থিত অগপ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে ৰঙিয়া, পলাশবাৰী, চাবুৱা, লাহোৱাল, নাওবৈচা, বিহপুৰীয়া আদি বহুকেইটা সমষ্টিক লৈ তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মী আঁকোৰ-গোজ হৈ আছে । ইফালে অগপৰ দৰে বিজেপিৰো তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মীসকল আঁকোৰ-গোজ হৈ আছে । অগপই দাবী কৰা তথা বিচৰা বহু সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতী নহয় বিজেপি নেতা-কৰ্মী । আনকি অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰে বিপদ বাঢ়িছে ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিটো নোহোৱা হৈ পৰিল । সীমাৰ সালসলনি হৈ তাৰ ঠাইত হ'ল চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি । এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে যদিও বিজেপিয়ে সমষ্টিটো অগপক এৰি দিব নে নাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই ।

BJP AGP alliance
অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

কাৰণ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিত টিকটৰ আশাৰে বিজেপিৰ পাঁচ-ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াত নতুন মুখ আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীও আছে । উল্লেখ্য যে ২০২১ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিতো অগপক এৰি দিয়াত প্ৰতিবাদ হৈছিল । এইবাৰ বহুকেইগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ আশাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ কাম কৰি আছে । তেনেস্থলত সমষ্টিতো অগপই পাব নে নাই সেয়া সময়েহে ক'ব ।

হয়তো মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱাৰ দৰে অগপই প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা অৱতীৰ্ণ হ'লে বিজেপিয়েও প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব পাৰে । এইটো এটা উদাহৰণ মাত্র । বহু সমষ্টিত বিজেপি আৰু অগপ উভয় দলৰে প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে কাম কৰি আছে । আনকি বৰ্তমান অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিতো নিজা প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে ।

BJP AGP alliance
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

অগপৰ দখলত থকা দেৰগাঁও, টীয়ক সমষ্টি বিচাৰিছে বিজেপিয়ে । তেনেস্থলত এইবাৰ অগপই বিচৰা ধৰণে আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা তেনেই ক্ষীণ । অৱশ্যে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছতহে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব । এটা কথা ঠিক যে অগপৰ নেতৃত্বই এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।

