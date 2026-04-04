ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী, খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সমৰ্থনেৰে নিৰ্বাচনী ৰণলৈ সাজু বিশ্বজিৎ ফুকন

নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত তুলিছে বিশ্বজিৎ ফুকনে । আদিবাসী, গোৰ্খা, খিলঞ্জীয়া মুছলমানকে ধৰি কেওটা জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সমৰ্থন ফুকনলৈ ।

Biswajit Phukan ready for the electoral battle with the support of different ethnic groups
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 3:35 PM IST

সৰুপথাৰ: সন্মুখত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে সৰুপথাৰৰ নিৰ্বাচনী ৰণ । বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি ত্যাগী এজন অসম জাতীয় পৰিষদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী । বিৰোধী ঐক্যৰ হৈ নিৰ্বাচনী ৰণত জীৱন চুতীয়া । ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।

দুই গগৈয়ে মিলি শুকুৰবাৰে সৰুপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । ইপিনে শাসকীয় বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে বিগত সপ্তাহটোত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ কেইবাটাও জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লগতে দল-সংগঠনৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে ।

সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ খিলঞ্জীয়া গৰিয়া, মৰিয়া, জলহা, দেশী, জলহা জনগোষ্ঠীৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী গাঁওসমূহৰ‌ মছজিদ কমিটীৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকল আৰু‌ ইছলামধৰ্মী বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে শুকুৰবাৰে নিশা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে ।

মত বিনিময় অনুষ্ঠানত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে তেখেতসকলে নিৰ্বাচনত সম্পূৰ্ণ মুকলি ভাৱে সহায়-সহযোগিতা আৰু সমৰ্থন থাকিব বুলি বিশ্বজিৎ ফুকনক জানিবলৈ দিয়ে ।

অনুষ্ঠানত জলহা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ইউনুছ হুছেইন, গোলাঘাট জিলা জলহা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ছাহাদত আলী, সৰুপথাৰ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা আতাউৰ ৰহমান চৌধুৰী, অধিবক্তা তাছিৰুল হুছেইন, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জয়ন্ত গোস্বামী, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি দিল বাহাদুৰ লিম্বু, বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়াৰী, নাওজান জাতীয় বিদ্যালয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক গিয়াছ আহমেদ উপস্থিত থাকে ।

এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ যিমানখন ইছলামধৰ্মী গাঁও আছে, বিশেষকৈ গৰিয়া, মৰিয়া আৰু দেশী আমাৰ খিলঞ্জীয়া ইছলামধৰ্মী গাঁও আছে । সেই গাঁওসমূহৰ মছজিদ কমিটী, সেই গাঁওসমূহৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকল আৰু ইছলামধৰ্মী বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আমাৰ মত-বিনিময় হ’ল । তেখেতসকলে যোৱা এক বছৰৰ সময়ছোৱাত মিঞাসকল যাতে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ গাঁৱত সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এখন বেনাৰ লগাই বাধা দিছিলে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে । সৰুপথাৰত ইছলামধৰ্মী লোকসকলে খুব সুন্দৰকৈ এই জনমানসত জনসাধাৰণৰ লগত এটা একতাৰে বাস কৰে । আজি তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াত সহস্ৰাধিক লোক আহিছে, তেখেতসকলে অহা নিৰ্বাচনৰ বাবে আমাক আশীর্বাদ দিছে, মুকলিকৈ সমৰ্থন দিছে আৰু আমিও আমাৰ যিখিনি ভাব আমাৰ ব্যক্তিগত বা আমাৰ ৰাজনৈতিক কার্য-কলাপৰ সম্পৰ্কত আমি নিৰ্মোহভাৱে তেওঁলোকক জনাইছোঁ, আমি স্পষ্টভাৱে জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে ভাল পাইছে ।"

এজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ সমৰ্থকে কয়, "আজি আমাৰ গৰিয়া, মৰিয়া, দেশী, জোলহা, চৈয়দ এই পাঁচটা জনগোষ্ঠী স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে । আমি আমাৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনক জয়ী কৰাবলৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ বছৰ আগত আমাৰ সৰুপথাৰখন উন্নয়নৰ নামত এটা কলংক হৈ আছিল । আজি যদি আপুনি চাবলৈ যায় আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিত এটাও বাট-পথ বেয়া নাই আজি সম্পূৰ্ণ বাট-পথসমূহ পকীকৰণ হৈ গৈছে ।"

সমৰ্থকগৰাকীয়ে কয়,"চৰকাৰী হাস্পতালত চিকিৎসা বহুত উন্নত মানৰ হৈ গৈছে । আমি ভাবোঁ কি আমি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনক আমি সৌভাগ্য আমি ভাগ্যত পাইছোঁ । আগৰ যিজন বিধায়ক আছিল তেওঁক আমি সমষ্টিত কোনোদিনেই লগ পোৱা নাছিলোঁ । আজিৰ দিনৰ বিধায়ক আজি সদায় আপোনাৰ সমষ্টিত তেওঁ উপস্থিত থাকে । সেয়েহে আমি গৰিয়া, মৰিয়া, দেশী, জলহা, চৈয়দ এই পাঁচটা খিলঞ্জীয়া মুছলমান সমাজে বিশ্বজিৎ ফুকনক মুকলিকৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ ।"

