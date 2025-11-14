বিহাৰৰ ৰাজনীতিত 'বাজীগৰ' হোৱাৰ দিশে নীতিশ কুমাৰ
বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা চলি আছে । ভোটৰ শতকৰা হাৰ কম হোৱাৰ পাছতো নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউ আগবাঢ়ি থকা যেন দেখা গৈছে ।
Published : November 14, 2025 at 3:48 PM IST
পাটনা : বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অব্যাহত আছে । এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এন ডি এই বৃহৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । অৱশ্যে চূড়ান্ত ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব । সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰাৰ পিছতো আৰ জে ডি তৃতীয় স্থানতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে জনতা দলে (ইউনাইটেড) কম ভোট লাভ কৰাৰ পিছতো এক নম্বৰ স্থানৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত আছে । অৱশ্যে বিজেপিও হ'ব পাৰে এক নম্বৰ দল ।
নীতিশ কুমাৰৰ জয় :
এই নিৰ্বাচনত নীতিশ কুমাৰৰ সৰ্বাধিক লাভ হোৱা দেখা গৈছে । যোৱা নিৰ্বাচনত জে ডি ইউ ৪৩ খন আসনৰ সৈতে তৃতীয় স্থানত আছিল । কিন্তু এইবাৰ ই এক নম্বৰ দল হ'ব পাৰে ! ১৮.৮৩ শতাংশ ভোট লাভ কৰা দলটোৱে ৭৫ খন আসন লাভ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ পৰা তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হৈছে দলটো ।
বিজেপি হ'ব নেকি এক নম্বৰ দল ?
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আগবাঢ়ি । ২১.৫৮ শতাংশ ভোটৰ শতকৰা হাৰৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে । যোৱাবাৰ ৭৪ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এই নিৰ্বাচনত ৮৫ খনতকৈও অধিক আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আৰ জে ডিৰ আটাইতকৈ বেছি লোকচান :
২০২০ চনত ৭৫ খন আসন লাভ কৰি সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে পৰিগণিত হোৱা আৰ জে ডি আসনৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ তৃতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে । কিন্তু ভোটৰ শতকৰা হাৰৰ ক্ষেত্ৰত ই এক নম্বৰ দল হৈয়ে আছে, ২২.৯৮ শতাংশ ভোট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কোনে পালে কিমান ভোট ?
এন ডি এৰ মিত্ৰ দলসমূহৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে ২১.৫৮ শতাংশ, জে ডি ইউয়ে ১৮.৮৩ শতাংশ, এল জে পিয়ে ৫.৩৭ শতাংশ, এইছ এ এম পাৰ্টী আৰু আৰ এল এমে প্ৰায় ১-২ শতাংশ ভোট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মহাজোঁটবন্ধন সন্দৰ্ভত আৰ জে ডিয়ে ২২.৯৮ শতাংশ, কংগ্ৰেছে ৮.১৫ শতাংশ, চি পি আয়ে(এমএল) ৩.২৩ শতাংশ, চি পি আয়ে ০.৬৩ শতাংশ আৰু চি পি এমে ০.৫৯ শতাংশ লাভ কৰে ।
২০০ ৰ কাষ চাপিছে এন ডি এ :
নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ধাৰাই স্পষ্টভাৱে ইংগিত দিছে যে এন ডি এ বৃহৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিহাৰত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । এন ডি এই প্ৰায় ২০০ খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিজেপি আৰু জে ডি ইউ ক্ৰমে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আৰ জে ডি তৃতীয় স্থানত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঠিক ২০১০ চনৰ দৰেই আৰ জে ডিৰ প্ৰদৰ্শন অতি বেয়া হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
