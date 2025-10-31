ETV Bharat / politics

১ কোটি চাকৰি, আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ শ্ৰেণীক ১০ লাখ টকা; বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিহাৰত এন ডি এৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ

২০২৫ চনৰ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ এন ডি এৰ । ‘সংকল্প পত্ৰ’ৰ জৰিয়তে এক কোটি যুৱক-যুৱতীক চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ।

Bihar Elections 2025
বিহাৰত এন ডি এৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2025 at 6:23 PM IST

পাটনা: শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ (এন ডি এ) নেতাসকলে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ‘সংকল্প পত্ৰ’ প্ৰকাশ কৰে । এই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত বিহাৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে 'ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন' নিশ্চিত কৰাৰ কেইবাটাও ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।

পাটনাৰ গান্ধী ময়দানৰ এখন হোটেলত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱান আৰু জিতন ৰাম মাঝি, বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু জে ডি ইউৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি সঞ্জয় ঝাৰ উপস্থিতিত আগন্তুক বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে কয় যে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ঘোষণা কৰা সংকল্প পত্ৰত এক কোটি যুৱক-যুৱতীক চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে ।

এন ডি এৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশৰ অন্তত চৌধুৰীয়ে কয় যে আগন্তুক পাঁচ বছৰত বিহাৰক বিশ্বজনীন কৰ্মক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে নতুন যুগৰ অৰ্থনীতিৰ বিকাশ ঘটিব ।

"ইয়াৰ ফৰি অস্থায়ী কৰ্মচাৰী, গাড়ীচালকক আৰ্থিক সহায় আৰু দক্ষতা বিকাশৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । বিহাৰত যদি এন ডি এক ক্ষমতালৈ আহে, তেন্তে আমি প্ৰতিখন জিলাতে নিৰ্মাণ উদ্যোগ স্থাপন কৰিম ।"

ইস্তাহাৰত দিয়া মুখ্য প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ ভিতৰত আছে

  • ‘ভ’কেল ফৰ লোকেল’ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অধীনত স্থাপন হ’ব ১০০ খন এম এছ এম ই পাৰ্ক ।
  • 'মেড ইন বিহাৰ' আঁচনিৰ জৰিয়তে দুগুণ হ’ব কৃষি ৰপ্তানি ।
  • বিহাৰত বিশ্বমানৰ মেডিচিটি, প্ৰতিখন জিলাতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব ।
  • উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ২০০০ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিব ।
  • বিহাৰত কে জি শ্ৰেণীৰ পৰা পি জিলৈকে বিনামূলীয়া মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত কৰা হ’ব ।
  • বিহাৰত মুকলি হ’ব দহখন নতুন ঔদ্যোগিক পাৰ্ক ।

পাটনাৰ উপৰি বিহাৰৰ আৰু চাৰিখন চহৰত মেট্ৰ’ ৰে’ল সেৱা আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি চৌধুৰীয়ে কয় যে বিজেপি আৰু জে ডি ইউ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে আগন্তুক পাঁচ বছৰত ৫০ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগত গুৰুত্ব দিব ।

