সম্ৰাট চৌধৰী বিহাৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী, বুধবাৰে শপতগ্ৰহণ
বিহাৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব সম্ৰাট চৌধৰী । বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত চৌধৰীক বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।
Published : April 14, 2026 at 7:36 PM IST
পাটনা: সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাৰ অন্তত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ নীতিশ কুমাৰৰ । মঙলবাৰে বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকীয়ে লোকভৱনত ৰাজ্যপাল চৈয়দ আতা হাছনাইনৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে ।
ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত নতুন নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় সম্ৰাট চৌধৰী । বিহাৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চৌধৰীয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব ৷
বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
অৱশেষত বিহাৰত বিজেপিৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ’বলৈ ধৰিছে । দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত দলটোৰ এজন নেতা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হ’ব ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ইতিমধ্যে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত হয় ৷ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বুধবাৰে বিধানসভাৰ সকলো নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক উপস্থিত
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত বিধায়িনী দলৰ এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰে ৷ য’ত বিধায়কসকলৰ লগতে এমএলচিসকলকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় । বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষো মঙলবাৰে বৈঠকৰ পূৰ্বে বিহাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ।
বিজেপিৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিধায়িনী দলৰ বৈঠকতে লোৱা হয় । এই বৈঠকবোৰত নেতাৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আৰু এই সন্দৰ্ভতে মঙলবাৰে বৈঠকখনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল । একেখন বৈঠকতে সম্ৰাট চৌধৰী বিহাৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰে ৷
বিষয় সন্দৰ্ভত বিজেপি কৰ্মী ৰাহুল সিঙে কয়, ‘‘বহুদিনৰ মূৰত বিহাৰত বিজেপিৰ সপোন বাস্তৱায়িত হ'বলৈ ওলাইছে আৰু এজন দলীয় কৰ্মী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে । এয়া আমাৰ বাবে আনন্দৰ বিষয় । নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিধায়িনী দলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বৈঠকতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।’’
