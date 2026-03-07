ভোটাৰে কি কয় : যোৱা ৫ বছৰে কি কৰিব নোৱাৰিলে বিহপুৰীয়াৰ বিধায়কে ?

ভোটাৰে কি কয় : যোৱা ৫ বছৰে কি কৰিব নোৱাৰিলে বিহপুৰীয়াৰ বিধায়কে ?
বিজেপিৰ দখলত থকা বিহপুৰীয়া সমষ্টিয়ে উন্নয়নৰ পোহৰ দেখিছেনে ?
Published : March 7, 2026 at 6:13 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ জিলাৰ পুৰণি ঐতিহ্যবাহী সমষ্টি হ'ল ৭৩ নং বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি । বৰ্তমান সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছে । যোৱা সময়খিনিত বিধায়কজনে সমষ্টিটোৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিলেনে ? জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধান হ'লনে ? বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰে কি কয় ?
লখিমপুৰ জিলাৰ ৫ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিহপুৰীয়া অন্যতম পুৰণি সমষ্টি । সমষ্টিটোৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১ লাখ ৬৬ হাজাৰ ৬৪০ গৰাকী । ইয়াৰে ৮২ হাজাৰ ৯৯১ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ৮৩ হাজাৰ ৬৪৯ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ ।
জিলাখনৰ ভিতৰতে অন্যতম পবিত্র স্থান হিচাপেও পৰিচিত বিহপুৰীয়া । কিয়নো এই সমষ্টিয়ে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ পুণ্য জন্মভূমিৰ গৌৰৱ বহন কৰিছে । মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰও আছে বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত । সমষ্টিটো ১২ বৈষ্ণৱৰ পুণ্যভূমি বোলা হয় । বিহপুৰীয়া, নাৰায়ণপুৰ দুখনকৈ নগৰে বাণিজ্যিক দিশ সুচল কৰিছে । মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় সমষ্টিটোৰ অন্যতম উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান । সামগ্ৰিকভাৱে সমষ্টিটো শিক্ষা, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আদি সকলো দিশতে আগবঢ়া । মহাপুৰুষ, বৈষ্ণৱসকলৰ জন্মভূমি হিচাপে সমষ্টিটো আধ্যাত্মিক ধ্যান ধাৰণাৰে পৰিপুষ্ট এক পুণ্যভূমি ৰূপে পৰিচিত ।
এই সমষ্টিটোত বিগত সময়ত কংগ্রেছ, অগপ আদি দলে দখল কৰি ৰখাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ দখলত আছে । বৰ্তমানৰ বিধায়ক হ'ল বিজেপিৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা । তেওঁৰ ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত সমষ্টিটোত পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱা হ'ল ? তেওঁ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিলেনে ?
বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিবলৈ মাথো কেইদিনমান বাকী আছে । এনে সময়তে সমষ্টিবাসী ভোটাৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ লেখ লৈছে । যোৱা সময়ত জনপ্ৰতিনিধিজনে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰিলেনে নাই তাৰ হিচাপ কৰিছে । প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ অনুভৱ । বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজেও বিগত সময়ৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ ৰেহৰূপ জুকিয়াই চাইছে । মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ ভোটাৰে । সকলোৱে ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলেও কিন্তু এক কথাত সকলো এক । সেয়া হৈছে সমষ্টিটোৰ মাজেৰে যোৱা মূল পথটোৰ উন্নয়ন নহ'ল । উল্লেখ্য যে নাৰায়ণপুৰৰ পৰা ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ওলাই গৈ যিটো পথে বিহপুৰীয়া নগৰক সংযোগ কৰি লালুকত পুনৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মিলিত হৈছে সেই মূল পথটোৰ উন্নয়ন নহ'ল । এক কথাত সমষ্টিটোৰ মাজৰ এইটো মুখ্য পথ । যোৱা ৫ টা বছৰত এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল ।
একাংশ ভোটাৰে নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সমষ্টিটোত উন্নয়নৰ কামকাজ কিছুমান নোহোৱা নহয় । সৰু-বৰ কিছু কাম হৈছে । বিশেষকৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ বাট-পথসমূহৰ উন্নয়ন হৈছে । কিন্তু মূল পথটো উন্নয়ন কৰা নহ'ল । ঠেক হোৱাৰ বাবে বহু ক্ষেত্রত এই পথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । ঠাই বিশেষে পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । যিটো পথ বহল কৰি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল সেইটো যোৱা ৫ বছৰত কিন্তু কৰা নহ'ল ।" একাংশ ভোটাৰে অৱশ্যে চৰকাৰখনৰ কামকাজৰ শলাগ লৈছে । চৰকাৰখনৰ শলাগ ল'লেও বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়কজনক কিন্তু একাংশ ভোটাৰে ১০০ শতাংশ দিব নোৱাৰে । কিয়নো তেওঁৰ কাৰ্যকালত সমষ্টিটোৰ মূখ্য পথটোকে তেওঁ উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে । তাৰোপৰি একাংশ ভোটাৰে কয় যে কিছু ঠাইত খহনীয়াৰ সমস্যা আছে । খহনীয়া সমস্যাৰ যথোপযুক্ত সমাধান নহ'ল বুলিও তেওঁলোকে আক্ষেপ কৰিছে ।
একাংশ ভোটাৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়কজনৰ কামকাজক মধ্যমীয়া ধৰণৰ বুলি মূল্যায়ন কৰিছে । তথাপি কিন্তু কংগ্রেছৰ দখলত থকা সময়তকৈ উন্নয়ন হোৱা বুলি ভোটাৰ ৰাইজে অকপটে স্বীকাৰ কৰিছে ।
