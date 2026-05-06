সৰুপথাৰত সোনকালেই আকৌ চলিব উচ্ছেদ
অৱশিষ্ট বেদখলীকৃত ভূমিও অতিশীঘ্ৰে বেদখলমুক্ত কৰাৰ হুংকাৰ পুনৰবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা বিশ্বজিৎ ফুকনৰ ।
Published : May 6, 2026 at 2:51 PM IST
সৰুপথাৰ: নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ এদিনৰ পিছতেই এক্সন মুডত বিশ্বজিৎ ফুকন । ২০২৫ বৰ্ষত উজনি অসমৰ উৰিয়ামঘাটত সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানত পিছতেই বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰোৱা হৈছিল । তাৰ পিছতো সমষ্টিটোত বেদখলকাৰীক শিপাৰ সৈতে উৎখাত কৰিবলৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে । নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতেই ফেচবুকত বিশেষ প'ষ্ট বিধায়কগৰাকীৰ । পুনৰ সৰুপথাত সমষ্টিত উচ্ছেদ চলোৱা কথা সদৰী কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
ফেচবুকযোগে বিধায়কগৰাকীয়ে লিখে, "নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত আমি কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিলোঁ । মাত্ৰ পাৰ হৈ যোৱা কাৰ্যকালৰ কামৰ ভিত্তিত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিলোঁ । দ্বিতীয়বাৰ বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি দিব খুজিছোঁ । সৰুপথাৰত সোনকালেই অৱশিষ্ট অঞ্চলসমূহ বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব । আগন্তুক কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ আপোচ শূন্য হ'ব । জয় শ্ৰীৰাম ।"
উল্লেখ্য যে যোৱাটো কাৰ্যকালত সৰুপথাৰ সমষ্টিত চলোৱা হৈছিল ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান । মুকলি কৰা হৈছিল কেইবাশ হেক্টৰ বনভূমি । অভিযানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰেংমা আৰু দৈয়াং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৃহৎ পৰিসৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাই ১,৪০০ হেক্টৰৰো অধিক সংৰক্ষিত বনভূমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ পিছতে হালধিবাৰী অভিযানত মুঠ ৪১ পৰিয়াল আৰু ৬৫টা অবৈধ নিৰ্মাণকাৰ্য উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে প্ৰায় ২৬ হেক্টৰ সংৰক্ষিত বনভূমি উদ্ধাৰ কৰা হয় । ৰাণানগৰ, হাটিডুবি, দুৰ্গাপুৰ, মধুপুৰ আৰু হালধিবাৰী গাঁৱত ২৫০০ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈয়ো চৰকাৰে চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান । ইয়াৰ পিছতে বিশ্বজিৎ ফুকনৰ এই ফেচবুক প'ষ্টে পুনৰ তীব্ৰগতিত উচ্ছেদ চলোৱাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ।